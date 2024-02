ESENTIAL Marți, 13 Februarie 2024, 17:50

Fostul ministru al Justiţiei Monica Macovei şi-a recunoscut vina, marți, în faţa instanţei, pentru accidentul din octombrie 2022 de la Mangalia, unde a lovit cu mașina un motociclist, acesta fiind grav rănit. „A mers pe recunoaştere, fără regrete. Nu a fost niciun regret până în prezent”, a spus bărbatul rănit în accident, prezent și el în instanță.

Monica Macovei s-a prezentat, marţi, la Judecătoria Mangalia, acolo unde a fost un nou termen în dosarul în care este judecată pentru vătămare corporală din culpă. În cadrul procesului, Macovei şi-a recunoscut vinovăţia pentru producerea accidentului.

La ieşirea de la instanţă, fostul ministru al Justiţiei nu a dorit să facă vreun comentariu jurnaliştilor, scrie News.ro.

Bărbatul accidentat de Monica Macovei: „Mă simt umilit”

Bărbatul rănit în accident, Constantin Ilie, le-a relatat jurnaliştilor ce s-a întâmplat la termenul de marţi.

„Mă aşteptam să fiu audiat de domnul judecător. Nu am fost. S-a permis inculpatei să spună câteva cuvinte la final. Iar restul a fost treaba avocaţilor aleşi aici. (…)

A mers pe recunoaştere, fără regrete. Nu a fost niciun regret până în prezent.

Mergem pe recunoaştere, procedură simplificată şi vedem.

Am ieşit un pic dezamăgit de aici de avocatul ales al inculpatei şi de cel al asiguratorului.

Mă simt aşa, cum să vă spun, practic umilit, pentru că avocatul inculpatei consideră că oferta făcută de asigurator este foarte generoasă, de parcă dânsul ar fi trecut prin ce am trecut eu şi ar fi suferit ce am suferit eu”, a afirmat Constantin Ilie.

El a menţionat că a cerut daune de 500.000 de euro.

Judecătoria Mangalia a stabilit ca pronunţarea în dosarul Monicăi Macovei să aibă loc în 12 aprilie.

Instanţa a mai hotărât ca pentru latura civilă a acestui proces să fie format un alt dosar, care va avea termen peste o lună.

Cum s-a produs accidentul în care a fost implicată Monica Macovei

Accidentul în care a fost implicată Monica Macovei a avut loc în octombrie 2022, pe DN 39, între Mangalia şi localitatea 2 Mai.

„Deplasaţi la faţa locului, poliţiştii au constatat că impactul s-a produs între un autoturism condus de o femeie de 63 de ani şi o motocicletă condusă de un bărbat de 56 de ani. În urma impactului a rezultat vătămarea corporală gravă a motociclistului. În cauză a fost întocmit un dosar de cercetare penală”, a transmis atunci IPJ Constanţa.

La volanul autoturismului s-a aflat Monica Macovei, fostul ministru al Justiţiei.

Poliţiştii au anunţat că într-o curbă șoferița a pătruns pe contrasens şi a intrat în motociclistul care circula din sens opus. Motociclistul a fost grav rănit și supus unor intervenţii chirurgicale în urma fracturilor suferite în accident.

Monica Macovei a postat un mesaj pe pagina sa de Facebook la câteva ore după producerea accidentului:

„Mulţumesc tuturor celor care v-aţi gândit la mine. Astăzi am fost parte a unui accident rutier. Încep să îmi revin din starea de şoc. Conducând de la 2 Mai spre Mangalia, pe banda mea şi nu pe contrasens, un motociclist a intrat din plin in aripa stângă a maşinii, moment in care airbags s-au declanşat, cauciucul din stânga faţă s-a spart. Nu am pierdut controlul maşinii nici o secundă. Urmare a spargerii cauciucului din partea stânga faţă, maşina a mers încet spre stânga, oprindu-se într-un scuar mic, cu vegetaţie. Sper ca motociclistul sa îşi revină, de câteva ore încerc sa obţin informaţii despre starea lui”.

În octombrie 2023, Parchetul Curții de Apel Constanța a anunțat că a trimis-o în judecată pe Monica Macovei pentru vătămare corporală din culpă.