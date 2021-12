Moș Nicolae pe Netflix: Toate serialele și filmele care apar în decembrie

Titlurile lunii decembrie pe Netflix

Poți începe cu: La Casa de Papel Partea 5 Volumul 2, un zguduitor sezon final al uneia dintre cele mai iubite drame spaniole; The Witcher: Sezonul 2, continuarea seriei epice cu monștri, magie și destin, bazată pe cărțile fantasy ale scriitorului Andrzej Sapkowski, cu Henry Cavill în rolul principal; Don’t Look Up, mult așteptata comedie SF scrisă și regizată de laureatul cu Oscar Adam McKay, cu Leonardo DiCaprio și Jennifer Lawrence, dar și multe alte nume îndrăgite în distribuție.Vrei mai mult? Încearcă și: The Power of the Dog, o dramă neo-western, cu Benedict Cumberbatch în rolul unui fermier tiranic, dar charismatic; The Hand of God, un film italian de dramă scris, regizat și produs de Paolo Sorrentino; Emily in Paris: Sezonul 2, unde aventura pariziană continuă cu și mai multă distracție, modă și tot felul de gafe sauThe Unforgivable, o dramă polițistă dezordonată, în care Sandra Bullock joacă rolul unei foste condamnate bântuite de trecut.Uite toate noutățile pregătite luna aceasta de gigantul american de streaming:Banda este închisă în Banca Națională a Spaniei de peste 100 de ore. Membrii grupului au reușit să o salveze pe Lisabona, dar, după pierderea unuia dintre coechipieri, îi așteaptă unul dintre momentele lor cele mai întunecate. Profesorul a fost capturat de Sierra și, pentru prima dată, nu are un plan de evadare.Tocmai când pare că nimic altceva nu mai are cum să meargă prost, în fața lor apare un dușman mai puternic decât toți ceilalți întâlniți până atunci, și anume armata. Se apropie sfârșitul celui mai mare jaf din istorie, care este pe cale să se transforme într-un adevărat război.Convins că Yennefer și-a pierdut viața în bătălia de la Sodden, Geralt din Rivia o duce pe prințesa Cirilla la Kaer Morhen, locul în care și-a petrecut copilăria și cel mai sigur pe care-l cunoaște. În vreme ce dincolo de ziduri regi, elfi, oameni și demoni se luptă pentru supremație, Geralt trebuie să o protejeze pe fată de ceva cu mult mai periculos: de propria ei putere misterioasă.Kate Dibiasky, o proaspătă absolventă a facultății de Astronomie, și profesorul ei, dr. Randall Mindy, fac o descoperire uluitoare: o cometă care orbitează în sistemul solar. Prima problema este că traiectoria ei indică o coliziune directă cu Pământul. A doua este că nimănui nu pare să-i pese. Aparent, vestea unei comete de dimensiunea Everestului care ar putea distruge Pământul este una greu de digerat.Cu ajutorul doctorului Oglethorpe, Kate și Randall pornesc într-un turneu mediatic, care îi poartă din cabinetul indiferentei președinte Orlean și al fiului ei lingușitor și angajat în funcția de șef de personal, Jason, până în studiourile The Daily Rip, un matinal plin de viață, găzduit de Brie și Jack.La doar șase luni distanță de impactul cu cometa, gestionarea unui flux de știri de 24 de ore și atragerea atenției publicului obsedat de rețelele de socializare înainte de a fi prea târziu se dovedește a fi o sarcină surprinzător de comică. De ce este nevoie să faci pur și simplu omenirea să privească în sus?!Comedia românească „Inve$titorii” urmărește călătoria neașteptată a lui Tavi, Eugen și Calu, trei vechi prieteni și colegi într-o fabrică dintr-o regiune a României. Rutina lor zilnică - muncă / bere / acasă - este brusc perturbată când află că firma a fost vândută unor investitori străini care planifică acum o reducere masivă a personalului.Vestea vine chiar a doua zi când cei trei sunt concediați, dar primesc în schimb un pachet de compensații de 12 salarii. În timpul unei zile de pescuit, băieții încep să discute despre opțiunile pe care le au pentru viitor, dar nu reușesc să găsească nicio variantă bună. Apoi, Tavi ia inițiativa și își convinge prietenii să meargă într-o escapadă de weekend cu banii menționați din compensare.Acest weekend le va schimba complet viața și ajung să fie confundați cu niște investitori străini importanți.Într-un ultim sezon epic, instinctul de supraviețuire al familiei Robinson se activează la maximum în graba de a apăra Alpha Centauri de o invazie a roboților.Membrii unui grup unit de excursioniști găsesc diamante în pădure. Ceea ce urmează este un haos nebun care le testează prietenia și le pune viețile în pericol.Încercând să rămână uniți, Titanii sunt terorizați de Gluga roșie, o nouă și misterioasă amenințare care caută să distrugă definitiv orașul Gotham.Un incendiu în bucătărie, o înfruntare în sala de clasă și un apel de la spital declanșează o serie de răfuieli în familie și diverse crize în cadrul relațiilor.Stângaci în mod voit și ușor stânjenitor, acest serial de animație pentru adulți e o parodie subtilă la adresa desenelor animate difuzate sâmbăta dimineața, în anii ’80.În acest reality-show despre maturizare filmat în Austin, Texas, tineri de 20 și ceva de ani au parte de iubiri și prietenii și pornesc în aventura vieții.O fostă polițistă retrasă revine la lucru ca investigatoare de asigurări, căutând indicii în locurile crimelor aranjate de un ucigaș în serie aflat chiar sub ochii lor.Chiar când Cayetana încearcă să-l uite pe fostul ei prieten refugiindu-se în relația cu noul ei prieten, Felipe, prințul reapare în viața ei.Acțiunea din acest thriller este plasată în perioada încheierii Acordurilor de la Oslo din 1993 și se învârte în jurul unei crime înfiorătoare cu ramificații extinse.Samuel e în pericol să fie evacuat din casa părintească, iar Omar îi face o propunere interesantă pentru a strânge bani.Și mai multă distracție, modă și tot felul de gafe. Emily își găsește locul la Paris, dar urmările unei nopți fierbinți i-ar putea aduce necazuri.Călătoria lui Patrick la cabana din pădure în perioada Crăciunului are urmări neașteptate, dar semnificative.Aflați într-o periculoasă misiune de 24 de ore pe Lună, mai mulți exploratori au de recuperat niște mostre dintr-o stație de cercetare abandonată, dar plină de secrete.Un jefuitor de bănci ratat se baricadează într-o locuință împreună cu un agent imobiliar, doi dependenți de produse IKEA, o gravidă, un milionar sinucigaș și un iepure.Acest remake al telenovelei clasice spune povestea de dragoste dintre culegătoarea de cafea Gaviota și Sebastián, un descendent al aristocrației din industria cafelei.Căutând să se răzbune pe cea pe care o consideră vinovată de moartea fratelui ei, o chelneriță de 19 ani se infiltrează în lumea strălucitoare a unor adolescenți bogați.La zeci de ani după turneul de karate care le-a schimbat viețile, rivalitatea dintre Johnny și Daniel se reaprinde în această continuare a filmelor „Karate Kid”.Acest serial SF distins cu premiul Emmy revine cu un al șaselea sezon.Un fermier tiranic, dar charismatic, duce un război de intimidare împotriva soției fratelui său și a fiului ei adolescent, până când ies la iveală secrete demult ascunse.Peter îi cere celui mai bun prieten să se dea drept iubitul lui în vizita de Crăciun la părinți, dar planul și sentimentele lor se schimbă când aceștia fac pe pețitorii.În 1999, Beverly, care are 12 ani, descoperă o compilație pe o casetă stricată creată de părinții ei și pornește în căutarea melodiilor ca să afle mai multe despre ei.Un elf istovit și suprasolicitat fuge în lumea reală unde încearcă să descopere magia Crăciunului cu ajutorul unui băiețel cu care se împrietenește.Takeshi Kitano și-a început cariera în ucenicia legendarului comedian Fukami din Asakusa, dar pe măsură ce popularitatea lui crește, cea a mentorului său este în declin.După ce se desparte de bărbatul iubit, Marta se îndrăgostește de un artist. Însă această femeie bolnavă și prietenii ei au parte de tot felul de întorsături de situație.O fostă deținută condamnată pentru crimă se întoarce în societatea care nu-i iartă trecutul și își caută sora mai mică, pe care a fost nevoită să o lase în urmă.Doi străini descoperă când se trezesc că abdomenele lor au fost cusute la un loc și sunt și mai șocați când află cine este în spatele calvarului lor îngrozitor.La Napoli, în anii ’80, Fabietto, un tânăr îndrăgostit de fotbal, are parte de o tragedie în familie care îi marchează viitorul nesigur, dar promițător în cinematografie.Aventură de Crăciun, comedie romantică și povestea unui bărbat trecut de 30 de ani care învață, cam fără tragere de inimă, să se lase purtat de spiritul Crăciunului.Quinn, un pui de focă neînfricat, recrutează o echipă de personaje pestrițe pentru a-i înfrunta pe rechinii fără scrupule și pentru a redobândi controlul asupra apelor.Vacanța liniștită la mare a unei femei ia o turnură tulburătoare după ce obsesia ei pentru o tânără mamă cazată într-o vilă din apropiere îi trezește amintiri.