ESENTIAL Miercuri, 29 Mai 2024, 12:30

0

Omul de afaceri Cătălin Hideg, cel care i-a denunţat pe Florian Coldea şi Dumitru Dumbravă, s-a prezentat miercuri la DNA, susţinând că a venit să depună telefoanele folosite la înregistrarea foştilor generali SRI.

Cătălin Hideg la sediul DNA, în București, 29 mai 2024 Foto: INQUAM Photos / Octav Ganea

„Vorbim de telefoane care trebuie să fie copiate în serverele de la Parchetul Naţional Anticorupţie pentru a fi declarate ca probe oficiale. (...) Sunt telefoanele cu care am făcut înregistrările ... Este vorba numai despre această predare a documentelor originale. Este vorba de trei telefoane mobile", a declarat Cătălin Hideg, la intrarea în DNA, citat de Agerpres.

El a susţinut, răspunzând unei întrebări, că este posibil ca şi el să fi fost înregistrat în momentul în care a discutat cu Dumitru Dumbravă în biroul acestuia, povestind că, în momentul în care a mers în biroul generalului Dumbravă „era prea multă tehnică”.

„Chiar am fost impresionat, că nu am văzut niciodată în viaţa mea atât de multe gadgeturi, atât de multe tablete şi telefoane, diverse modele, undeva la 40-50 de instrumente erau pe masă, pe lângă televizor, peste tot. Deci e posibil. Probabil că domnul Dumbravă avea, cred, cum fac majoritatea oamenilor care au ceva de ascuns sau au ceva secrete de vorbit cu anumite persoane, cred că folosea câte un telefon pentru... poate un telefon să vorbească cu o singură persoană. Probabil că erau cartele speciale să vorbească cu fiecare persoană, în parte, că altfel nu-mi imaginez de ce trebuia să aibă atât de multe telefoane”, a adăugat Hideg, conform News.ro.

Omul de afaceri a întrebat dacă pe conturile celor pe care i-a denunţat sunt instituite popriri, aşa cum s-a întâmplat în cazul său când a început ancheta penal care îl vizează.

„Aş vrea să întreb presa dacă şi domnul Trăilă şi domnul Dumbravă şi domnul general Coldea, datorită riscului reputaţional prost pe care îl au şi dânşii acuma, le-au închis şi lor conturile, cum mi le-au închis mie şi ridic un mare semn de întrebare (...) Eu am toate conturile închise de peste doi ani”, a spus Hideg.

El a vorbit şi despre „eventuali alţi denunţători”, adăugând: „Înţeleg că mai sunt acum foarte mulţi care vin să depună declaraţii şi mărturii”.

Hideg susține că un „afacerist chinez” i-a făcut cunoștință cu generalul Coldea

Întrebat cine i-a făcut cunoștință cu Florian Coldea, Hideg a declarat că este vorba despre „un afacerist chinez”.

Chestionat despre legătura dintre fostul general SRI și omul de afaceri asiatic, Hide a spus: „Nu știu. Înțeleg acum că au avut și au afaceri”.

Potrivit Aleph News, Wang Yan este omul de afaceri chinez despre care vorbește Hideg și care a fost audiat marți la DNA.

Lui Wang Yan i-a fost retrasă cetățenia română în iunie 2013, la solicitarea SRI, pentru că era considerat „pericol pentru siguranța națională". El a obținut în octombrie 2017, pentru societatea Merlion Resources din Hong Kong, toată producția Cupru Min.

Fostul prim-adjunct al SRI Florian Coldea, fostul şef al Direcţiei juridice a SRI, generalul Dumitru Dumbravă, avocatul Doru Trăilă şi omul de afaceri Dan Tocaci sunt acuzaţi de trafic de influenţă, în dosarul în care au avut loc audieri începând de joia trecută, ca urmare a unui denunţ depus de omul de afaceri Cătălin Hideg.

Ce spune DNA

DNA a anunţat oficial, vineri, într-un comunicat de presă, că i-a pus sub acuzare pentru trafic de influenţă pe Florian Coldea, fost prim-adjunct al directorului SRI, şi pe generalul Dumitru Dumbravă, fost şef în SRI, aceştia fiind plasaţi sub control judiciar pe cauţiune, cu interdicţia de a părăsi teritoriul ţării.

„Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie - Secţia de combatere a corupţiei au dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi luarea măsurii controlului judiciar pe cauţiune, începând cu data de 24 mai 2024, faţă de patru persoane (doi foşti militari, în prezent asociaţi în cadrul unor societăţi, un avocat din cadrul Baroului Bucureşti şi o persoană fără calitate specială), pentru săvârşirea unor infracţiuni de trafic de influenţă, forma participaţiei penale fiind autoratul şi complicitatea", a transmis DNA.

DNA nu menţiona numele inculpaţilor, dar este vorba despre generalii Florian Coldea şi Dumitru Dumbravă, avocatul Doru Trăilă, iar a patra persoană pusă sub acuzare este Dan Tocaci, un apropiat al celor trei.

Aceştia au fost audiaţi timp de aproape 15 ore săptămâna trecută.

Dosarul a fost deschis în urma unui denunţ formulat de Cătălin Hideg.

„În perioada martie 2023 - aprilie 2024, trei dintre inculpaţi (cei doi oameni de afaceri şi avocatul din cadrul Baroului Bucureşti) ar fi pretins de la un om de afaceri (martor în cauză) suma de 700.000 euro plus TVA, în schimbul căreia ar fi lăsat să se creadă că ar avea influenţă asupra unor magistraţi din cadrul unor instanţe de judecată şi că i-ar putea determina pe aceştia pronunţe hotărâri favorabile martorului într-un dosar penal în care acesta era judecat. După mai multe negocieri, suma care ar fi fost pretinsă de inculpaţi a fost diminuată la 600.000 euro plus TVA, fiind stabilit ca aceasta să fie remisă în trei tranşe egale. În contextul menţionat mai sus, în aceeaşi perioadă, martorul ar fi remis celor trei inculpaţi o plată parţială în sumă de aproximativ 100.000 euro", susţine DNA.

În cauză se desfăşoară acte de urmărire penală şi faţă de alte persoane juridice cu privire la săvârşirea infracţiunii de spălare a banilor.

Pe timpul cât se află sub control judiciar, cei patru inculpaţi trebuie să respecte o serie de obligaţii, între care să nu părăsească teritoriul României şi să nu comunice direct sau indirect, pe nicio cale, cu persoanele menţionate în ordonanţa de dispunere a controlului judiciar.

De asemenea, inculpaţii vor depune o cauţiune în valoare de 500.000 lei (stabilită faţă de cei doi oameni de afaceri şi avocatul din cadrul Baroului Bucureşti), respectiv 150.000 lei (cu privire la cel de-al patrulea inculpat), care vor fi consemnate pe numele lor, la dispoziţia Direcţiei Naţionale Anticorupţie, sau prin constituirea unor garanţii reale, mobiliare ori imobiliare, în limita aceloraşi sume de bani, în favoarea DNA.

Cătălin Hideg a declarat săptămâna trecută, într-o intervenţie la Antena 3 CNN, că Florian Coldea şi Dumitru Dumbravă i-ar fi cerut, prin intermediul avocatului Doru Trăilă, suma de 600.000 de euro pentru a-l ajuta să obţină o pedeapsă cu suspendare, într-un dosar în care are o condamnare în primă instanţă de 4 ani închisoare pentru fraude cu fonduri europene.

Cătălin Hideg, condamnat la închisoare cu executare în primă instanță

Hideg, patron al companiei Sanimed International, a fost condamnat în luna februarie de Tribunalul Bucureşti la patru ani închisoare cu executare pentru folosire de documente false şi spălare de bani, într-un dosar legat de o fraudă cu fonduri europene în valoare de trei milioane de euro.

Dosarul se află în prezent în faza de apel la Curtea de Apel Bucureşti.

„Am avut o întâlnire cu domnul Dumbravă, care l-a recomandat pe domnul Trăilă ca viitorul meu avocat. Am fost la dânsul la birou, la cabinetul de avocatură, unde mi-au spus iniţial că vor 700.000 de euro plus TVA. Ulterior, eu i-am spus că e o sumă foarte mare, că nu am mai văzut asemenea onorarii în România. Dânsul mi-a spus că aşa a primit ordine de la domnii generali, că asta e suma pe care trebuie să o plătesc dacă vor să mă ia ca şi client. I-am spus că este foarte mult şi ofer suma de 500.000 de euro. Dânsul a zis: 'Bine, nu pot să decid eu, trebuie să vorbesc cu domnii generali şi peste câteva zile să vă transmit care a fost decizia. Ulterior, m-am prezentat din nou la cabinetul domnului avocat Trăilă şi mi-a spus că singura variantă pe care o acceptă este de 600.000 de euro cu TVA, altfel nu putem încheia acest contract de asistenţă juridică. Şi am semnat contractul", a afirmat Cătălin Hideg, la Antena 3.

În schimbul acestor bani, i s-ar fi promis „optimizarea problemelor sale din justiţie", adică să primească o pedeapsă cu suspendare.

„Când am încheiat contractul, mi-au spus că dacă lucrurile decurg bine la instanţa de fond şi judecătorul, care a fost student al domnului Trăilă, va da o rezoluţie pozitivă, la Curtea de Apel va fi mai simplu şi că vom scădea aceşti ani", a spus Hideg.

Cătălin Hideg a mai susţinut că a plătit o primă tranşă de 100.000 de euro, însă nu a mai avut bani, după care ar fi fost ameninţat să achite restul sumei.

El a precizat că a depus un denunţ la DNA şi peste 20 de înregistrări cu „probe clare" împotriva celor care l-au ameninţat.

Pe de altă parte, Hideg a mărturisit că nu are probe că banii pe care i-a dat avocatului Trăilă ar fi ajuns la foştii generali SRI.