VIDEO Filmul românesc „Tabăra” a depășit „Spider-Man: No Way Home” la box office-ul din România

Lungmetrajul regizat de Vali Dobrogeanu, cu Andrei Şelaru, Matei Dima, Dia, Cristi Munteanu şi Andrei Gavril în distribuţie, a generat, în primul weekend pe marile ecrane româneşti, încasări de 1,53 milioane de lei, potrivit cifrelor Cinemagia.Spider-Man: No Way Home („Omul-Păianjen: Niciun drum spre casă”), al treilea film din serie cu Tom Holland în rol principal, a acumulat, în al treilea weekend de la premiera românească, încasări de 1 milion de lei şi a coborât un loc, după două săptămâni petrecute în fruntea clasamentului.Filmul de aventuri Clifford the Big Red Dog („Clifford: Marele câine roşu”) a debutat pe locul al treilea, cu încasări de 580.848 de lei.The Matrix Resurrections („Matrix Renașterea”), al patrulea din serie, cu Keanu Reeves, Jonathan Groff, Carrie-Anne Moss, Jada Pinkett Smith în distribuţie, a coborât două poziţii, până pe patru. În al doilea weekend de la debut, filmul a generat încasări de 209.033 de lei.Locul al cincilea a fost ocupat de The King's Man („The King's Man: Începutul”), regizat de Matthew Vaughn, cu Aaron Taylor-Johnson, Gemma Arterton, Ralph Fiennes, Matthew Goode, Tom Hollander şi Rhys Ifans în distribuţie.Filmul a pierdut de asemenea două poziţii în top, după ce, în al doilea weekend de la premieră, a generat încasări de 189.693 de lei.Top 10 al box office-ului românesc este completat de animaţia Encanto, drama House of Gucci („Casa Gucci”), comedia romantică The Hating Game („Te urăsc, te iubesc), animaţia Sing 2 („Hai să cântăm din nou!”) şi de drama Spencer.