ESENTIAL Vineri, 12 Aprilie 2024, 10:32

19

Fostul ministru al Justiţiei Monica Macovei a fost condamnată, vineri, la şase luni de închisoare cu suspendare pentru accidentul de la Mangalia, în urma căruia un motociclist a fost rănit, transmite News.ro. Decizia instanţei nu este definitivă.

Monica Macovei Foto: Inquam Photos / George Călin

„În baza art. 196 alin. 2 şi 3 Cod penal cu aplicarea art. 396 alin. 10 Cod procedură penală, Condamnă pe inculpata Macovei Monica-Luisa, la pedeapsa închisorii de 6 luni, pentru săvârşirea infracţiunii de vătămare corporală din culpă. În baza art. 91 C.pen. Suspendă executarea pedepsei sub supraveghere pe durata unui termen de supraveghere de 2 ani”, se arată în minuta Judecătoriei Mangalia.

Instanţa a decis că pe durata termenului de supraveghere Monica Macovei trebuie să se prezinte la serviciul de probaţiune, la datele fixate de acesta, să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa, să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte cinci zile, precum şi întoarcerea, să comunice schimbarea locului de muncă şi informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă.

De asemenea, magistraţii au mai hotărât ca Monica Macovei să frecventeze unul sau mai multe programe de reintegrare socială derulate de către serviciul de probaţiune sau organizate în colaborare cu instituţii din comunitate.

Totodată, Monica Macovei este obligată să presteze muncă neremunerată în folosul comunităţii, pe o perioadă de 60 de zile, în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 2 Bucureşti sau în cadrul Administraţiei Domeniului Public Sector 2 Bucureşti.

Judecătoria Mangalia a mai decis ca Monica Macovei să plătească cheltuielile judiciare în valoare de 10.000 de lei.

Victima a cerut daune de 500.000 de euro

Decizia nu este definitivă şi poate fi atacată cu apel în termen de zece zile de la comunicare.

Fostul ministru al Justiţiei Monica Macovei şi-a recunoscut vina în februarie 2024 în faţa instanţei pentru accidentul din octombrie 2022.

Instanţa a mai hotărât ca pentru latura civilă a acestui proces să fie format un alt dosar, care va avea termen peste o lună.

Bărbatul rănit în accident, Constantin Ilie, a cerut daune de 500.000 de euro.

Cum s-a produs accidentul în care a fost implicată Monica Macovei

Accidentul în care a fost implicată Monica Macovei a avut loc în octombrie 2022, pe DN 39, între Mangalia şi localitatea 2 Mai.

„Deplasaţi la faţa locului, poliţiştii au constatat că impactul s-a produs între un autoturism condus de o femeie de 63 de ani şi o motocicletă condusă de un bărbat de 56 de ani. În urma impactului a rezultat vătămarea corporală gravă a motociclistului. În cauză a fost întocmit un dosar de cercetare penală”, a transmis atunci IPJ Constanţa.

La volanul autoturismului s-a aflat Monica Macovei, fostul ministru al Justiţiei.

Poliţiştii au anunţat că într-o curbă șoferița a pătruns pe contrasens şi a intrat în motociclistul care circula din sens opus. Motociclistul a fost grav rănit și supus unor intervenţii chirurgicale în urma fracturilor suferite în accident.

Monica Macovei a postat un mesaj pe pagina sa de Facebook la câteva ore după producerea accidentului:

„Mulţumesc tuturor celor care v-aţi gândit la mine. Astăzi am fost parte a unui accident rutier. Încep să îmi revin din starea de şoc. Conducând de la 2 Mai spre Mangalia, pe banda mea şi nu pe contrasens, un motociclist a intrat din plin in aripa stângă a maşinii, moment in care airbags s-au declanşat, cauciucul din stânga faţă s-a spart. Nu am pierdut controlul maşinii nici o secundă. Urmare a spargerii cauciucului din partea stânga faţă, maşina a mers încet spre stânga, oprindu-se într-un scuar mic, cu vegetaţie. Sper ca motociclistul sa îşi revină, de câteva ore încerc sa obţin informaţii despre starea lui”.

În octombrie 2023, Parchetul Curții de Apel Constanța a anunțat că a trimis-o în judecată pe Monica Macovei pentru vătămare corporală din culpă.