Delia are 50 de ani și este o pacientă cum și-ar dori orice medic: atentă la semnalele pe care i le-a transmis corpul, pozitivă, proactivă, responsabilă cu tratamentul ei. Poate unul dintre cele mai importante aspecte, după ce i s-a pus diagnosticul de cancer de rect, a fost că a știut să filtreze informațiile de pe internet, astfel încât a ajuns la medicii buni, pentru care a primat nu doar tratarea cancerului, ci și o calitate superioară a vieții pentru pacientă. Delia a fost operată cu robotul da Vinci Xi de echipa dr. Dan Tudor Eniu, medic primar chirurg de chirurgie generală și ginecologică, la Spitalul MedLife Polisano Izvorului. La două zile după intervenție nu avea nicio durere, iar la trei zile a plecat acasă și și-a putut relua activitatea.

Dr. Dan Tudor Eniu Foto: MedLife

Delia nu a avut nicio problemă medicală până în urmă cu o jumătate de an. Atunci a observat că ceva e în neregulă cu scaunul ei și a mers imediat la medic pentru investigații. Diagnosticul a venit rapid: tumoare de rect, stadiul 2. În loc să se demoralizeze, Delia a început să caute pe internet unde ar putea să beneficieze de cel mai bun tratament pentru ea. Așa a ajuns la MedLife Polisano, din Sibiu, unde a găsit nu doar o abordare corectă a problemei ei de sănătate, ci și empatie și dedicație din partea echipei medicale, în frunte cu chirurgul Dan Eniu. „Ca medic, nu cred că există persoană mai dedicată, mai atașată de pacient, cu atâta răbdare să explice ce urmează să se întâmple în timpul intervenției, după intervenție, ce trebuie să facem, ce măsuri să luăm astfel încât să primeze o calitate a vieții superioară“, spune Delia.

Tehnologia cea mai avansată în chirurgie robotică, disponibilă de la începutul anului 2024 la MedLife Polisano, a fost decisivă pentru alegerea Deliei: „Am ținut cu tot dinadinsul să fac acest tip de intervenție, citind avantajele pe care le are procedura“.

Pașii pentru tratamentul cancerului rectal al pacientei:radio-chimioterapie, apoi operație asistată robotic

Faptul că Delia a știut să filtreze informațiile de pe internet a condus-o la medicii potriviți, care i-au recomandat cursul corect de tratament al cancerului de rect. „Delia s-a interesat, a ajuns unde trebuia și i s-a administrat tratamentul corect. A făcut radio-chimioterapie preoperatorie. Când a ajuns la noi, i-am spus că este momentul corect pentru chirurgie. I-am explicat în detaliu cum se desfășoară operația. În principiu, era nevoie să eliminăm o parte din intestinul gros. S-a bucurat când i-am spus că nu este nevoie de anus contra naturii permanent și că putem efectua intervenția cu robotul da Vinci“, spune dr. Dan Eniu, chirurgul care a efectuat operația.

20-25 de centimetri din intestinul gros a fost nevoit să excizeze chirurgul, această porțiune fiind afectată de tumoră. „În centimetri pare mult, dar absența acestei porțiuni nu duce la modificări funcționale ale colonului și nici la modificări foarte mari pentru pacient.“

Adevărata provocare a acestei intervenții o reprezintă însă păstrarea părții funcționale a anusului: „Să și cureți bine tumora, dar să și păstrezi partea funcțională a anusului – este ca un mers pe creastă, la limită. Dar trebuie să mergi pe creastă, să nu cazi nici într-o parte, nici în alta, și nici să nu lași tumora pe loc, nici să nu scoți prea mult ca să-i tulburi funcția. Succesul unei astfel de intervenții se bazezază pe experiența medicilor buni și pe tehnologia performantă“, explică dr. Dan Eniu.

Cu robotul, acest lucru este posibil, iar pacienții cu cancer de rect pot fi tratați fără a fi nevoie de devierea permanentă a tranzitului și de anus contra naturii. Dar acesta este doar unul dintre avantajele semnificative pe care le aduce robotul da Vinci Xi în chirurgia pelvină. De fapt, sunt mult mai multe avantaje, astfel încât chirurgia pelvină este considerată de medic indicația ideală pentru robot.

Cea mai avansată tehnologie chirurgicală: „Pacienții sunt surprinși că sunt operați și nu au durere postoperatorie“

În cazul chirurgiei clasice, deschise, care se efectuează încă în peste 90% din cazurile de cancer rectal, pacientul stă două-trei zile postoperator în pat, iar mobilizarea se face treptat, timp de șapte zile, recuperarea fiind, de asemenea, anevoioasă.

În cazul chirurgiei minimi invazive – laparoscopice și robotice – intervenția se face nu deschis, ci prin intermediul unor porți de acces prin care se introduc instrumente fine de mici dimensiuni. În aceste cazuri, riscul de complicații este mult diminuat și recuperarea este incomparabilă: pacientul își poate relua rapid activitatea. O particularitate importantă a robotului este lipsa durerii postoperator: „Pacienții sunt surprinși că sunt operați și nu au durere postoperatorie“, subliniază chirurgul.

Dr. Dan Eniu enumeră mai jos alte avantaje pe care le oferă robotul în tratamentul cancerului de rect și al chirurgiei pelvine în general:

1. Chiar dacă timpul chirurgical nu este redus, comparativ cu intervenția laparoscopică sa clasică, intervenția cu robotul se asociază cu un timp de recuperare extrem de scurt și cu lipsa durerilor postoperatorii.

2. Prin comparație cu chirurgia laparoscopică, robotul aduce o siguranță mărită. Având patru brațe, iar toate mișcările și poziționarea fiind comandate de către chirurg, instrumentele se mișcă cu foarte multă precizie și stabilitate. „Ele au finețe de fracțiuni e milimetru. Putem să disecăm la sub un milimetru, într-un spațiu foarte îngust, fără niciun tremor, fără nicio ezitare, cu o precizie extraordinară. În plus, vizibilitatea în interior este asigurată de o cameră de mare definiție, tridimensională“, spune chirurgul.

3. Siguranța disecției în profunzimea pelvisului. „Pelvisul este ca o pâlnie. Cu cât cobori mai în profunzime, cu atât e mai îngust spațiul. De aceea, spre deosebire de chirurgia deschisă sau cea laparoscopică, unde spațiul și anatomia pun anumite dificultăți medicului, robotul nu are nicio problemă aici. Spațiul îngust e ideal pentru el. Cele două-trei «mânuțe» cu care lucrăm acolo sunt foarte fine, mici și au o manevrabilitate excelentă. Curbura pelvisului nu reprezintă o problemă pentru robot – instrumentele sunt articulate – ne permit să le îndoim, facem curbura și putem lucra foarte bine și în porțiunea distală.“

4. Robotul este cea mai bună metodă prin care se pot identifica și păstra în siguranță nervii din profunzimea pelvisului. Astfel, sunt salvate funcția urinară și cea sexuală. „În pâlnia despre care vorbeam, în pelvis, pe lângă rect, vagin/prostată, în funcție de sex, vezică, sunt foarte mulți nervi, care au rolurile lor. Dacă tumora a fost puțin mai avansată și a apăsat puțin acești nervi, ei deja sunt sensibilizați. Dacă noi venim în zonă cu instrumentele chirurgicale și nu îi menajăm și îi traumatizăm mai tare, riscăm să-și piardă funcția. Acești nervi asigură funcționalitatea tuturor viscerelor din pelvis. În cazul chirurgiei rectului, de exemplu, ne interesează să funcționeze bine organele care rămân: în cazul femeilor - vezica urinară, în primul rând, și vaginul, iar în cazul bărbaților – vezica urinară în primul rând, și partea sexuală“.

Simptomele de cancer rectal care ar trebui neapărat să ne trimită la medic

„Unul dintre cele mai frecvente simptome în cancerul colorectal este eliminarea de mucus, de mai multe ori pe zi. Pacientul are senzația de scaun, are nevoie la toaletă, dar nu are scaun, ci elimină doar mucus. Același lucru i se poate întâmpla și de 10-15 ori pe zi. Pacienții pun, de regulă, eliminarea de mucus pe seama anumitor alimente pe care le-au consumat: iaurt, struguri etc. Însă eliminarea de mucus și falsele scaune sunt semne frecvente ale tumorilor de rect. Sângerările reprezintă al doilea simptom frecvent, care e destul de ușor de neglijat și el, pentru că majoritatea le pun pe seama hemoroizilor și fisurilor anale“, atrage atenția dr. Eniu.

Recomandarea medicilor este ca, atunci când apar simptome deosebite, să nu încercăm să căutăm o explicație a lor. Pasul corect este să mergem la un control medical, ca să ne spună medicul dacă este sau nu ceva în neregulă, în urma investigațiilor.

Iar perspectiva Deliei, în urma experienței sale, este ca oricine se regăsește într-o situație similară cu a ei, să caute centrul și echipa cu care rezonează, așa cum ea l-a găsit pe dr. Dan Eniu: „Pot să vă spun că la două zile după intervenție, am făcut primii pași. Mă simțeam foarte bine. Viitoarea mea viață a fost în mâinile domnului doctor și i-o datorez“.

