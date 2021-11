VIDEO Return to Hogwarts: Actorii din „Harry Potter” se reunesc pentru o ediție specială, la 20 de ani de la lansarea primului film

O ediţie specială HBO Max intitulată Return to Hogwarts va fi lansată pe 1 ianuarie 2022, a anunţat platforma de streaming.Daniel Radcliffe, Rupert Grint şi Emma Watson se vor alătura regizorului american Chris Columbus pentru a discuta şi explora în profunzime aceste filme.Columbus a declarat anterior că și-ar dori să regizeze un nou film Harry Potter cu actorii din distribuția originală a cărei acțiuni să se învârtă în jurul copiilor acestora, ei urmând a fi personaje secundare.Ediţia specială va invita fanii „într-o călătorie magică la persoana întâi în una dintre cele mai îndrăgite francize de film din toate timpurile”, potrivit HBO Max.Programul a fost anunţat la exact 20 de ani de la lansarea în Statele Unite a primului film, Harry Potter And The Philosopher's Stone, pe 16 noiembrie 2001.Un trailer de 52 de secunde prezintă secvenţe din mai multe dintre filmele acestei serii celebre şi promite că „distribuţia legendară” se va întoarce „acolo unde a început magia”.Celor trei actori li se vor alătura alte vedete, inclusiv Helena Bonham Carter, Robbie Coltrane, Ralph Fiennes, Jason Isaacs, Gary Oldman, Imelda Staunton şi Tom Felton.Producătorul executiv Casey Patterson a declarat: „E magie în aer aici cu această distribuţie incredibilă, în timp ce revin cu toţii acasă, pe platourile de la Hogwarts, unde au început acum 20 de ani. Emoţia este palpabilă în timp ce se pregătesc să îşi poarte fanii într-o călătorie foarte specială şi personală, despre crearea acestor filme incredibile”.Radcliffe a mărturisit recent într-un documentar BBC , ce marchează de asemenea împlinirea a 20 de ani de la primul film din serie, că este bucuros că numeroşi oameni se uită la seria Harry Potter când sunt „mahmuri şi au o părere proastă despre ei înşişi”.„Unul dintre aspectele mele preferate, pe care nu mi l-aş fi putut imagina vreodată pentru filmele Harry Potter, dar care mi-a fost povestit de mai mulţi prieteni, este că acestea sunt fantastice atunci când oamenii sunt mahmuri şi au o părere proastă despre ei înşişi. Se uită la câteva filme şi le oferă un sentiment de căldură şi confort. Mi se pare atât de frumos. Acesta este efectul din lumea reală pe care îl poate avea un film în viaţa unei persoane. Cred că e grozav”, a adăugat Daniel Radcliffe.În acest documentar BBC inclus în emisiunile Movies With Ali Plumb, Radcliffe îi aduce un omagiu şi creatoarei seriei literare care stă la baza filmelor, autoarea JK Rowling, care a extins universul Potter cu seria de filme "Fantastic Beasts", avându-l pe Eddie Redmayne în rolul principal.