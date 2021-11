Un câștigător al Premiului Oscar își exprimă regretul că a jucat rolul unei persoane transgender: „A fost o greșeală”

Bazat pe evenimente reale, Redmayne a interpretat una dintre primele persoane din lume care a suferit o operaţie de schimbare de sex în filmul regizat de Tom Hooper.Actorul, care a câştigat în 2015 premiul Oscar pentru „cel mai bun actor” cu rolul omului de ştiinţă Stephen Hawking în „ The Theory of Everything ”, a fost nominalizat la aceeaşi categorie un an mai târziu pentru „ The Danish Girl ”.Au exista la acea vreme cereri ca rolul să fie interpretat de un actor transexual.„Nu, nu aş mai accepta acum. Am făcut acel film cu cele mai bune intenţii, dar cred că a fost o greşeală”, a declarat Redmayne pentru The Sunday Times „Cea mai mare discuţie despre frustrările din jurul distribuţiei a fost din cauză că mulţi nu au avut loc la masă. Trebuie să existe un prag, altfel vom avea tot timpul astfel de dezbateri”, a adăugat Redmayne.Eddie Redmayne în „The Danish Girl” (FOTO: LMK / Landmark / Profimedia Images)Actorul apare şi în franciza „Fantastic Beasts”, în cel mai recent film „Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore”, care va fi lansat în 2022.

Daniel Radcliffe, Rupert Grint şi Emma Watson se vor alătura cineastului Chris Columbus şi celorlalţi membrii ai distribuţiei din cele opt filme ales seriei „Harry Potter” pentru prima dată în „Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts”, o retrospectivă specială HBO Max care va sărbători a 20-a aniversare de la primul film al francizei - „Harry Potter and the Sorcerer’s Stone”.