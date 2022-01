Netflix a scăpat de acuzațiile că ar fi provocat sinuciderea unei adolescente

Netflix, acuzat de glorificarea sinuciderii

Judecătoarea Yvonne Gonzalez Rogers şi-a bazat decizia pe legea libertăţii de exprimare, hotărând că gigantul american de streaming nu poate fi dat în judecată pentru că a recomandat serialul abonaţilor săi.„Este un caz tragic, dar, în definitiv, nu cred că stă în picioare”, a spus Gonzalez Rogers.Procesul a fost deschis în august de John Herndon şi familia fiicei lui. A fost susţinut că spectatorii nu au fost avertizaţi corespunzător cu privire la conţinutul „13 Reasons Why”.Netflix a argumentat în documentele depuse la tribunal că restricţiile privind conţinutul pot duce la cenzura creaţiilor şi a dat exemplu filme care cuprind astfel de scene, precum „The Perks of Being a Wallflower”, „Dead Poets Society” şi „Dear Evan Hansen”.Compania a cerut respingerea procesului.Serialul, bazat pe cartea omonimă, descrie, în ultimul episod al primului sezon, sinuciderea protagonistei, şi conţine o scenă în care Hannah îşi taie venele în cadă.Netflix a anunţat în vara anului 2019 că, la sfatul unor experţi medicali, „am decis împreună cu creatorul Brian Yorkey şi producătorii «13 Reasons Why» să edităm o scenă în care Hannah îşi ia viaţa”. Scena de trei minute a fost eliminată . Serialul de succes a fost criticat de mai multe grupuri, între care Parents Television Council (PTC), pentru că, spun ele, glorifică sinuciderea în rândul tinerilor PTC, care a făcut lobby pentru anularea serialului, a apreciat decizia luată de compania de streaming, afirmând că „Netflix a recunoscut în sfârşit impactul dăunător pe care îl are conţinutul explicit asupra copiilor”.