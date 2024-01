ESENTIAL Joi, 11 Ianuarie 2024, 22:48

Transportatorii și fermierii au forțat joi după-amiază intrarea în București cu tractoarele și camioanele pentru a protestat în fața Guvernului, dar forțele de ordine i-au blocat la marginea Capitalei, în Chiajna. Acolo au ajuns liderul AUR, George Simion, și senatoarea Diana Șoșoacă, pretinzând că vor să îi determine pe jandarmi să le permită accesul manifestanților în oraș. Presa a vehiculat că protestul este organizat de AUR. George Simion, manifestanții și liderul FORT neagă.

Augustin Hagiu Foto: AGERPRES

Conform unor surse guvernamentale citate de TVR, în spatele protestelor s-ar afla lideri ai partidului AUR.

Contactat de HotNews.ro, preşedintele Federaţiei Operatorilor Români din Transporturi (FORT), Augustin Hagiu, a negat joi seara, că ar fi membru AUR sau că i s-ar fi propus să candideze pentru partidul condus de George Simion.

„Nu sunt membru AUR și nu am niciun angajament sau vreo promisiune față de AUR pentru alegerile din acest an. Am fondat Partidul România Mare în 2016, iar ultima mea candidatură în politică a fost în 2018 la alegerile parlamentare din Vaslui pe platforma PP-USL ( partidul lui Dan Voiculescu, n.r.)”, a spus Hagiu.

Liderul FORT a precizat pentru HotNews.ro că are simpații pentru AUR, formațiune condusă de George Simion, și S.O.S. România, partid fondat de Diana Șoșoacă după ce a fost dată afară din AUR.

„Da, sunt 100% naționalist și suveranist și personal am simpatii față de AUR și SOS România, pe care le susțin și le voi vota. dar în calitate de lider patronal n-am amestecat sub nicio formă acest protest cu vreun interes politic. Cred că prin această petardă aruncată în media s-a încercat discreditarea atât a mea, cât și a revendicărilor legitime ale protestatarilor. În federația FORT pe care o conduc avem membri care dețin firme de transport și fac parte din toate partidele: PSD, PNL, USR, UDMR, AUR, Forța Dreptei etc..”, a declarat pentru HotNews.ro Augustin Hagiu.

Augustin Hagiu nu a participat joi la consultările de la Guvern, FORT trimițând un alt reprezentant. Transportatorii au mai fost reprezentați și de Florin Tomuță, vicepreședinte al COTAR și membru fondator al Asociației Operatorilor de Transport Rutier „Apulum”. Acesta are firmă de transport și este președinte PSD Alba Iulia.

Preşedintele AUR, George Simion, s-a dus, joi seară, la transportatorii și fermieri care protestează la intrarea în Capitală şi le-a cerut jandarmilor să le permită accesul în Bucureşti cu tractoarele.

O parte dintre protestatari l-au huiduit şi i-au cerut să plece, acuzându-l că urmăreşte doar câştigarea de voturi.

Liderul AUR a susţinut că forţele de ordine au comis un abuz prin blocarea transportatorilor în Chiajna, precizând că este dreptul oamenilor de a protesta.

„Sunt deputat al României, de ce îi blocaţi? Aşa aţi primit ordine de la Ciolacu şi de la Predoiu, de la ministrul vostru de Interne? Să vă fie ruşine. E dreptul lor de a protesta, s-au mai organizat proteste cu transportatori, s-au mai organizat proteste cu tractoare. O să fim şi în Piaţa Victoriei, în momentul ăsta s-a comis un abuz, oamenii sunt blocaţi şi nu sunt lăsaţi să protesteze. Sunt aici să mă asigur că Jandarmeria îi lasă să treacă şi nu îi legitimează pe cei din Piaţa Victoriei. O să mă asigur că o să-i lăsaţi cu autovehiculele cu care au venit”, a afirmat Simion.

Ulterior, un alt lider politic a venit la protest. Senatoarea Diana Șoșoacă le-a cerut jandarmilor să îi arate ordinul prin care se interzice intrarea manifestanților în București.

Protestarii s-au dezis și de Diana Șoșoască, potrivit Antena 3. Fermierii au spus că nu au nicio apartenență politică și că sunt pașnici, după ce Simion și Șoșoacă au instigat la spargerea blocadei.

Ei susțin că George Simion și Diana Șoșoacă nu au venit pentru manifestanți, ci „pentru ei, că vin alegerile” și că „au vrut să spargă baricada de jandarmi”, dar protestatarii au refuzat pentru că „nu vor să facă circ.

„Nu am venit să facem circ, am venit să facem dreptate”, a declarat un fermier.

Manifestanții au spus că nu vor ca nemulțumirile lor să fie deturnate în scop electoral.

Reprezentanții transportatorilor, primiți la Guvern

Reprezentanţii Cancelariei prim-ministrului au avut, joi, la Palatul Victoria, o întâlnire cu reprezentanţi ai transportatorilor din toate zonele României, prilej cu care s-a convenit ca ministerele şi instituţiile cu atribuţii în domeniu să fie informate despre problemele ridicate.

„Dialogul dintre cele două părţi a vizat analizarea problemelor cu care se confruntă sectorul transportatorilor şi a soluţiilor de rezolvare la situaţiile punctuale ridicate în cadrul întâlnirii. În urma consultărilor, s-a convenit că ministerele şi instituţiile cu atribuţii în rezolvarea aspectelor semnalate vor fi informate de către Cancelaria Prim-ministrului despre problemele ridicate, în vederea găsirii celor mai potrivite soluţii', se arată într-un comunicat de presă al Guvernului.

Astfel, s-a agreat ca cel mai târziu până la sfârşitul săptămânii viitoare să fie stabilită o întâlnire de lucru între reprezentanţii transportatorilor care au participat la consultările de la Guvern şi cei ai Autorităţii de Supraveghere Financiară pentru a discuta aspectele semnalate în legătură cu asigurarea de răspundere civilă auto (RCA) şi a găsi soluţii aplicabile la problematicile semnalate de transportatori.

La întâlnire au participat din partea Guvernului Florin Spătaru, Ovidiu Gheorghe şi Daniel Botănoiu, consilieri de stat în cadrul Cancelariei Prim-ministrului, iar din partea transportatorilor reprezentanţi desemnaţi din toate zonele ţării.

Autovehicule ale firmelor de transport din toată ţara au participat, joi, la protestul declanşat miercuri. Transportatorii sunt nemulțumiți de prețul carburanților, scumpirile polițelor RCA și taxele de drum.

Ce spun fermierii

Organizaţiile profesionale reprezentative ale fermierilor nu au organizat nicio manifestaţie, iar cei care protestează acum sunt transportatori, la care s-au alăturat agricultori, revendicările lor fiind mai mult de natură personală, informează joi Asociaţia Fermierilor din România (AFR).

„Considerăm că ceea ce se întâmplă în stradă este un miting spontan, neorganizat. Organizaţiile profesionale reprezentative nu au organizat nicio manifestaţie. Într-adevăr, fermierii sunt nemulţumiţi, în primul rând în urma rezultatelor slabe ale anului agricol trecut cauzate de preţurile mari la inputuri şi preţurile mici la produsele agricole şi, mai ales, de efectele războiului din Ucraina. Nici forurile UE şi guvernamentale nu au ajutat prea mult fermierii, dintre care unii sunt în situaţie de faliment', se arată într-un comunicat al AFR, citat de Agerpres.

În opinia membrilor asociaţiei, soluţia la nemulţumirile fermierilor este dialogul.

„Trebuie să avem întâlniri cu factorii de răspundere guvernamentali. Fermierii germani au ieşit în stradă din cauza reducerii subvenţiei la motorină cu 40%, la noi nu este cazul până în 2026. Fermierii membri ai organizaţiilor profesionale nu au solicitat ieşirea în stradă. Cei care protestează acum sunt transportatori la care s-au alăturat agricultori, revendicările lor sunt mai mult de natură personală. Rezolvarea problemelor fermierilor o vedem pe calea dialogului, negocierii cu instituţiile guvernamentale, europene”, susţine AFR.