Articol susținut de MedLife Joi, 29 Februarie 2024, 13:11

Smile Media

0

Bolile cardiovasculare reprezintă prima cauză de mortalitate la nivel global. În România jumătate dintre decese au drept cauză bolile cardiovasculare, potrivit Institutului Național de Sănătate Publică. Dr. Lavinia Elena Spiridon are 36 de ani și este medic specialist cardiolog la Clinica MedLife Solomed din Pitești. Din experiența sa de la cabinet, Dr. Spiridon a observat că pacienții cu probleme cardiovasculare sunt din ce în ce mai tineri și de aceea, este esențial ca screeningul să înceapă cât mai devreme.

Dr. Lavinia Spiridon Foto: MedLife

Mâncăm anapoda, bem multe sucuri carbogazoase, facem puțină mișcare motivând că nu avem timp. Iar dacă adăugăm și fumatul, avem rețeta care ne predispune într-o proporție îngrijorătoare la boli de inimă, mai devreme sau mai târziu. Dacă ar fi să ne luăm după statisticile recente, dar și după ceea ce se vede în cabinet, s-ar putea spune că mai devreme. Din ce în ce mai devreme, constată dr. Lavinia Spiridon, medic specialist cardiolog.

Infarct la 28 de ani

Medicul mărturisește că primul pacient cu infarct la o vârstă la care nu te gândești, de regulă, că se poate întâmpla așa ceva l-a văzut în timpul rezidențiatului: „Am terminat Universitatea de Medicină «Carol Davila» la București, în 2012, după care au urmat cinci ani de rezidențiat. Este o specialitate grea, dar a fost visul meu. Rezidențiatul l-am făcut în două spitale: Spitalul Militar Central și Institutul de Urgență pentru Boli Cardiovasculare „Prof. Dr. C.C. Iliescu“. Aici am și văzut primul caz de infarct la un tânăr de 28 de ani, adus cu Salvarea de la un spital din Vâlcea. A fost adus la noi cu artere coronare permeabile (diagnostic ce a fost stabilit în urma coronarografiei - procedură invazivă). Adică nu avea niciun vas închis - încadrându-se în criteriile MINOCA (n.r. – acronim care înseamnă infarct miocardic cu artere coronare non-obstructive). Ceea ce a fost un lucru bun, pentru că mușchiul inimii nu a fost grav afectat”. Diagnosticul diferențial a fost dificil. Cauza exactă nu am putut-o stabili. Cert este că pacientul nu a primit prea bine vestea că trebuie să urmeze tratament toată viața. Și, din păcate, avem tot mai mulți pacienți tineri. Boala nu mai respectă vârsta.”

De obicei, adaugă medicul specialist cardiolog, patologia cardiacă se întâlnea la pacienții mult mai vârstnici. Ultimii ani au schimbat însă regula. Aceasta și pentru că investigațiile mai amănunțite care se fac acum permit un diagnostic mai timpuriu și mai exact, mai ales în cazul pacienților cu predispoziții genetice: „E vorba despre coronarografii, care au luat amploare în ultimii ani și care au permis diagnosticarea pacienților cu infarct. Sau de RMN-ul cardiac - care acum este din ce în ce mai des folosit, dar înainte era o raritate. În prezent, pacienții au acces mai ușor la aceste tipuri de investigații, care au început să fie disponibile în mai multe centre universitare, unde se găsesc medici buni și bine pregătiți”, mai spune dr. Spiridon.

Medicii, la rândul lor, sunt mai bine pregătiți, iar informația medicală mai accesibilă. La Clinica MedLife Solomed din Pitești, pacienții pot face ecografie cardiacă, Holter EKG și Holter TA. „La noi în județ, cam acestea sunt investigațiile cardiologice care se pot face în regim privat”.

Relații de empatie, nu de superioritate cu pacientul

La clinicile private ajung mai ales pacienții cronici care au nevoie de monitorizare. Aleg aceste centre pentru că își doresc o interacțiune mai rapidă cu medicul și o abordare deschisă, bazată pe empatie. „Această relație medic-pacient contează foarte mult. Cu cât medicul este mai deschis față de pacient, mai empatic, cu atât pacientul vine mai relaxat la medic, iar discuția este una amicală. Pacientul vorbește mult mai deschis despre problemele pe care le are, nu este constrâns și nici emoționat. Eu am relații profesionale foarte apropiate cu pacienții mei. Asta mi-ar plăcea să întâlnesc atunci când și eu intru în cabinetul oricărui medic: o relație de empatie, nu de superioritate față de pacient.”

Dr. Spiridon lucrează și la un spital de stat, unde ajung pacienți cu patologie acută mai ales, dar și cronică. Accesul este greoi. De aici, se ivesc tot felul de probleme, mai spune medicul: „Este adevărat că pacienții sunt bolnavi și nu au răbdare. Dar și noi suntem puțini și nu facem față. Pentru că toată lumea vrea acum. Mă refer la pacienții cronici care vin la spital pentru scrisori medicale sau reevaluări periodice și așteaptă.”

„Am fost tentată să plec în Franța”

Ca medic tânăr, mai spune dr. Lavinia Spiridon, s-a gândit să meargă să profeseze într-un spital din străinătate: „Recunosc, am fost tentată să plec în Franța, iar specialitatea probabil ar fi fost alta, pentru că acolo nu era chiar așa, pe alese. Familia, însă, a fost cea care m-a ținut aici, aproape de țară. Mi-am pus problema să plec, în primul rând, din motive financiare. La vremea aceea, ca medic rezident, eram foarte prost plătită. 1.000 de lei pe lună din care să te întreții, să plătești chirie, utilități, mâncare, cărți etc. Ceea ce era imposibil fără sprijinul familiei. Deci a fost vorba, în primul rând, de partea financiară. Și, în al doilea rând, era vorba despre lipsa respectului față de medic. Respectul pacientului revoltat și fără răbdare. Cel puțin asta se întâmplă în spitalele de stat. La privat, este altceva.”

Tratamentul pentru inimă nu se poate întrerupe din proprie inițiativă

De la pacienții săi, medicul și-ar dori ca aceștia să înțeleagă importanța tratamentului care, odată început, trebuie urmat toată viața: „Un bolnav de inimă are nevoie de monitorizare și tratament toată viața. Tratamentul nu se poate întrerupe. Avem și pacienți diagnosticați care, în urma tratamentului, ajung să se simtă bine și renunță din proprie inițitivă la tratament. Este o mare greșeală. Ulterior, constată că nu se simt bine și ajung iar la medic într-o stare de sănătate mai precară. Iar evaluarea cardiologică trebuie făcută măcar o dată pe an. Așadar, un pacient cardiac are nevoie de reevaluări periodice și de tratament.”

Pacienții tineri diagnosticați cu boli cardiovasculare trec într-o primă fază printr-un șoc: „Nu se așteaptă ca, la o vârstă tânără, să afle că au o boală de inimă. Nu ai cum să primești această informație cu optimism. Sunt foarte speriați. După care încep să-și facă investigații complementare, acceptă tratamentul pentru că sunt conștienți că fără el nu va fi bine. Majoritatea vin la controale periodice”, adaugă dr. Spiridon.

Medicul invită populația să nu neglijeze sănătatea inimii, pentru că este mult mai ușor să previi decât să vindeci: „Ar trebui să ne modificăm stilul de viață sub toate aspectele. Să mâncăm mai sănătos, să renunțăm la fumat, să scădem în greutate, să avem activitate fizică cât se poate de mult. Și profilaxia – trebuie să facem screeninguri periodice. Mulți dintre pacienții care ajung la noi sunt obezi și diabetici. Și ne spun: «Mi-e foarte greu să slăbesc. Am încercat de nenumărate ori și nu am reușit». Noi le recomandăm să meargă la medicul nutriționist, să vadă unde greșesc și să fie mai stricți, spre binele lor. Educația pentru sănătate la noi este deficitară. Această educație pentru sănătate ar trebui promovată încă din școli. Și nu ar trebui făcută reclamă atâtor produse care ne fac rău. E vorba despre băuturile carbogazoase, dulciurile, fast-food-ul, tutunul. Toate acestea ar trebui, cumva limitate”, conchide medicul cardiolog.

***

Articolul face parte din campania ”Oameni fericiți, Medici buni”.

Sănătatea reprezintă principala sursă de fericire a românilor. La MedLife, fericirea oamenilor ne bucură, ne inspiră și ne motivează să oferim soluții medicale la cele mai înalte standarde.

Indiferent de specialitate, la MedLife găsești oricând medici buni care știu să se apropie de pacienți, să îi trateze cu grijă și empatie, să inspire încredere. Experimentați, parte din cea mai mare platformă de diagnostic și tratament din România și ajutați de cele mai noi tehnologii, ei nu uită nicio clipă să fie, la rândul lor, oameni. Și asta pentru că dincolo de talent, vocație, experiență și abilități profesionale, ei sunt ghidați de două lucruri esențiale: iubirea față de oameni și fericirea lor, care le oferă satisfacția misiunii împlinite cu succes la finalul fiecărei zile.

Iubim să vedem oameni fericiți, iar asta ne face medici buni.

Articol susținut de MedLife