Ministrul Finanţelor Publice, Marcel Boloş, afirmă că „obiectivul strategic de negociere” al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate în discuţiile cu medicii de familie este acela ca punctul decontat pentru servicii medicale să fie menţinut la valoarea de anul trecut.

Marcel Bolos Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

„Eu am avut astăzi o discuţie cu doamna preşedintă a Casei de Sănătate şi am convenit asupra unor măsuri care nu îi vor afecta pe medicii de familie. Sunt 9.980 de medici de familie şi asigură servicii medicale pentru milioane de cetăţeni. Este datoria noastră să găsim soluţia încât medicii de familie să aibă condiţiile cele mai bune. Din câte am înţeles de la doamna preşedintă a Casei de Sănătate, punctul medical şi valoarea pe serviciul medical va fi menţinută la nivelul anului 2023. Acum, nu ştiu cum se vor finaliza discuţiile pentru că e un proces de negociere pe care dumneaei îl are cu medicii de familie, dar ca şi obiectiv strategic de negociere acesta a fost stabilit”, a declarat Marcel Boloş, miercuri seară, la Digi 24, conform News.ro.

El s-a arătat „convins că se vor încheia negocierile cu bine”.

Boloş a afirmat că banii trebuie folosiţi „în interesul oamenilor”, iar medicii de familie trebuie să îşi desfăşoare activitatea în condiţii cât mai bune.

Ministrul finanțelor a amintit că în anul 2023 bugetul iniţial al CNAS a fost de 52 de miliarde de lei, iar la finalul anului s-a ajuns la 59 miliarde lei alocări bugetare. Pentru anul 2024 sunt alocate peste 62 de miliarde de lei la buget pentru CNAS.

