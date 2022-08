FILM Luni, 15 August 2022, 11:26

Sebastian Jucan • HotNews.ro

Thrillerul de acţiune „Bullet Train”, ultimul film al actorului Brad Pitt, se află din nou pe prima poziţie la box office-ul nord-american în al doilea weekend de la lansare, relatează AFP și News.ro.

Brad Pitt Bullet Train Foto: Facebook

„Bullet Train” a obținut încasări de 13,1 milioane de dolari weekendul acesta în 4.357 de cinematografe, fiind singurul film care a încasat cel puţin 10 milioane de dolari din vânzarea de bilete.

După două săptămâni pe ecrane, filmul cu Brad Pitt a generat 54,4 milioane de dolari la box office-ul nord-american.

„DC League of Super-Pets” a rămas pe doi, în al treilea weekend de la premieră. Animaţia a strâns 7,1 milioane de dolari din 3.181 de cinematografe, o scădere de 35% faţă de weekendul anterior.

Aventura DC Comics a generat 58 de milioane de dolari la box office-ul intern.

Blockbusterul Paramount „Top Gun: Maverick” s-a clasat pe trei, în al 12-lea weekend de la debut.

Continuarea de succes a avut încasări de 1,7 milioane de dolari din 3.181 de cinematografe, veniturile la nivel naţional ajungând la 673,8 milioane de dolari.

Ultimul film „Thor” se menține sus la box office-ul nord-american

„Thor: Love and Thunder” de la Disney şi Marvel s-a menţinut pe patru. A avut încasări de 5,3 milioane de dolari.

După şase weekenduri pe marele ecran, cel de-al patrulea film „Thor” a generat 325,4 milioane de dolari pe plan intern, depăşindu-l pe predecesorul din 2017 „Ragnarok” (315 milioane de dolari).

„Nope” de la Universal a coborât două locuri, până pe cinci, în al patrulea weekend de la premieră. Filmul a adunat 5,3 milioane de dolari din 2.760 de locaţii.

Până acum, filmul a strâns 107 milioane de dolari în America de Nord, marcând al treilea lungmetraj al regizorului Jordan Peele care depăşeşte pragul de 100 de milioane de dolari.

Topul este completat de: animaţia „Minions: The Rise of Gru”, thrillerul „Where the Crawdads Sing”, comedia neagră „Bodies Bodies Bodies”, filmul biografic „Elvis” şi thrillerul „Fall” care a debutat pe zece în clasamentul nord-american.

Ca întotdeauna, poți găsi mai multe informații noi din lumea filmelor și serialelor, pe lângă alte știri interesante, în rubrica Nerd Alert de weekendul acesta: