ESENTIAL Miercuri, 17 Ianuarie 2024, 23:57

HotNews.ro

0

Judecătorul Cristian Danileț a condus miercuri ultima ședință de judecată, în sală fiind colegii săi din Tribunalul Cluj, judecători, grefieri și procurori. Cu lacrimi în ochi, acesta le-a vorbit colegilor depre demnitate și onoare și a susținut că nu ar fi vrut să plece, dar că umilința cu acțiunile disciplinare a pus capac.

Judecătorul Cristi Danileț Foto: Inquam Photos - Virgil Simionescu

„N-ar trebui să ne facem de râs în profesia asta, dar nici pe alții să nu-i lăsați să vă facă de râs. În mesajul acesta al meu de final, vă transmit să vă păstrați demnitatea, e cel mai important. Să nu vă lăsați călcați în picioare... În momentul de față nu sunt condiții normale și o spun cu mâna pe inima.... Sincer, sper să nu ne mai vedem, în sensul că nu vreau într-o profesie auxiliară. Nu vreau să mai am de-a face cu Justiția. O să rămân în zona civică, la un moment dat poate în cea politică”, le-a transmis magistratul colegilor, potrivit clujjust.ro.

Secţia pentru judecători a CSM a hotărât în ședința de miercurea trecută să înainteze preşedintelui Klaus Iohannis propunerea privind eliberarea din funcţie, prin pensionare, a judecătorului Cristi Danileţde la Tribunalul Cluj.

„Plec din această profesie convins că nu puteam să fac mai mult pentru independența justiției, demnitatea magistraților, aplicarea corectă a legii pentru cetățean.

Am încercat să fiu un profesionist în toate situațiile în care m-am aflat în sala de judecată. Am respectat magistrații, am ținut la grefieri, am considerat avocații drept colegi. Am tratat cu omenie părțile implicate în dosare. Am colaborat corect cu instituțiile statului. Am pregătit la Facultate și la INM sute de studenți și tineri magistrați care în prezent îmi sunt colegi”, a scris Danileț pe Facebook

Acesta spune că va continua cu educarea tinerei generații „în siritul legalității ș ia dreptății” sperând să vină în sistemul de justiție „oameni mai buni și mai competenți, care să aducă un plus-valoare societății, să promoveze drepturile omului și să susțină statul de drept. Plec cu sentimentul datoriei împlinite!”, a mai scris magistratul.

Sătul de navetă și pentru „condiții mai bune”

Vineri, judecătorul Cristi Danileț, care are 48 de ani, a anunțat că a decis să se pensioneze.

„Am depus cererea de pensionare la Consiliul Superior al Magistraturii și sper să fie aprobată, pentru ca apoi președintele României să semneze decretul de eliberare din funcție”, a declarat, vineri, pentru Bihoreanul, judecătorul Cristi Danileț, care a precizat că în luna ianuarie a anului trecut a adunat 25 de ani de vechime în magistratură.

Întrebat cu privire la motivele care l-au determinat să solicite pensionarea, Danileț a arătat că „în principal” este vorba despre faptul că s-a săturat să facă naveta la Cluj de la Oradea, unde s-a stabilit din 2020, dar și că în prezent există condiții „mai bune” pentru magistrații care se retrag din activitate.„Vine un moment când spui că ai făcut destul şi nu poţi să faci mai mult. Acum, am ajuns la un astfel de moment, al carierei mele. După 25 de ani, mă opresc cu activitatea în magistratură”, a scris pe Facebook Danileț.

El a spus că nu va spune "STOP!" celorlalte preocupări ale sale și că va fi prezent în continuare în spaţiul public pentru „a lăuda ceea ce se face bine şi a critica ceea ce se face prost în domeniul legal şi judiciar”.

„Mă voi concentra mai mult pe educaţia juridică a oamenilor, pe care am de gând să o extind de la cea pentru copii, de care mă ocup de ani buni, la cea pentru adulţi. Voi continua să pregătesc studenţi, pentru a deveni oameni ai legii mai buni ca mine. Voi dedica mai mult timp familiei, aşa cum merită”, a scris el.

Trei procese câștigate cu CSM

Cristi Danileţ a câștigat în luna aprilie, 2023, la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, al treilea proces cu CSM privind excluderea sa din magistratură, și a revenit în funcţia de judecător la Tribunalul Cluj.

În urma acelei decizii, Danileţ urma să primească salariile restante din decembrie 2021, data când a fost suspendat din funcţie, până în prezent.

Anterior, Danileţ a câştigat alte două procese cu CSM, având acelaşi obiect - excluderea din magistratură.

Astfel, în luna februarie 2023, Instanţa supremă a anulat o decizie a CSM din mai 2022 prin care Danileţ a fost exclus din magistratură pe motiv că a desfăşurat activităţi politice prin două ONG-uri.

Concret, Danileţ a fost sancţionat pentru că ar fi făcut parte din două organizaţii neguvernamentale, care au difuzat comunicate critice la adresa Guvernului.

Cristi Danileţ a mai fost exclus din magistratură de CSM în decembrie 2021 pentru manifestări pe care le-ar fi avut pe mai multe reţele de socializare. Este vorba de două postări pe reţeaua de socializare TikTok, despre care Danileţ susţine că nu au legătură cu justiţia, ci se referă la viaţa privată.

Şi în acest caz, Danileţ a contestat decizia CSM în instanţă, având câştig de cauză.

Membrii CSM care l-au exclus pe Danileţ din magistratură şi-au terminat între timp mandatul, iar şeful Inspecţiei Judiciare, instituţia care a întocmit rapoartele de sancţionare, de asemenea a ieşit din sistem.