Prima lună a verii aduce filme și seriale incendiare pe Netflix, numai bune de urmărit dacă temperaturile încep să devină prohibitive încă din iunie.

Printre noutățile lunii iunie pe Netflix se numără: Peaky Blinders: Sezonul 6, o nouă parte în care, odată cu sfârșitul Prohibiției, Tommy se apucă de comerțul cu opiu și se aliază cu cei mai mari dușmani ai săi; Spiderhead, un thriller psihologic insolit și extrem de amuzant; The Umbrella Academy: Sezonul 3, unde, după ce reușesc să împiedice apocalipsa din anul 1963, membrii Umbrella Academy revin acasă.

Pe lângă acestea, ne mai întâlnim și cu: As the Crow Flies, Beauty, Borgen - Power & Glory, Centauro, Civil, First Kill, Halftime, Hustle, Interceptor, Intimacy, Love & Anarchy: Sezonul 2, Love & Gelato, Man Vs Bee, Money Heist: Korea - Joint Economic Area, My Liberation Notes, She: Sezonul 2, Queen, The Man from Toronto, Two Summers, You Don't Know Me, Interstellar, There Will Be Blood, Secretul lui Zorillo și multe altele.

Uite toate noutățile:

Titlurile lunii iunie pe Netflix

Peaky Blinders: Sezonul 6 (din 10 iunie)

Familia Shelby suferă o pierdere teribilă. După patru ani, odată cu sfârșitul Prohibiției, Tommy se apucă de comerțul cu opiu și se aliază cu cei mai mari dușmani ai săi.

Spiderhead (din 17 iunie)

În schimbul comutării unor pedepse, într-un penitenciar ultramodern, condus de genialul vizionar Steve Abnesti (Chris Hemsworth), deținuții poartă dispozitive atașate chirurgical, prin care li se administrează doze de droguri care influențează emoțiile.

Nu există gratii, celule sau salopete portocalii. În Spiderhead, voluntarii încarcerați sunt liberi să fie ei înșiși. Până când nu mai sunt. Uneori, ei sunt o versiune mai bună. Vrei să te destinzi? Există un medicament pentru asta. Nu-ți mai găsești cuvintele? Există un medicament și pentru asta.

Dar când între doi subiecți, Jeff (Miles Teller) și Lizzy (Jurnee Smollett), se formează o legătură, drumul lor spre mântuire ia o turnură și mai întortocheată, pe măsură ce experimentele lui Abnesti avansează, încercând să redefinească limitele liberului arbitru.

The Umbrella Academy: Sezonul 3 (din 22 iunie)

După ce reușesc să împiedice apocalipsa din anul 1963, membrii Umbrella Academy revin acasă, în prezent, convinși că au reparat cronologia o dată pentru totdeauna. Dar, după un scurt moment de bucurie, își dau seama că lucrurile nu sunt exact așa cum le-au lăsat, ba chiar deloc. Apar cei de la Sparrow Academy.

Inteligenți, stilați și cam la fel de calzi ca un ocean înghețat, membrii Sparrow Academy intră imediat în conflict cu cei din Umbrella Academy într-o confruntare violentă, care se dovedește a fi cea mai mică dintre grijile lor.

Seriale Netflix

Borgen: Power & Glory (din 2 iunie)

Birgitte Nyborg, ministru de externe, riscă să-și vadă cariera distrusă după ce un conflict legat de petrol din Groenlanda amenință să provoace o criză internațională.

As the Crow Flies (din 3 iunie)

O renumită prezentatoare de știri își vede viața strălucitoare dată peste cap când o stagiară ambițioasă începe să o saboteze și să semene discordie în căsnicia ei.

Floor is Lava: Sezonul 2 (din 3 iunie)

Obstacolele sunt acum diferite, dar stai fără grijă, căci podeaua este la fel de roșie și plină de bule cum o știi. Noutatea sezonului: un vulcan foarte alunecos.

Two Summers (din 3 iunie)

Mai mulți prieteni apropiați se reîntâlnesc pentru o vacanță extravagantă la zeci de ani după ce unul dintre ei a fost victima agresiunii sexuale a altora din grup.

My Liberation Notes (din 6 iunie)

Epuizați de monotonia vieții de adult, trei frați caută împlinirea și libertatea dincolo de banalitatea rutinei zilnice.

Baby Fever (din 8 iunie)

În această comedie romantică, o specialistă în fertilitate se autoinseminează la beție cu sperma fostului iubit, după care, gravidă fiind, încearcă să-l recucerească.

First Kill (din 10 iunie)

Cum una este vampir și cealaltă vânează vampiri, pentru adolescentele Juliette și Calliope, care sunt gata să ucidă pentru prima dată, nu e simplu să se îndrăgostească.

Intimacy (din 10 iunie)

Publicarea unei filmări de natură sexuală cu un politician promițător devine catalizatorul poveștii a patru femei care oscilează între viața publică și cea intimă.

God's Favorite Idiot (din 15 iunie)

Melissa McCarthy joacă alături de soțul ei, scenaristul și creatorul Ben Falcone, în acest serial de comedie despre un suflet aflat într-o misiune primită de la Dumnezeu.

Maldivas (din 15 iunie)

Pentru a-și căuta mama, o tânără se mută din provincie într-un apartament din Rio de Janeiro, dar din cauza unui incendiu suspect, este implicată în ancheta unei crime.

Love & Anarchy: Sezonul 2 (din 16 iunie)

Sofie primește o veste sfâșietoare, dar ezită să accepte durerea, iar viața, cariera și relația ei cu Max sunt date peste cap.

She: Sezonul 2 (din 17 iunie)

Sfâșiată între datorie și dorință după ce îi jură loialitate interlopului Nayak, Bhumi își explorează libertatea sexuală, dar și partea întunecată.

You Don't Know Me (din 17 iunie)

Toate dovezile par să-i indice vinovăția, dar un bărbat judecat pentru crimă își folosește pledoaria finală povestind despre aventura avută cu o femeie misterioasă.

Welcome to Wedding Hell (din 22 iunie)

O cerere în căsătorie ar trebui să vină cu un final fericit. Dar pentru un cuplu, acesta devine începutul unei lupte dificile pentru pregătirile pentru nuntă.

Queen (din 23 iunie)

După 50 de ani de absență, un renumit croitor parizian travestit revine în orașul natal din Polonia pentru a încerca să îndrepte lucrurile în relația cu fiica sa.

Man vs. Bee (din 24 iunie)

Comedianul britanic Rowan Atkinson (Mr. Bean) joacă în această comedie aproape mută despre războiul dintre îngrijitorul unei case și o albină.

Money Heist: Korea - Joint Economic Area (din 24 iunie)

Hoții ocupă monetăria din Coreea reunificată. Cum în interior există ostatici, poliția trebuie să oprească hoții, dar și pe misteriosul creier din spatele jafului.

Filme noi pe Netflix în luna iunie

Interceptor (din 3 iunie)

Rămasă singură la stația ei izolată de interceptare a rachetelor, o femeie se luptă pe viață și pe moarte cu teroriștii care îndreaptă către SUA 16 arme nucleare furate.

Hustle (din 8 iunie)

Un selecționer ghinionist descoperă în Spania un jucător de baschet cu potențial de a deveni star și își propune să demonstreze că merită amândoi să ajungă în NBA.

Trees of Peace (din 10 iunie)

Captive și ascunse în timpul genocidului din Rwanda, patru femei din medii foarte diferite formează o legătură de prietenie indestructibilă. Inspirat de evenimente reale.

Centauro (din 15 iunie)

Pentru a plăti suma datorată unui cartel de mama fiului său, un pilot de superbike începe să livreze droguri, riscându-și propria viață și șansa de a deveni profesionist.

Heart Parade (din 15 iunie)

Pentru a-și salva slujba, o femeie de carieră speriată de câini ajunge la Cracovia, unde face cunoștință cu un fermecător văduv, cu fiul lui și cu prietenul lor patruped.

Doom of Love (din 20 iunie)

În timpul unei tabere de yoga, un om de afaceri intrat recent în faliment se îndrăgostește de o cântăreață și pornește alături de ea pe calea spre autorealizare.

Love & Gelato (din 22 iunie)

Lina îi promite mamei ei bolnave că-și va petrece vara de dinaintea facultății la Roma, unde se îndrăgostește de oraș, de oameni și de înghețată.

The Man from Toronto (din 24 iunie)

După ce sunt confundați unul cu altul, un antreprenor zăpăcit și un asasin celebru cunoscut drept Bărbatul din Toronto sunt nevoiți să facă echipă pentru a supraviețui.

Blasted (din 28 iunie)

O petrecere a burlacilor este întreruptă de extratereștri, iar Sebastian și Mikkel, doi prieteni din copilărie care porniseră pe drumuri diferite, încearcă să-i oprească.

Beauty (din 29 iunie)

O tânără cântăreață aflată în pragul unei cariere promițătoare este prinsă între o familie autoritară, presiunile industriei și iubirea pentru prietena ei.

