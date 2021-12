VIDEO „Encanto”, liderul surprinzător al box office-ului american / Filmele care completează clasamentul

Filmul, a cărui coloană sonoră a fost compusă de Lin-Manuel Miranda, urmăreşte aventurile unei adolescente obişnuite, Mirabel, născută într-o familie care trăieşte în inima munţilor din Columbia şi în care fiecare membru este înzestrat cu puteri magice. Ghostbusters: Afterlife , cea mai recentă producţie din celebra franciză, ocupă locul secund datorită celor 10,4 milioane de dolari obţinute în weekend în urma biletelor vândute. Regizat de Jason Reitman, fiul regizorului primelor două producţii Ghostbusters, Ivan Reitman, filmul poartă publicul într-o aventură fantastică care, de data aceasta, se desfăşoară într-un orăşel din Oklahoma, nu mai în Manhattan-ul anilor '80.

House of Gucci , care relatează asasinarea lui Maurizio Gucci, moştenitorul casei de modă italiene Gucci, comandată de fosta sa soţie, Patrizia Reggiani, interpretată de cântăreaţa Lady Gaga, ocupă ultimul loc pe podium, după ce a obţinut încasări de 6,8 milioane de dolari. Lungmetrajul lui Ridley Scott are o distribuţie de cinci stele, cu Al Pacino, Salma Hayek, Jeremy Irons şi Jared Leto. Christmas with the Chosen: The Messengers

, prima lansare în cinematografe din populara serie creată de Fathom Events, ocupă al patrulea loc al clasamentului, cu 4,1 milioane de dolari.Pe locul al cincilea al box-office-ului nord-american după acest weekend se situează supereroii Marvel din producţia cinematografică The Eternals (3,9 milioane de dolari).6. Resident Evil: Welcome to Raccoon City (2,7 milioane de dolari)7. Dune (1,8 milioane de dolari)8. Clifford the Big Red Dog (1,8 milioane de dolari)9. King Richard (1,2 milioane de dolari)10. Venom: Let There Be Carnage (1 milion de dolari).Clasamentul a fost realizat pe baza estimărilor provizorii ale firmei de specialitate Exhibitor Relations publicate duminică.