Considerăm vederea un dat, însă fără acest simț de care trebuie să avem mare grijă, gesturi banale precum mersul, cititul, gătitul devin extrem de dificile. Fiecare dintre noi se va confrunta la un moment dat cu o deficiență de vedere, avertizează Organizația Mondială a Sănătății (OMS), care arată că principalele cauze ale deficienței vederii și orbirii la nivel global sunt erorile de refracție și cataracta. „Incidența cataractei după 60 de ani este mult mai mare față de perioada copilăriei sau vârsta adultă. După vârsta de 70 ani, aproape 70-80% din populație se confruntă cu cataractă”, precizează dr. Cătălina Păcurar, medic primar oftalmolog, fondator al Centrului de Diagnostic și Chirurgie Oftalmologică Opticristal Brașov, parte din Grupul MedLife din 2022.

Dr. Cătălina Păcurar Foto: MedLife

Vederea joacă un rol critic în viața noastră, de aceea sănătatea ochilor ar trebui să fie permanent în atenția noastră. Deficiențele de vedere apar atunci când o afecțiune oculară, precum cataracta, afectează sistemul vizual și funcțiile sale vizuale. OMS estimează că la nivel global doar 17% dintre persoanele cu deficiențe de vedere din cauza cataractei au avut acces la o intervenție adecvată. Însă românii sunt norocoși în privința aceasta, după cum mărturisește dr. Cătălina Păcurar, membră a Societății Americane de Oftalmologie: „În domeniul oftalmologiei, suntem la același nivel de tehnologie și de practică medicală cu cel din America. Diferențele sunt date doar de numărul medicilor, de adresabilitatea populației, de accesul americanilor la îngrijirile medicale oftalmologice și, de faptul că acolo se rambursează de către casele de asigurări. Dar diferența în tehnologie este aproape inexistentă. Așa cum te operezi la New York de cataractă, tot așa te operezi și în București, și în Brașov, în clinica noastră”.

Orbirea poate fi evitată

Cataracta este principalul factor de orbire la nivel mondial. În România, un chestionar online realizat de Institutul de Sănătate Publică în 2022 pe 1.147 de respondenți a plasat cataracta pe locul al cincilea în topul celor mai frecvente diagnostice obținute de participanți în urma unui consult oftalmologic (după miopie, hipermetropie, astigmatism și presbitism).

Această afecțiune este caracterizată prin opacifierea cristalinului, care blochează pasajul fasciculului luminos către retină, astfel persoana afectată va avea o vedere încețoșată. Vestea bună este că pacientul operat prin înlocuirea cristalinului nu va mai avea niciodată cataractă.

„Accesul la controalele oftalmologice este foarte facil la noi. Cu un simplu bilet de trimitere de la medicul de familie, o dată la șase luni, puteți ajunge la oftalmolog. Sănătatea ochilor este poate cel mai important lucru, vederea fiind 90% din sistemul de relație pe care noi îl deținem. Așa că îngrijirea ochilor este obligatorie”, spune oftalmologul, care în vasta sa experiență de mai bine de 25 ani a avut la cabinet multe cazuri dificile, în faze avansate.

Unele tipuri de cataractă sunt mai puțin frecvente, cum e cazul cataractelor congenitale. Acestea au o incidență mică (două la 10.000 de nașteri), dar e nevoie să fie diagnosticate devreme la copii și tratate. Mai există cataracte traumatice, apărute în urma unor traumatisme oculare sau patologice și cele care apar odată cu înaintarea în vârstă, acestea din urmă fiind foarte frecvente. Numai în Statele Unite, 24,4 milioane de persoane cu vârste de peste 40 de ani au cataractă.

Operația de cataractă, decontată de CNAS în regim de spitalizare de zi

Pentru medicul oftalmolog român cu zeci de mii de operații efectuate în cariera sa, a fost un imbold să achiziționeze permanent tehnologie nouă și să fie la curent cu ea, pentru a le oferi românilor aceleași șanse de tratament și vindecare. La Opticristal, cel mai mare centru oftalmologic din Brașov, se efectuează peste 200 de operații de cataractă pe lună.

„Adresabilitatea ar putea fi mai mare. Există încă mulți, mulți pacienți în zone defavorizate, în zone rurale, care nu ajung la noi. De aceea am și demarat un proiect de spitalizare de zi și de operații în contract cu Casa de Asigurări de Sănătate, tocmai pentru a-i ajuta pe acești pacienți”, explică dr. Cătălina Păcurar.

Operat la 3 ani de cataractă congenitală, vedere de 100% la 25 de ani

Dr. Păcurar a efectuat peste 1.000 de operații oftalmologice pe an, cele mai multe fiind de cataractă (este cea mai frecventă operație din lume). A avut pacienți de toate vârstele: de la câțiva ani până la peste 100 de ani.

„Cel mai vârstnic pacient pe care l-am operat la clinică avea 101 ani, iar cel mai mic - un copil de 3 ani, cel din urmă fiind unul dintre cazurile care mi-au marcat cariera, pentru că l-am operat când era de-o șchioapă și l-am revăzut la consultație când a devenit un bărbat înalt cât ușa. Avea 25 ani. Cristalinele pe care le-a primit atunci le are și acum și vederea lui este de 100%”, povestește medicul.

Aproape săptămânal, oftalmologul vede la clinică pacienți care au cataracte extrem de vechi, pacienți neglijați care n-au acces la consultații, care sunt găsiți de către familie aproape orbi și care sunt aduși de mână la operație.

„Sunt cataracte care stau acolo în ochi de cel puțin 20 de ani. Sunt cazuri grele, care ne pun la încercare abilitățile. Îmi aduc aminte de bucuria de a doua zi a acestor pacienți. Ei îmi spun că s-au născut a doua oară”, precizează dr. Cătălina Păcurar.

E uimitor cum, după o operație de 10 minute făcută de medicii buni din clinica din Brașov, persoane care au ajuns aproape de orbire își recapătă vederea. Dar în spatele acestei reușite se ascunde o chirurgie foarte dificilă, „mult mai dificilă decât chirurgia mare abdominală - chirurgia generală, cu o curbă lungă de învățare și cu efort maxim în și după rezidențiat”, după cum susține oftalmologul.

Oftalmologia, o specialitate medicală complexă

Cătălina Păcurar a urmat Facultatea de Medicină Militară. Locurile la rezidențiat erau mult mai puține pentru medicii absolvenți ai acestei facultăți comparativ cu cei din domeniul civil. „Fiind o lume a bărbaților chirurgia mare pe care eu mi-o doream, am fost sfătuită de un coleg să-mi aleg o specialitate chirurgicală mai restrânsă și mi-a dat niște exemple: oftalmologie, ORL, chirurgie plastică. Am ales oftalmologia, neștiind prea bine despre ce e vorba în facultate. Ochiul mi s-a părut că e un organ mic și ușor. Lucrurile s-au schimbat mult când am intrat în specialitate”, explică dr. Cătălina Păcurar, care dacă ar fi s-o ia de la capăt ar alege tot oftalmologia, deși chirurgia e dificilă.

„Oftalmologul din zilele noastre trebuie să fie foarte conectat la tot ce înseamnă nou, la digitalizare, la toate softurile noi ale aparatelor pe care le folosește. Trebuie să fie la curent cu tot ce înseamnă tehnologia avansată. Va apărea și inteligența artificială cât de curând și în domeniul nostru, iar medicul trebuie să fie adaptabil, să poată să treacă foarte rapid la noile sisteme”, afirmă medicul.

„Operația de cataractă, o magie pentru pacient”

Cataracta poate fi vindecată 100%, iar pacientul nu va mai avea niciodată această boală a ochilor după operație, dă asigurări oftalmologul, insistând că singurul procedeu care dă rezultate este intervenția chirurgicală. „Operația de cataractă este ca o magie pentru pacient. Însă e nevoie de efort îndelungat din partea medicului pentru acea magie!”, specifică medicul.

Se poate după câțiva ani de la această intervenție să existe niște mici condensări în spatele cristalinului, dar care se rezolvă cu laserul într-o ședință de câteva minute. Implantul de cristalin nu trebuie schimbat, el este valabil pe durata vieții, iar acum cristalinele au devenit extrem de performante, corectează și eventualele dioptrii.

„Mulți pacienți care toată viața au purtat ochelari, după intervenția aceasta devin independenți față de ochelari. Aceasta este o altă bucurie a lor și o altă magie, cum spun ei: a doua naștere”, precizează dr. Cătălina Păcurar.

