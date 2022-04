FILM Duminică, 10 Aprilie 2022, 18:18

Sebastian Jucan • HotNews.ro

Frigul ce s-a instaurat zilele acestea parcă te invită să stai în casă să bingewatch serialele preferate pe Netflix, luna aprilie venind, ca întotdeauna, și cu filme noi pe platforma de streaming.

Netflix Foto: Jvphoto / Alamy / Profimedia Images

În luna aprilie poți urmări pe Netflix Anatomy of a Scandal, un thriller psihologic captivant care aduce în prim-plan un scandal politic și personal; Russian Doll: Sezonul 2, povestea fiind reluată la patru ani după ce Nadia și Alan reușesc să evadeze din bucla temporală a mortalității; Ozark: Sezonul 4 Partea 2, un nou capitol din drama captivantă care urmărește călătoria unei familii de la viața obișnuită din suburbiile orașului Chicago la activitatea infracțională periculoasă din munții Ozark din statul Missouri.

Pe lângă acestea, ne mai întâlnim și cu: Along for the Ride, Apollo 10 1/2: A Space Age Childhood, Choose or Die, Dancing on Glass, Elite: Sezonul 5, Hard Cell, Heartstopper, Selling Sunset: Sezonul 5, The In Between, The Taming of The Shrew, The Mystery of Marilyn Monroe: The Unheard Tapes și multe altele.

Uite toate noutățile:

Titlurile lunii aprilie pe Netflix

Anatomy of a Scandal (din 15 aprilie)

Acest thriller psihologic captivant, a cărui acțiune dramatică se derulează în sala de judecată, pătrunde în lumea elitei britanice prin intermediul unui scandal politic și personal, în care adevărul se ascunde la granița dintre justiție și privilegii. James și Sophie Whitehouse trăiesc într-un univers în care totul este minunat.

Ministru în parlament și tată iubitor acasă, James pare să se afle pe un drum fără obstacole, însă numai până când iese la iveală un secret scandalos.

Russian Doll: Sezonul 2 (din 29 aprilie)

Cu acțiunea plasată la patru ani după ce Nadia și Alan reușesc să evadeze din bucla temporală a mortalității, al doilea sezon din Russian Doll va continua să exploreze teme esențiale dintr-o perspectivă adesea amuzantă și SF.

Dezvăluind un destin încă și mai rău decât moartea fără sfârșit, acest sezon îi regăsește pe Nadia și pe Alan cufundându-se și mai adânc în trecut printr-un portal temporal neașteptat, aflat în una dintre cele mai cunoscute locații din Manhattan.

Ozark: Sezonul 4 Partea 2 (din 29 aprilie)

Ozark este o dramă captivantă cu acțiunea plasată în prezent și urmărește călătoria familiei Byrde de la viața obișnuită din suburbiile orașului Chicago la activitatea infracțională periculoasă din munții Ozark din statul Missouri.

Serialul explorează teme precum capitalismul, dinamica legăturilor de familie și supraviețuirea, totul din perspectiva unor americani (deloc) obișnuiți.

Serialele ce apar pe Netflix în aprilie

Get Organized With the Home Edit: Sezonul 2 (din 1 aprilie)

Clea și Joanna revin să pună ordine în talmeș-balmeșul din viețile clienților atât celebri, cât și de rând, cu stilul lor fabulos și de neegalat.

Trivia Quest (din 1 aprilie, episoade zilnice)

Testează-ți cunoștințele de istorie, artă, știință și multe altele în acest serial interactiv de întrebări de cultură generală cu diverse niveluri de dificultate.

Business Proposal (din 4 aprilie)

Deghizată, Ha-ri merge la o întâlnire aranjată ca să-l sperie pe pretendent. Dar situația scapă de sub control când află că acesta e șeful ei și o vrea de soție.

Dirty Lines (din 8 aprilie)

În Amsterdamul anilor ’80, o studentă întreprinzătoare își găsește de lucru la o linie de sex telefonic creată de doi frați complet diferiți.

Elite: Sezonul 5 (din 8 aprilie)

Începerea unui nou semestru la școala Las Encinas înseamnă o nouă victimă, un nou vinovat și un nou mister în timp ce elevii se afundă în secrete.

Tomorrow (din 9 aprilie)

Un tânăr devine jumătate om și jumătate spirit din cauza unui accident și primește misiuni speciale de la o companie din lumea subterană.

Hard Cell (din 12 aprilie)

Laura Willis, fostă organizatoare de evenimente și actuală directoare de închisoare, ne prezintă peripețiile vieții din spatele gratiilor într-o comedie cu umor sec.

Almost Happy: Sezonul 2 (din 13 aprilie)

Sebastián primește șansa la o nouă poveste de iubire cu Pilar, care acum este însărcinată cu gemenii lui Rocha. Dar îl așteaptă în continuare multe lecții de viață.

Heirs to the Land (din 15 aprilie)

Hugo Llor, un tânăr descurcăreț, se zbate să devină cineva în Barcelona secolului al XIV-lea fără să încalce jurământul făcut familiei Estanyol.

Yakamoz S-245 (din 20 aprilie)

După ce o catastrofă afectează Pământul, un biolog marin și echipa sa aflată într-o misiune pe submarin trebuie să lupte pentru a supraviețui unei conspirații mortale.

Heartstopper (din 22 aprilie)

În contextul vieții de liceu și al iubirii adolescentine, Charlie și Nick descoperă că prietenia lor neașteptată ar putea ascunde sentimente mai intense.

Selling Sunset: Sezoul 5 (din 22 aprilie)

Iubiri noi. Inamici vechi. Un membru-surpriză. Piața de lux e în pericol, iar competiția atinge noi culmi. Cine va face față provocării și cine o va da în bară?

The Seven Lives of Lea (din 28 aprilie)

Léa se trezește în trecut de șapte ori, în corpuri diferite. Atrasă în misterul morții unui tânăr, ea încearcă să prevină acest eveniment, iar consecințele nu întârzie să apară.

Grace and Frankie: Sezonul 7 - ultimele episoade (din 29 aprilie)

Grace și Frankie continuă să arate familiilor și fanilor ce înseamnă să trăiești viața la maximum, fără teamă și fără scuze.

Filme Netflix în aprilie

Apollo 10 1/2: A Space Age Childhood (din 1 aprilie)

Un bărbat își povestește cu nostalgie viața și face o relatare a unei călătorii imaginare pe Lună din perspectiva unui copil de 10 ani din Houston în anul 1969.

Battle: Freestyle (din 1 aprilie)

Amalie este în culmea fericirii după ce echipa de dans condusă de ea și de Mikael se califică la o competiție la Paris, dar întâlnirea cu mama ei înstrăinată o distrage.

Forever Out of My League (din 1 aprilie)

După o operație, viața Martei este în joc, dar iubirea adevărată este în apropiere. Oare va învinge inima vechile secrete și capriciile sorții?

Furioza (din 6 aprilie)

O polițistă îi face fostului iubit o ofertă de nerefuzat: fie se infiltrează într-o gașcă de bandiți și devine informator, fie fratele lui ajunge la închisoare.

Dancing on Glass (din 8 aprilie)

Amenințată de o presiune imensă, o balerină abia distribuită într-un rol principal și colega ei își găsesc scăparea într-o prietenie care le izolează de restul lumii.

The In Between (din 8 aprilie)

După ce își pierde dragostea vieții într-un tragic accident, o adolescentă cu inima frântă începe să creadă că iubitul îi trimite semne de dincolo de mormânt.

Yaksha: Ruthless Operations (din 8 aprilie)

Un procuror integru ajunge într-un oraș periculos ca să cerceteze o echipă de operațiuni secrete și pe șeful său notoriu, dar intră într-un război letal între spioni.

The Taming of the Shrew (din 13 aprilie)

O savantă cu inima frântă se întoarce acasă pentru a lua viața de la capăt, dar fratele ei angajează un necunoscut chipeș care s-o convingă să vândă pământul familiei.

Choose or Die (din 15 aprilie)

Ispitiți de șansa de a câștiga un premiu nerevendicat, doi prieteni repornesc un joc video misterios din anii ’80 și pășesc într-o lume suprarealistă a terorii complexe.

The Turning Point (din 20 aprilie)

Un pierde-vară care evită cu orice preț confruntările se împrietenește, contrar oricăror așteptări, cu un golan periculos care refuză să-l lase în pace.

Along for the Ride (din 22 aprilie)

În vara dinaintea începerii facultății, silitoarea Auden îl cunoaște pe misteriosul Eli care, în aventurile nocturne, o ajută să ducă viața fără griji după care tânjea.

Rumspringa (din 29 aprilie)

Călătorind spre Berlin pentru un ritual de inițiere, un tânăr amish își acceptă rădăcinile, se îndrăgostește și ia o decizie de proporții uriașe.

Documentar Netflix

The Mystery of Marilyn Monroe: The Unheard Tapes (din 27 aprilie)

Un documentar care explorează misterul în care este învăluită moartea celebrei Marilyn Monroe, prin interviuri cu cercul său de apropiați care nu au mai fost difuzate înainte.

Monroe a murit acasă la vârsta de 36 de ani, în ceea ce a fost considerat inițial a fi o supradoză autoindusă de droguri. Documentarul ce urmează să fie lansat de Netflix îi va duce pe spectatori într-o călătorie a săptămânilor suspecte care au precedat moartea uneia dintre cele mai emblematice actrițe ale Hollywood-ului.

În caz că ai ratat ce-a apărut nou în luna martie pe Netflix poți găsi AICIși, ca de fiecare dată, pentru mai multe noutăți din lumea filmelor și serialelor poți citi rubrica Nerd Alert de weekendul acesta: