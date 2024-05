Articol susținut de MedLife Luni, 27 Mai 2024, 19:04

În sfera ORL, tehnologia a evoluat foarte mult în ultimii ani, astfel că există intervenții chirurgicale care pot reda auzul în caz de surditate, investigații simple care pot depista precoce modificări cu risc crescut de complicații severe la nivel nazofaringian, tratamente minim invazive care pot elimina disconfortul produs de un simptom aparent banal: nasul înfundat. Nu trebuie să ne fie frică de intervențiile din sfera ORL, pentru că a apus era când erau făcute „pe viu“, iar efectele sunt de multe ori impresionante: „Reducerea cornetelor prin radiofrecvență dă volum respirator și 60%-70% pe nară, ceea ce pentru un pacient cu nasul înfundat cronic este o schimbare majoră“, explică dr. Alex Stanciu, medic specialist ORL, în cadrul Hyperclinicii MedLife Constanța.

Nasul înfundat nu este niciodată un simptom banal, de fapt. Pe lângă disconfortul pe care-l provoacă în episoadele acute, într-o răceală sau pe fondul unui puseu de alergie de sezon, poate duce la complicații în sfera ORL. Așadar, nasul înfundat nu trebuie ignorat, subliniază dr. Alex Stanciu, medic specialist ORL la Hyperclinica MedLife Constanța. Iar în cazul în care acest simptom se cronicizează, adică persistă și după ce a trecut răceala sau am întrerupt contactul cu alergenul, primul pas este să mergem la un consult ORL. „Medicul specialist ORL poate realiza o fibroscopie nazală. Este vorba despre o investigație care constă în introducerea prin cavitatea nazală a unei camere video, pentru a vizualiza foarte bine interiorul nasului. Investigația nu este dureroasă, poate doar să gâdile puțin. Avantajul major este că poate oferi o imagine clară a nasului până în spate şi astfel putem identifica și problemele de epifaringe, putem vedea dacă există vegetații adenoide la copii, dacă sunt polipi – în cazul adulților, unde este deviația de sept, ce blocaje au apărut etc. Toată lumea care se confruntă cu nas înfundat ar trebui să facă o fibroscopie, pentru că obstrucția nazală prelungită poate da probleme pe viitor“, spune medicul specialist ORL.

Cum scăpăm de dependența de spray nazal

Cei mai mulți dintre cei care se confruntă cu problema nasului înfundat se autotratează și intră într-un cerc vicios: cu cât folosesc mai mult descongestionante nazale, cu atât li se înfundă mai mult nasul dacă încearcă să se oprească. Acesta este fenomenul de „dependență“ de spray-uri nazale, care nu este, de fapt, o dependență în adevăratul sens al cuvântului. Totuși, consecințele utilizării pe termen lung a descongestionantelor nazale pot fi importante, avertizează specialiștii.

Aproximativ 9% din persoanele care merg la ORL au o afecțiune numită rinită medicamentoasă se arată într-un articol din „The New York Times“.

Multe dintre spray-urile descongestionante se folosesc maximum trei zile, după acest interval, pot apărea problemele. Dr. Alex Stanciu explică: „Descongestionantele nazale se recomandă în episoadele acute de răceală sau de sinuzite acute, când nasul este înfundat. Atunci chiar ai nevoie de efectul lor dezobstruant. La ce se referă dependența? Mucoasa nazală are un efect de edemațiere (n.r. acumulare excesivă de lichid seros în spațiile intercelulare ale organelor și țesuturilor), orice s-ar întâmpla, posttraumatic: ori că te lovești, ori că o tai, ori că intervii asupra ei chirurgical, ori că folosești un dezobstruant nazal. După ce factorul extern încetează să mai acționeze pe mucoasă, are efect de edemațiere. În cazul spray-urilor nazale, dacă le folosești chiar și câteva zile, după ce încetezi să le mai utilizezi, nasul se înfundă din nou o zi-două. În perioada aceasta, noaptea mai ales, pe fondul nasului înfundat și respirației orale, pacientul se tot trezește, nu poate să doarmă bine și de obicei acesta este momentul când cedează și-și mai dă câte un puf ca să poată să respire bine și să adoarmă. Și se creează un cerc vicios“.

În unele cazuri, dacă reușim să rezistăm acele două nopți fără să mai folosim spray-ul descongestionant, mucoasa nazală se va retrage și vom respira mai bine. Problemele mai importante apar atunci când nasul se înfundă cronic, când se înfundă din ce în ce mai tare, semnalează specialistul.

Polipii copiilor versus polipii adulților

Vegetațiile adenoide, așa-numiții polipi ai copiilor, sunt principala cauză de sindrom obstructiv nazal (nas înfundat) la copii, spune dr. Stanciu. De ce se inflamează țesutul limfatic din spatele nasului și se formează aceste vegetații? „Orice familie are un set limitat de bacterii, pentru care copilul face răspuns autoimun. De obicei, când intră în colectivitate, copilul ia contact cu bacterii noi care, dacă îi vor da infecții, fac să se inflameze țesutul acesta din spatele nasului. Trebuie menționat că acest țesut, odată inflamat, nu mai scade, nu mai crește, rămâne inflamat. Singurul medicament care acționează, dar numai pe perioada tratamentului, este cortizonul. După ce se oprește tratamentul, însă, țesutul se deplasează la loc. Motiv pentru care țesutul inflamat ar trebui înlăturat chirurgical. Dacă nu se intervine, respirația orală poate crea mai multe modificări cronice la copil, cum ar fi faciesul adenoid, cavitatea toracică se modifică, apar cearcănele, pentru că respirația orală din timpul nopții nu-l lasă pe copil să se odihnească, nu intră în REM, faza de somn care-l odihnește, nu ia în greutate etc. În plus, polipii copiilor pot fi cauza otitelor repetate, care pot lăsa sechele“, spune dr. Alex Stanciu.

Specialistul explică de ce nu ar trebui să ne temem de intervenția de îndepărtare a vegetațiilor adenoide: „Toate operațiile din sfera ORL se fac cu anestezie generală. Această anestezie e garanția că cel mic nu o să facă complicații postoperator. Odată intubat, tubul de intubație intră undeva între corzile vocale și în spatele lor se umflă un balonaș care-l fixează, sigilând astfel calea respiratorie și aceasta reprezintă o asigurare că nu va ajunge rest de vegetație în plămâni, fiind astfel împiedicată o posibilă complicație“.

Polipii adulților sunt o cu totul altă problemă: se referă la formațiuni care cresc în interiorul nasului, nu în epifaringe, ca vegetațiile adenoide la copii. Cauza este, de cele mai multe ori, o alergie neținută sub control. „Sunt foarte mulți pacienți care au un teren alergic și nu-l țin sub control. Or, terenul acesta alergic, pe lângă o inflamare a cornetelor, o rinită cronică alergică, poate da mai multe modificări. În primul rând, fiind o afecțiune pe fond alergic, poate da un astm bronșic, o tuse seacă care apare la efortul intens. Pe lângă asta, la nivelul nasului, terenul alergic care nu este controlat foarte bine poate dezvolta anumiți polipi. Polipii aceștia care se dezvoltă în nas produc obstrucție la nivelul ostiumurilor sinusurilor. „Sinusurile sunt niște cavități virtuale în interiorul nasului, care sunt tapetate de o mucoasă și secretă un mucus eliminat prin evacuări numite ostiumuri. Când polipii se formează în nas, pot bloca aceste evacuări, cauzând o rinosinuzită – secrețiile care stagnează în interiorul sinusurilor și se suprainfectează pot chiar deforma scheletul feței. Acești polipi se pot opera. Problema e că odată formați, chiar dacă sunt operați foarte bine, în timp vor recidiva. Intervalul de timp până la recidivă ține de pacient și de cum are grijă de el, dar mai mult ca sigur vor recidiva“, potrivit medicului specialist ORL.

Prin comparație, în cazul vegetațiilor adenoide ale copiilor, riscul de recidivă ține foarte mult de tehnica operatorie. Dacă se operează bine, problemele dispar.

Intervenție cu efect spectaculos pentru desfundarea nasului: reducerea cornetelor prin radiofrecvență

Sindromul de obstrucție nazală este unul dintre cele mai frecvente simptome în sfera ORL. Cauzele la adulți sunt, de cele mai multe ori, deviația de sept și inflamarea cornetelor nazale, precum și polipii, despre care am discutat mai sus.

„La cabinet, am avut perioade când am văzut și 300-400 de pacienți pe lună, iar dintre aceștia, nu cred că am văzut mai mult de 20 de septuri (n.r. – cartilaj care separă cele două nări) care sunt perfect aliniate pe mijloc. Septul se poate reconstrui, se poate face septoplastie, sub anestezie generală, însă îmbunătățirea respirației nu este grozavă: doar 10-11%, după cum arată măsurătorile efectuate cu rinomanometrul, un aparat care verifică volumul respirator pe fiecare nară. Pentru efectul de nas desfundat, foarte mult ajută cornetele reduse prin radiofrecvență“, spune dr. Alex Stanciu.

În fiecare nară, avem trei cornete: inferior, mijlociu și superior. Rolul lor este să-i dea aerului o mișcare de vârtej, pentru a umidifica și încălzi aerul respirat, aceasta fiind una dintre cele mai importante funcții ale nasului. „Cornetele se pot inflama cronic, fie pe fondul repetatelor episoade acute de răceală, fie pe fond alergic, fie din cauza noxelor. Odată inflamate cronic, tratamentul medicamentos are doar efect de moment. Cum se întrerupe tratamentul, cum se măresc la loc. În cazul acesta, pe pacient îl ajută foarte mult să-i fie redus volumul cornetelor prin radiofrecvență. Iar volumul respirator în urma intervenției este îmbunătățit semnificativ: 60%-70% pe nară, după ce se vindecă și cornetele micșorate capătă forma finală, undeva la patru săptămâni după procedură“, precizează medicul specialist ORL.

Cancerul în sfera ORL poate fi depistat devreme și are prognostic bun

Nasul înfundat cronic, împreună cu sângerările nazale – în firișoare roșii pe batistă, nu în cantități mari – pot fi, în cazuri rare, și simptome ale unor tumori nazale. Un alt simptom îl pot reprezenta otitele seroase rebele la tratament. „Dacă tumora se formează în spatele nasului, blochează trompele lui Eustachio. Administrând tratament, urechea nu-și revine, ceea ce e semn clar că ceva nu e în regulă și trebuie investigată situația cu o fibroscopie“, explică dr. Stanciu.

Patologia tumorală în sfera ORL poate apărea de la o vârstă destul de fragedă, spune specialistul. De altfel, la finalul rezidențiatului, s-a confruntat cu două astfel de cazuri de tumori rinofaringiene, ambele la paciente tinere, însărcinate. „Una dintre paciente avea 25 de ani, cealaltă - 32-33 de ani. Una dintre ele era în luna a doua-a treia și a trebuit să întrerupă sarcina pentru a putea face tratamentul. Cealaltă era în luna a opta și a apucat, din fericire, să nască. La amândouă a mers foarte bine radioterapia. Prognosticul este bun la tumorile nazale“, precizează medicul.

Atunci când tumorile se localizează mai jos, spre laringe, sunt mai problematice și ar trebui să fie diagnosticate cât mai devreme. „De la gât în jos lucrurile se complică, sunt implicate vasele mari de sânge, nervii. Dacă ar fi o tumoră de amigdală, de exemplu, trebuie să știm că amigdala este ținută într-o lojă. În spatele lojei e artera carotidă. Tumora amigdaliană, dacă e neglijată, e destul de erozivă și imediat poate duce spre carotidă, ceea ce e destul de problematic de tratat. Durerea de gât, vocea schimbată, senzația de corp străin în gât, se și vede fizic că este modificată amigdala, sunt printre simptomele evidente“, semnalează specialistul ORL.

Din fericire, însă, metodele de diagnostic moderne fac mai ușoară depistarea precoce a acestor probleme grave, astfel că se poate interveni devreme cu tratamentul. Progresele științei în domeniul medicinei din sfera ORL, cum sunt implanturile care pot reda auzul în caz de surditate, au fost și motivul pentru care dr. Stanciu s-a orientat către această zonă: „Întotdeauna mi-am dorit o specialitate chirurgicală și la specialitatea ORL m-a atras foarte mult partea de implantare cohleară, pe care am practicat-o la Târgu Mureș, unde am făcut rezidențiatul și asta m-a apropiat de sfera ORL. M-a fascinat că auzul e singurul simț care poate fi redobândit prin operație“, încheie medicul.

