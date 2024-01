Articol susținut de MedLife Luni, 29 Ianuarie 2024, 12:12

Chirurgia este unul dintre cele mai fascinante domenii din medicină, cu peste 1,1 milioane de specialiști în întreaga lume. Conform estimărilor, la nivel global, se fac în fiecare an 310 milioane de intervenții chirurgicale, cu aplicații în medicina de urgență, dar și în multiple arii de patologie și de estetică. Domeniul chirurgiei s-a dezvoltat mult în ultimii 40 de ani, ca urmare a extinderii pe scară largă a metodelor minim invazive, laparoscopice și robotice. De beneficiile chirurgiei minim invazive beneficiază astăzi și mii de români, avantajele majore fiind riscurile reduse de complicații, sângerare, infecție și timpului scurtat de vindecare și recuperare.

Dr. Tomescu Andrei Foto: MedLife

Unul dintre medicii români din noua generație care a optat pentru o carieră în chirurgia laparoscopică este și dr. Andrei Branco Tomescu, medic primar chirurgie generală, cu competență în chirurgie oncologică și laparoscopie avansată, Director medical al Spitalului MedLife Genesys din Arad. Inspirat de cariera bunicilor și atras de dorința de a face o diferență în ceea ce privește ajutarea semenilor, Dr. Tomescu a decis să se facă medic și să opteze pe parcurs pentru specialitatea cu multe provocări, emoții, dar și cu satisfacții pe măsură.

“În timpul facultății, în anul 5, am fost plecat în Franța cu o bursă Erasmus. Sistemul universitar din Franța îți permitea să faci stagii de o anumită perioadă, pe diferite specialități. În acea perioadă, am fost în stagiu pe o specialitate medicală și două chirurgicale. Atunci mi-am dat seama că sunt făcut pentru a urma o specialitate chirurgicală. La început, mi-am dorit să merg pe specialitatea ORL, asemenea bunicului meu, dar la examenul de rezidențiat am ales specialitatea de chirurgie generală, sub conducerea domnului profesor doctor Alexandru Dumnici, în Arad. De această specialitate m-am îndragostit în a patra lună de rezidențiat, când am fost îndrumat de șefa de secție dr. Hornung Edit și am realizat prima mea operație ca prim operator. Din acel moment, nu am mai dorit nimic altceva decât să mă perfecționez”, descrie debutul său în chirurgie medicul Andrei Branco Tomescu.

Iar perfecționarea a însemnat să aibă cei mai buni mentori din cadrul Institutului Clinic Fundeni din București, intervenții chirurgicale complexe la care a asistat și contribuit, dar și alegerea de a rămâne în România pentru a schimba sistemul medical.

“Aș spune că am avut norocul să găsesc un spital privat care să aibă încredere în mine ca tânăr specialist, să îmi ofere condițiile de a pune în practică tot ce am învățat și de a mă ajuta să cresc în același timp. Un alt factor important în decizia mea a fost și dorința de a încerca să aduc o schimbare în sistemul medical. Știu că, într-un sistem în dezvoltare, recompensele de a crește acest sistem pot să fie mult mai mari decât liniștea unui sistem adus la un platou de dezvoltare. Nu în ultimul rând, mi-am dorit să fiu aproape de familie, de părinți”, spune medicul chirurg.

Cele mai frecvente probleme de sănătate pe care le rezolvă în sala de operație

În prezent, datorită tehnologiei de vârf, multe dintre patologiile care altădată necesitau operații deschise, cu riscuri mult mai mari pentru pacienți, se pot rezolva prin metodele minim invazive, așa cum este laparoscopia, aplicată cu succes și de către dr. Andrei Branco Tomescu, în Spitalului MedLife Genesys din Arad, unul dintre cele mai mari spitale private din vestul României, care asigură pacienților o gamă complexă de servicii medicale.

“Mulți pacienți mă caută pentru hernii inghinale și eventrații postoperatorii. Boala de reflux gastroesofagian și herniile hiatale sunt tot mai frecvente în ultimul timp, iar tratamentul laparoscopic pe care îl efectuăm are rezultate foarte bune. De asemenea, patologiile din sfera proctologiei putem să le rezolvăm în regim ambulatoriu, minim invaziv, cât și chirurgical, împreună cu toate investigațiile necesare, efectuate sub același acoperiș, fără să punem pacientul pe drumuri inutile”, punctează medicul.

Din păcate, patologia oncologică, neoplazică, este tot mai frecventă, conform dr. Tomescu. „De exemplu, cancerele colorectale le tratăm prin chirurgie deschisă și anumite cazuri selecționate, prin chirurgie laparoscopică. Totodată, având centru de senologie, diagnosticăm și tratăm cancere de sân, în echipa multidisciplinară oncologică, cu rezultate bune pe termen lung”, descrie medicul câteva dintre cele mai frecvente probleme ale pacienților săi.

Tocmai pentru că vede zilnic mulți pacienți cu diferite patologii, recomandarea specialistului este ca orice om care are o problemă de sănătate să nu ezite să solicite sfatul unui medic. Asta pentru că, depistate și tratate precoce, multe afecțiuni au un prognostic mult mai bun decât în cazul în care pacienții amână vizita la medic.

“Străinii vin mai ușor la medic și li se pare normal să se consulte imediat cum apare o simptomatologie. La pacienții români, primul consult e mai greu, majoritatea îmi spune că au încercat înainte tratamente primite la indicația farmacistului sau găsite pe internet. Eu sper ca populația să câștige încredere în medici și să se adreseze pentru prevenție și consult imediat, la orice simptom îngrijorător”, declară dr. Tomescu. Pe de altă parte, punctează medicul, se vede în practică o mai bună legătura între pacient și medicii de familie, tratamente corecte date de aceștia și îndrumarea către medicul specialist, ceea ce este un mare pas înainte.

Lipsa de informații și miturile pun în pericol viața pacienților

Atunci când vine vorba de cazurile medicale mai deosebite pe care le-a gestionat de-a lungul carierei, medicul chirurug își amintește: “Am avut o tânără care a avut un pasaj coledocian cu doi ani înainte de operația de pietre la fiere și care nu și-a dus la timp tratamentul pentru ca nu a primit informația într-o manieră în care să înțeleagă complicațiile la care se supune. O altă doamnă a venit cu o hernie hiatală gigantă cu care stătea de ani buni pentru ca nu știa că există și alt tratament în afara de medicație. Am avut o pacienta cu cancer de rect, care făcea cure de slăbit cu soluții proteice. Am descoperit în timpul intervenției toate intestinele lipite cu aderențe foarte groase care au făcut ca operația și recuperarea să fie extrem de dificile”.

Pe lângă lipsa de informații există, din păcate, și multe mituri care încă se vehiculează, în detrimentul stării de sănătate a persoanelor care cred în acestea. Medicul Andrei Banco Tomescu combate câteva dintre acestea .

“Multă lume consideră că, dacă facem o biopsie dintr-o tumoră, care este absolut necesară ca să punem diagnosticul, împrăștiem celule în corp. Un al doilea mit întâlnit este că pietrele de la fiere se scot cu un ceai. Ideea principală e că nu ne dorim să pornească pe canal calculii, pentru că pot să apară complicații majore care pot duce până la decesul pacienților. Aud în ultima vreme un mit, care, din păcate, este alimentat de unii medici, mit fără nici o baza medicală, cum că dacă ești operat laparoscopic, ești operat greșit. Laparoscopia este doar o tehnică, intervenția în sine se ghidează dupa același principiu, iar studiile comparative au arătat că, în majoritatea patologiilor, atât benigne, cât și maligne, are aceleași rezultate precum chirurgia clasică, dar cu avantajul unei recuperări mult mai rapide”, adaugă medicul expert în laparoscopie avansată.

Tehnologia, element-cheie în succesul intervențiilor chirurgicale

De altfel, chirurgia minim invazivă a început să câștige tot mai mult teren în sălile de operație din întreaga lume încă de acum 40 de ani. Una dintre metodele din chirurgia minim invazivă, laparoscopia, contribuie la ora actuală cu succes la tratarea multor afecțiuni, prin incizii foarte fine și cu instrumente extrem de performante. Astfel, prin laparoscopie, se pot opera apendicita, endometrioza, herniile, se poate interveni în afecțiunile colecistului sau în cele uterine, se pot aborda unele tumori benigne sau maligne, se poate ajusta dimensiunea stomacului în bariatrie sau se pot extirpa organe afectate de cancer, precum ovarele, prostata sau ficatul.

De altfel, medicul chirurg accentuează importanța vitală pe care tehnologia o are la ora actuală în medicină.“Nici nu mai pot să îmi imaginez medicina făra acces sau sprijin al tehnologiei avansate. De la partea de diagnostic, unde avem acces la imagistică de înaltă calitate, la aparate de laparoscopie cu imagine 4K și 3D, până la aparatele de sigilare vasculară care ne ajută foarte mult în timpul intervențiilor, atât în scăderea timpului operator, cât și în creșterea siguranței intervențiilor chirurgicale. Doar prin tehnologie de ultimă generație, noi, chirurgii, putem să le oferim pacienților tratamente personalizate și cât mai sigure pentru ei, la fel ca în țările vestice”.

Accesul la tehnologie crește performanța actului chirurgical, însă nu este singura condiție pentru reușită. “Pentru mine, performanța în chirurgie înseamnă un cumul de factori. Să fiu la curent cu toate noutățile din domeniu, pentru a putea oferi tratamentul cel mai bun, cel mai sigur și cu recuperarea cea mai rapidă pentru pacient. Să pot efectua intervențiile cu precizie, să minimizez riscul apariției unor complicații, dar și să gestionez eficient rezolvarea lor dacă apar”, adaugă medicul.

Lucrul în echipă și comunicarea cu pacientul, benefice oricărui act medical

Tot mai multe studii medicale corelează în prezent calitatea actului medical cu lucrul în echipă. De exemplu, în ceea ce privește tratarea cancerului, echipele multidisciplinare reprezintă cea mai bună abordare în a oferi pacienților cele mai eficiente soluții de diagnostic, tratament și monitorizare, aspect pe care îl subliniază și medicul Andrei Branco Tomescu: “S-a stins ideea medicului «zeu» care le știe pe toate. Echipele multidisciplinare au arătat că dau cele mai bune rezultate. Noi lucrăm doar în echipă, iar chirurgia, prin definiție, este o muncă în echipă atât în sala de operații, unde operăm mai mulți colegi în același timp, cu medicii anesteziști, asistentele instrumentare și asistenții ATI, până în secția de chirurgie unde suntem în echipă cu colegele asistente. Noi nu putem să facem performanță dacă o verigă din acest lanț lipsește. La fel, în partea de diagnostic și monitorizare, facem echipă cu medicii imagiști, medicii de laborator și colegii medici din celelalte specialități. Patologia este tot mai complexă și, pentru un tratament corect, avem nevoie de această legătură strânsă și încrezătoare”.

Nu mai puțin importantă este și buna comunicare cu pacientul, un atu al oricărui medic care își dorește performanță. “Comunicarea cu pacientul este foarte importantă și trebuie să fie bidirecțională și sinceră. Multe amănunte pot să fie omise de pacient dacă nu există o comunicare onestă și bine dirijată de medic. Este obligatoriu ca pacientul să fie informat atât despre avantajele intervenției, cât și în privința riscurilor. Tot timpul când vorbesc cu pacienții mei despre o intervenție, le vorbesc atât de rezultate, cât și de riscuri și complicațiile posibile, pentru că doar așa, putem rezolva în cunoștință de cauză posibilele situații neplăcute”, spune directorul medical al Spitalului MedLife Genesys.

De altfel, o relație bună medic-pacient poate face diferența între sănătate și boală. “Tot timpul le spun pacienților mei să se gândească și să se trateze acolo unde ei au încredere deplină. Complicații pot apărea atât în România, cât și oriunde în lume. Încrederea pacientului în medicul ales este crucială în tot managementul afecțiunii, a diagnosticului printr-o anamneză sinceră și corectă, a tratamentului, cât și a evoluției ulterioare și a recuperării”, completează medicul chirurg.

Ce înseamnă satisfacția în profesia de medic?

În multe profesii, dar mai ales în cea de medic, satisfacția este condiționată de cea a beneficiarilor serviciilor pe care le oferă experții. Și deși gesturile chirurgicale implică în multe situații riscuri majore pentru pacienți, performanțele medicale sunt deseori pe măsură. “În specialitatea mea, văd pacienți ce vin cu o problemă apăsătoare, o durere, iar intervenția chirurgicală are un efect pozitiv, imediat, asupra stării de sănătate. Se creează o legătură specială între pacient și medic, astfel se văd rezultatele cele mai bune. E foarte plăcut când vezi că pacienți care și-au pus viața în mâinile tale, te recomandă altor pacienți. Mă bucur de recunoașterea din partea pacienților și de colaborarea cu colegii medici”, descrie câteva dintre satisfacțiile profesiei dr. Andrei Branco Tomescu.

Iar acestea sunt cu atât mai numeroase cu cât un specialist îndeplinește și criteriile unui medic bun. “Înseamnă să te dedici în această meserie. Să fii la curent cu noile tratamente, să te instruiești continuu, să înveți din fiecare experiență. Este extrem de important să lucrezi în echipă, atât cu pacientul cât și cu colegii. Până la urmă, pacientul este în fața ta ca să îi rezolvi o problemă, nu să îi creezi mai multe și de aceea, trebuie să ai maturitatea medicală să îi oferi tratamentul optim pentru el, chiar dacă asta înseamnă să apelezi la ajutorul unui coleg”, concluzionează medicul chirurg de la Spitalul MedLife Genesys.

***

Articolul face parte din campania „Oameni fericiți, Medici buni".

Sănătatea reprezintă principala sursă de fericire a românilor. La MedLife, fericirea oamenilor ne bucură, ne inspiră și ne motivează să oferim soluții medicale la cele mai înalte standarde.

Indiferent de specialitate, la MedLife găsești oricând medici buni care știu să se apropie de pacienți, să îi trateze cu grijă și empatie, să inspire încredere. Experimentați, parte din cea mai mare platformă de diagnostic și tratament din România și ajutați de cele mai noi tehnologii, ei nu uită nicio clipă să fie, la rândul lor, oameni. Și asta pentru că dincolo de talent, vocație, experiență și abilități profesionale, ei sunt ghidați de două lucruri esențiale: iubirea față de oameni și fericirea lor, care le oferă satisfacția misiunii împlinite cu succes la finalul fiecărei zile.

Iubim să vedem oameni fericiți, iar asta ne face medici buni.

Articol susținut de MedLife