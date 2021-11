Cinci filme și seriale pentru ultimele zile de vacanță școlară

Cowboy Bebop

Armata hoților / Army of Thieves

Ultima aventură / Last Action Hero

Avionul cu șerpi / Snakes on a Plane

Familia Mitchell împotriva roboților / The Mitchells vs. The Machines

Un western spațial cu 26 de episoade cu influențe dintr-o sumedenie de alte genuri (pulp fiction, cyberpunk, noir, comedie). Chiar dacă unele episoade pot părea mai puțin convingătoare, când Cowboy Bebop este inspirat nu există altceva mai bun. Dacă nu vă convingeți imediat, așteptați sau săriți până la episodul al cincilea, „Ballad of Fallen Angels”.Un precursor al blockbusterului cu zombi din vară, „Army of the Dead”. Filmul îl urmărește pe lăcătușul neamț Ludwig Dieter, maestru spărgător de seifuri, antrenat într-o misiune pe multe meridiane care implică opera, Interpolul și trei jafuri legendare. Nu caută zombi, ci comori demne de ciclul wagnerian „Inelul nibelungului”.Un film din vremea când Schwarzenegger era rege la box-office. Un adolescent care jelește după pierderea tatălui ajunge în posesia unui bilet magic care-i aparținuse odată magicianului Harry Houdini și este transportat într-un film cu eroul său favorit: indestructibilul polițist din Los Angeles Jack Slater (ați ghicit: Schwarzenegger!). În realitatea sa ficțională, Slater este un șmecher de neoprit, dar odată mutat în lumea reală este îngrozit de faptul că este muritor. Schwarzenegger se joacă și pe el însuși în această lume „reală”.Șerpi, avion, Samuel L. Johnson vorbind vulgar de parcă ar fi într-un film de Tarantino. Agentul FBI Neville Flynn escortează din Hawaii la Los Angeles martorul unei crime comise de un lider interlop. Dar criminalul născocește un plan demn de cea mai perversă minte ca să prăbușească avionul în Pacific: îl ticsește cu șerpi ucigași de toate mărimile, în timp ce pasagerii care pleacă din Hawaii poartă ghirlande cu flori stropite cu feormoni care stârnesc agresivitatea șerpilor. Groază, acțiune și ceva pseudoștiință.Acțiune amuzantă. Comedie savuroasă. O familie ciudată care-și unește forțele ca să salveze lumea de roboți puși pe rele. Un film bun de urmărit în familie într-o după-amiază de duminică, dacă nu cumva vreun meci de fotbal strică plăcerea doamnelor și domnișoarelor...