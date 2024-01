SANATATE Miercuri, 17 Ianuarie 2024, 12:12

​„Nu se va închide niciun cabinet de medic de familie. Există medici de familie care câştigă per capita, nu neapărat pe servicii medicale, peste suma de 10.000 - 15.000 de euro”, afirmă, sigur pe el, premierul Marcel Ciolacu. De cealaltă parte, medicii de familie și medicii specialiști din ambulator (policlinici) refuză să mai încheie contracte cu CNAS începând de la 1 februarie, pe motiv că tarifele decontate de Casă sunt prea mici și nu ar mai permite funcționarea cabinetelor. Din acest război, cel mai mult ar avea de suferit pacienții, care ar fi puși în situația să plătească din buzunar chiar și banala consultație la medicul de familie. Nu este clar nici cine va mai emite rețete compensate și bilete de trimitere, dacă medicii de familie nu vor mai lucra în contract cu Casa de Asigurări. Cine are însă dreptate: medicii sau Marcel Ciolacu și CNAS? Cât câștigă, de fapt, un medic din contractul cu CNAS?

Protest al medicilor la sediul CNAS din Bucuresti Foto: Inquam Photos / George Călin

Cât câștigă un medic de familie și un medic specialist din policlinică

Înainte de toate, suma pe care o primește lunar de la CNAS un medic de familie sau un medic specialist din ambulator (policlinică), în baza serviciilor medicale facturate către Casa de Asigurări de Sănătate, nu reprezintă salariul medicului, ci venitul total al cabinetului.

„Un medic de spital, dacă primește 15.000 de lei, acei 15.000 de lei sunt ai lui. Noi, dacă primim 15.000 de lei lunar de la Casa de Asigurări de Sănătate, din acei 15.000, trebuie să plătim impozitele la stat și să acoperim toate cheltuielile cabinetului, iar abia apoi rămânem cu salariul, după ce tăiem toate aceste cheltuieli”, explică pentru HotNews.ro dr. Alina Drăghici, medic psihiatru care a participat la protestul de marți de la Policlinica Apaca din București.

Din acest venit se scad toate cheltuielile cabinetului, iar ceea ce rămâne este salariul medicului.

Exemplu de cheltuieli cabinet medical individual:

Cheltuielile cabinetului înseamnă:

salariu asistent medical

salariu contabil

salariu femeie de serviciu

chiria cabinetului

factură întreținere (apă, căldură)

factură lumină

factură internet și telefon

rate pentru achiziționarea de aparatura medicală (acolo unde este cazul - există medici care au în cabinet EKG sau ecograf sau alt tip de aparatură)

mentenanță pentru aparatura medicală

program informatic + calculator + consumabile



consumabile: hârtie, formulare, măști, dezinfectanți, detergenți, săpun etc.

taxe și impozite către stat.

Medicii de familie și medicii specialiști consultați de HotNews.ro spun că, cel mai adesea, factura lunară pentru servicii a cabinetului lor, decontată de Casa de Asigurări de Sănătate, ajunge la 20.000 - 30.000 - 40.000 de lei, sumă din care ei trebuie să plătească toate cheltuielile cabinetului, în afara salariului lor.

Suma facturată către CNAS nu este fixă, diferă de la cabinet la cabinet și depinde de foarte multe variabile: număr de consultații și de servicii medicale acordate, specialitatea medicului (în cazul specialiștilor din ambulator, consultațiile de diferite specialități medicale sunt punctate și plătite diferit) și numărul de pacienți înscriși pe lista medicului - în cazul medicilor de familie.

Așa se face că, în funcție de valoarea facturii lunare decontate de CNAS, de numărul de pacienți și de serviciile prestate, și venitul net al medicului ajunge să varieze foarte mult: HotNews.ro a discutat cu medici care au protestat în aceste zile și a reieșit că unii dintre ei rămân, la final de lună, cu un venit net în jurul a 5.000 - 6.000 de lei, alții ajung la 8.000 - 10.000 de lei, iar cei mai norocoși pot ajunge chiar și la 15.000 - 20.000 de lei într-o lună, dacă au mulți pacienți și consultații și facturează un număr mare de servicii către Casa Națională de Asigurări de Sănătate.

Cert este că medicii spun că nu ajung la salarii nete de 10.000 - 15.000 de euro, așa cum a declarat recent premierul Marcel Ciolacu. În cel mai fericit caz, acele sume reprezintă venitul total al cabinetului și reprezintă excepții - doar puține cabinete ajung la aceste cifre.

Consultație la medic / Foto: Chernetskaya | Dreamstime.com

Principala nemulțumire a medicilor nu este că sunt plătiți prost, ci că CNAS vrea să îi plătească mai prost decât anul trecut

Principala nemulțumire a medicilor - atât a celor de familie cât și medicilor specialiști din ambulator - nu este neapărat că sunt plătiți prost, ci că CNAS vrea să îi plătească mai prost decât i-a plătit anul trecut.

Atât veniturile medicilor de familie, cât și ale specialiștilor din ambulator ar urma să scadă anul acesta comparativ cu a doua jumătate a anului trecut, când ele au crescut - așa arată în acest moment sumele propuse de CNAS, publicate în transparență decizională săptămâna trecută, pentru decontarea serviciilor medicilor.

Cât vor scădea sumele decontate cabinetelor:

La medicii de familie:

Valoarea punctului per capita scade de la 12 lei în 2023 la 7,7 lei în 2024

Valoarea punctului pe serviciu medical scade de la 8 lei în 2023 la 6,2 lei în 2024

La medicii specialiști din ambulator (policlinici):

Valoarea punctului pe serviciu medical scade de la 4,5 lei în 2023 la 3,3 lei în 2024

Medicii de ambulator nu primesc bani per capita

Medicii de ambulator, mai puțin norocoși decât medicii de familie: sunt plătiți doar pentru serviciile medicale, în timp ce medicii de familie primesc bani automat pentru fiecare pacient înscris pe listă

Pe lângă faptul că valoarea punctului plătit de CNAS pentru servicii medicale este mai mare în cazul medicilor de familie decât al specialiștilor din ambulator, medicii de familie mai pornesc din start cu un mare avantaj: ei primesc lunar bani „per capita” - pentru fiecare pacient înscrie pe listă, indiferent dacă acesta trece sau nu în luna respectivă pe la medicul său de familie.

Cei 12 lei primiți de medicii de familie per capita în anul 2023 și cei 7,7 lei pe care ar urma să îi primească în 2024 se înmulțesc cu numărul pacienților de pe lista medicului și rezultă suma pe care cabinetul medical o încasează „per capita” lunar de la Casa de Asigurări.

Sumele sunt însă variabile, în funcție de fiecare medic - există medici de familie cu 1.000 de pacienți înscriși pe listă, cu 2.000, 3.000 sau 4.000 de pacienți.

Pe lângă aceșți bani, medicii de familie facturează separat și servicii medicale - consultație și alte servicii adiacente. Acestea sunt notate, fiecare, cu un anumit număr de puncte. Valoarea unui punct a fost de 8 lei anul trecut și ar urma să scadă la 6,2 lei în 2024.

Media punctelor încasate de un medic de familie din interacțiunea cu un pacient în cabinet este de aproximativ 10 puncte, ceea ce înseamnă că un medic ar urma să primească, în 2024, de la CNAS în jur de 60 de lei pentru o consultație (sumele sunt brute).

De cealaltă parte, medicii specialiști din ambulator nu au o listă de pacienți înscriși, așa că, în cazul lor, plata per capita nu există.

Le rămân doar punctele încasate per serviciu medical - în funcție de gradul de complexitate și de specialitatea medicală.

Cum medicii din ambulator acoperă aproape toate specialitățile medicale - cardiologie, pneumologie, neurologie, oftalmologie, ortopedie, medicină internă, ginecologie, psihiatrie etc.

Medicii specialiști mai spun că CNAS urmează să le deconteze, în 2024, în jur de 35 de lei brut pentru o consultație, în timp ce, într-o clinică privată, prețul unei consultații ajunge la 200 - 300 de lei, spun ei.

În plus, Casa de Asigurări de Sănătate limitează consultația decontată la 15 minute. Unii dintre medici spun că nu se pot încadra în aceste 15 minute și pentru a parcurge toată birocrația - validarea cardului de sănătate în sistem și completarea hârtiilor - plus să consulte pacientul și să îi explice ce are de făcut. Unii dintre ei petrec mai mult timp cu pacientul, lucru care înseamnă, practic, că pierd bani.

Medicii protestează miercuri în fața sediului CNAS

Medicii de familie și cei de ambulator protestează, miercuri, pentru a treia zi consecutiv, de această dată în fața sediului Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, începând cu ora 12:00.

O delegație a protestatarilor urmează să fie primită astăzi la negocieri de noul președinte al CNAS, Valeria Herdea. Primele negocieri erau programate, inițial, pentru joi.

Începând de luni seară, Casa Națională de Asigurări de Sănătate are un nou președinte care urmează să negocieze cu medicii protestatari: ​Valeria Herdea, medic de familie și vicepreședintele Colegiului Medicilor, a fost numită oficial președinte al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, în plin scandal privind sumele decontate de CNAS pentru serviciile acordate de medicii de familie și cei de ambulator.

Valeria Herdea îl înlocuiește la conducerea Casei Naționale de Asigurări de Sănătate pe Andrei Baciu, revocat, în luna decembrie, la cerere, din funcţia de membru al Consiliului de administraţie şi preşedinte cu rang de secretar de stat al CNAS. Baciu fusese numit în august anul trecut și a demisionat în decembrie, înainte de a fi audiat la DNA în dosarul achiziției de vaccinuri COVID în pandemie. Andrei Baciu a precizat la acel moment că este o demisie de onoare și că nu era obligat în niciun fel să facă acest gest.

Medicina de familie e specialitatea medicală cu cel mai mare deficit de medici din România. În ceea ce îi privește pe medicii specialiști din ambulator, puțini mai consultă în cabinete medicale individuale în vechile policlinici, în contract cu Casa de Asigurări de Sănatate, iar mulți dintre ei au ales să consulte în clinici private. Există și clinici private care oferă servicii în contract cu Casa, dar majoritatea pun pacientul să plătească serviciile, mai ales că plafonul lunar de la CNAS este limitat.

Foto: Dreamstime.com, Agerpres.

