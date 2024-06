Articol susținut de MedLife Joi, 13 Iunie 2024, 15:13

Smile Media

0

Pentru dr. Alina-Simona Tudor, de la Hyperclinica MedLife Berceni, ginecologia este specialitatea care aduce fericire în viața oamenilor. Nu a fost deloc întâmplătoare alegerea acestui domeniu: încă din studenție a fost impresionată de bucuria pe care a văzut-o pe chipul mamelor, atunci când își vedeau pentru prima oară copilul nou-născut. De atunci și până în prezent, în activitatea sa, face tot posibilul de a reda aceeași bucurie pe chipurile pacientelor, chiar și atunci când problemele medicale, cum este fibromul uterin, le pun piedici în calea împlinirii visului de a deveni mame.

Dr. Alina-Simona Tudor Foto: MedLife

Fibroamele uterine sunt cele mai frecvente tumori benigne la femeile de vârstă fertilă. „Ele sunt adesea descoperite la cabinetele medicale ginecologice, în special în timpul examenelor de rutină sau în timpul investigațiilor pentru simptome precum sângerările menstruale abundente, durerile pelviene sau presiunea abdominală”, explică dr. Alina-Simona Tudor, medic primar obstetrică-ginecologie, care are de-a face cu multe astfel de cazuri în activitatea zilnică. Satisfacția profesională cea mai mare a sa este însă atunci când le ajută pe femeile cu fibroame să-și împlinească visul de a deveni mame.

Fibromul uterin nu provoacă întotdeauna simptome, dar când acestea apar, le provoacă un disconfort real femeilor. Elese pot confrunta cu modificări ale menstruației, sângerare abundentă în timpul menstruației, sângerare vaginală între menstruații, anemie din cauza sângerărilor, dureri abdominale sau în partea inferioară a spatelui, senzație de burtă „plină”, un impuls de a urina mai des sau dificultate la urinare, infertilitate, iar dacă sarcina are loc – un risc crescut de avort spontan sau de travaliu timpuriu.

Cauzele care favorizează apariția fibroamelor uterine

Fibroamele uterine cresc în peretele muscular al uterului și în jurul acestuia. Ele pot crește ca o singură tumoră sau pot fi mai multe. Pot avea dimensiunile unei semințe de măr sau ale unui grepfrut. Nu se știe sigur ce cauzează fibromul, dar sunt mai mulți factori care pot juca un rol important. Fetele și femeile care au în familie mama, o soră sau o mătușă cu fibrom au un risc mai ridicat de a dezvolta și ele, la rândul lor, acest tip de tumoră benignă.

„În România, incidența exactă a fibroamelor uterine nu este întotdeauna clară, deoarece acestea pot fi subdiagnosticate sau subraportate în unele cazuri”, a precizat dr. Alina Tudor.

Excesul ponderal, obezitatea, nivelurile crescute de hormoni sexuali feminini – estrogen și progesteron, tensiunea arterială mărită, deficitul de vitamina D, dar și consumul excesiv al produselor pe bază de soia cresc riscul de fibrom.

„Fibroamele uterine sunt mai frecvente la femei în perioada de vârstă reproductivă, în special între 30 și 40 de ani. Acestea pot să apară și să crească în dimensiune în această perioadă, având legătură cu fluctuațiile nivelurilor hormonale. Cu toate acestea, fibroamele pot să se dezvolte și în alte etape ale vieții, inclusiv în perioada de perimenopauză, deși frecvența apariţiei lor este mai mică în aceste cazuri. La adolescente sunt întâlnite extrem de rar”, a spus dr. Alina Tudor, care are o experiență practică în domeniu de peste 23 ani.

Impactul fibroamelor uterine asupra fertilității

Una dintre cele mai mari temeri ale femeilor care se confruntă cu această problemă este impactul asupra fertilității lor. „Femeile care își doresc copii se tem că fibroamele uterine ar putea afecta capacitatea de a concepe sau de a menține o sarcină, din cauza modificărilor aduse uterului sau pe fondul altor complicații asociate”, a precizat ginecologul.

În anul 2021 s-au născut în țara noastră cei mai puțini copii din 1930 încoace, respectiv 196.858 de copii născuți vii, iar sporul negativ al populației s-a dublat în ultimii 3 ani (2020-2022, potrivit studiului „Starea fertilității și infertilității în România 2023”, inițiat de Asociația pentru Reproducere Umană din România.

În prezent, 17% din populația fertilă studiată s-a aflat sau se află într-o situație de infertilitate, 4 din 10 cupluri care își doresc copii nu au reușit să obțină o sarcină până în prezent, deși încearcă de 1-5 ani, iar un cuplu din 10 încearcă de peste 5 ani. Unele cupluri infertile au motive medicale la bază. La fel a fost și în cazul unei femei de 30 de ani, de profesie medic stomatolog, care și-a dorit mereu să devină mamă, dar a amânat acest moment, prioritizând studiile și cariera. În momentul în care a ajuns la dr. Alina Tudor avea trei fibroame uterine.

„Când s-a prezentat la un control medical de rutină, a primit o veste neplăcută. Am descoperit că prezenta trei fibroame de dimensiuni mari, o situație care făcea dificilă obținerea și menținerea unei sarcini. Majoritatea recomandărilor medicale erau în favoarea miomectomiei (n.r. – îndepărtarea chirurgicală a fibroamelor) premergătoare sarcinii, dar aceasta ar fi implicat un risc semnificativ de pierdere a uterului din cauza dimensiunii și localizării fibroamelor. Neacceptând acest risc, tânăra și-a dorit foarte mult să încerce să obțină o sarcină în aceste condiții. Împreună, am hotărât să mergem mai departe și să-i oferim această șansă. Sarcina a fost obținută, iar de atunci, monitorizarea ei a constituit o provocare atât pentru mine, ca medic, cât și pentru pacientă”, a mărturisit dr. Tudor.

Mai departe, fiecare etapă a fost urmărită cu atenție și îngrijire, deoarece exista riscul ca fibroamele să cauzeze complicații sau să afecteze dezvoltarea copilului. La finalul celor nouă luni de încercări și emoții, a venit însă momentul minunat al nașterii unei fetițe sănătoase. Din păcate, uterul pacientei nu a putut fi salvat, dar aceasta a reușit să își îndeplinească visul. ,,A fost o victorie nu doar pentru tânăra mamă, ci și pentru mine ca medic, să știu că am putut face posibilă împlinirea visului ei de a deveni mamă, în ciuda tuturor dificultăților și riscurilor”, a afirmat medicul.

„Ginecologia înseamnă aducerea fericirii în viața oamenilor”

Femeile care nu își mai doresc copii se confruntă cu teama complicaţiilor asociate fibroamelor, cum ar fi sângerările abundente, durerea și necesitatea intervențiilor chirurgicale, care pot afecta calitatea vieții și bunăstarea generală.

Cele mai de temut complicații ale fibroamelor uterine includ sângerările abundente care pot duce la anemie și la o scădere a calității vieții, disfuncția organelor învecinate prin compresie, durere pelviană, necroză și infertilitate.

„Este important ca aceste temeri să fie abordate în mod adecvat și ca pacientele cu fibroame uterine să primească îngrijire medicală și să fie monitorizate în mod regulat pentru a preveni sau a gestiona aceste complicații. Ginecologii sunt familiarizați cu diagnosticarea și gestionarea fibroamelor uterine și pot oferi pacientelor opțiuni de tratament adecvate, în funcție de nevoile și preferințele individuale”, a subliniat medicul.

Alina-Simona Tudor a ales să devină medic din dorința de a ajuta oamenii, de a face bine pentru fiecărui individ pe care îl întâlnește. „Încă din copilărie visam să pot contribui la sănătatea și fericirea celor dragi mie, în special a bunicilor mei. Vedeam cât de mult îi afectau problemele de sănătate și îmi doream din tot sufletul să pot face ceva pentru a-i ajuta să se simtă mai bine. Pe măsură ce am crescut, fascinația mea pentru medicină a continuat să crească. Am descoperit că vastitatea acestui domeniu științific în continuă dezvoltare este absolut captivantă. Fiecare zi aduce noi descoperiri, noi tehnici și tratamente inovatoare, care pot schimba viețile oamenilor în moduri uimitoare. Am ales să devin ginecolog, studentă fiind, impresionată de bucuria pe care am observat-o pe chipul mamelor atunci când își vedeau pentru prima oară copilul nou-născut. Pentru mine, ginecologia înseamnă aducerea fericirii în viața oamenilor. De-a lungul carierei, am avut privilegiul de a fi martora unor momente incredibile, care mi-au întărit convingerea că am făcut alegerea corectă”, a precizat medicul.

Un ginecolog bun trebuie ca, dincolo de cunoștințe medicale, să aibă o comunicare eficientă și empatie cu pacientele, pentru a le asculta și a le răspunde întrebărilor și a le explica opțiunile terapeutice, este de părere medicul.

„În tratamentul și îngrijirea pacientelor urmărim în primul rând să le asigurăm o evaluare și diagnosticare corecte, urmate de prezentarea completă a opțiunilor terapeutice, bazată pe o comunicare deschisă și înțelegerea completă a nevoilor pacientei. Tratăm fiecare pacientă cu respect, confidențialitate și empatie, pentru a ne asigura că beneficiază de cea mai bună îngrijire”, a afirmat dr. Alina Tudor.

***

Citește și alte articole informative, pe subiecte medicale, în secțiuneaFacem România bine.

Acest articol este susținut de MedLife, cea mai mare rețea de servicii medicale private din România, și își propune să fie o sursă de informare și inspirație pentru o viață sănătoasă și echilibrată.

Sănătatea reprezintă principala sursă de fericire a românilor. La MedLife, fericirea oamenilor ne bucură și ne motivează să oferim soluții medicale la cele mai înalte standarde.

Indiferent de specialitate, la MedLife găsești oricând medici buni, a căror expertiză este completată de cele mai avansate tehnologii din domeniul medical și o infrastructură modernă, asigurând o îngrijire personalizată fiecărui pacient.

Află mai multe detalii despre toate serviciile pe https://www.medlife.ro/

Articol susținut de MedLife