Poliția a blocat intrarea transportatorilor și a fermierilor cu utilaje în Capitală care vor să ajungă în Piața Victoriei pentru a protesta față de prețul carburanților, scumpirile polițelor RCA și taxele de drum. Manifestanții au spart barajul. Fermierii cer mai multă susținere din parte autorităților.

Protestul transportatorilor Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Prefectul Municipiului București, Rareș Hopincă, a transmis că a discutat în această seară cu persoanele care protestează în zona Militari-Chiajna, la intrarea în București, și a invitat o delegație a protestatarilor la dialog, în vederea prezentării revendicărilor acestora.

„Invit reprezentanții protestatarilor la sediul Instituției Prefectului, pentru a-și prezenta în mod concret revendicările. Este important de știut că există dorință de dialog, motiv pentru care am mers în rândul acestora în această seară. Dar pentru a identifica soluții, este esențial ca revendicările protestatarilor să fie prezentate punctual și concret. De îndată ce va fi desemnată o delegație, suntem gata să începem discuțiile pentru identificarea unor soluții”, a precizat Rareș Hopincă.

Prefectul Capitalei a insistat pentru urmarea procedurii legale, pentru ca protestul să fie organizat în condițiile legii, în vederea protejării bucureștenilor și a manifestanților.

Joi seara, prefectul Capitalei, Raresș Hopică, a ajuns în mijlocul protestatarilor opriți la intrarea în oraș de poliție, potrivit Digi 24. El a încercat să le explice că trebuie să își treacă pe o listă revendicările pentru a avea o discuție cu ei.

"Vrem să ascultăm revendicările dumneavoastră şi să găsim soluţii. Ca să putem face acest lucru, veniţi să le consemnăm. Reuşim să ne înţelegem? Stabilim o delegaţie de oameni şi să reuşim să ne aşezăm la o masă?", le-a spus Rareş Hopincă, joi, fermierilor protestatari, potrivit Digi 24.

Poliția încearcă să îl legitimeze pe unul dintre protestari, dar acesta refuză. Fermierii huiduă forțele de ordine.

Transportatorii și fermierii au spart barajul poliției pe Centura București, la Chiajna, potrivit Antena 3.

Conform sursei citate, jandarmii au pus garduri de protecție în Piața Victoriei, în fața Guvernului.

În timp ce transportatorii blochează intrarea în București, reprezentanții acestora au discutat joi la Guvern cu mai mulți secretari de stat și consilieri de stat, precum și cu ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, iar negocierile ar urma să fie reluate săptămâna viitoare.

„Să își ia mâna de pe Ucraina, să se întoarcă către fermierul din România. Această clasă politică iresponsabilă mi-a îndatorat nepoții mei. Se împrumută de la o zi la alta. Nu vom permite! Mergem acum la o negociere la Prefectură. Dacă nu sunt condiții favorabile, nu vom pleca de aici, indiferent ce se va întâmpla", a spus fermierul Ștefan Muscă, aflat la protest.

Autobuzele STB nu pot circula din cauza protestatarilor care se îndreaptă spre București. Societatea de Transport București a anunțat că liniile 178 și 434 sunt blocate la acest moment din cauza protestatarilor care încearcă să intre în Capitală. Mijloacele de transport în comun au rămas rămas în Roșu, județul Ilfov.

„Haideți, înainte!”

„Haideți, la revoluție!”, striga unul dintre protestari în timp ce își îndemna colegii să continue drumul spre centrul Capitalei, potrivit imaginilor suprinse de televiziunea publică.

Potrivit TVR, joi după-amiază, mai mulți fermieri aflați la volanul tractoarelor, dar și șoferi de TIR, au spart barajul în Chiajna, la scurt timp după ce după ce reprezentanții transportatorilor au ieșit de la negocieri de la Guvern și s-au declarat mulțumiți de discuții.

Protestarii au fost la un pas să lovească jandarmii.

Conform unor surse guvernamentale citate de TVR, în spatele protestelor s-ar afla lideri ai partidului AUR. Manifestanții și George Simion neagă.

Guvernul a anunțat rezultatul consultărilor avute joi cu transportatorii.

„S-a agreat ca cel mai târziu până la sfârșitul săptămânii viitoare să fie stabilită o întâlnire de lucru între reprezentanții transportatorilor care au participat la consultările de la Guvern și cei ai Autorității de Supraveghere Financiară pentru a discuta aspectele semnalate în legătură cu Asigurarea de Răspundere Civilă Auto (RCA) și a găsi soluții aplicabile la problematicile semnalate de transportatori.

În plus, s-a convenit că ministerele și instituțiile cu atribuții în rezolvarea aspectelor semnalate vor fi informate de către Cancelaria Prim-ministrului despre problemele ridicate, în vederea găsirii celor mai potrivite soluții.”, se arată în comunicatul Guvernului.

La întâlnire au participat din partea Guvernului, Florin Spătaru, Ovidiu Gheorghe și Daniel Botănoiu, consilieri de stat în cadrul Cancelariei Prim-ministrului, iar din partea transportatorilor reprezentanți desemnați din toate zonele țării.

Fermierii cer mai mult sprijin din parte guvernului

Reprezentanţii unor organizaţii agricole au anunţat că nu au nicio o legătură cu protestul spontan anunţat în mediul online de fermieri din mai multe zone ale ţării, care au venit cu mai multe camioane şi tractoare spre Bucureşti, însă au confirmat participarea unor fermieri din organizaţiile lor, potrivit Agerpres.

„Protestul s-a declanşat spontan din partea transportatorilor români. Sunt implicaţi şi fermierii români din nordul şi estul ţării , inclusiv din organizaţia noastră, dar cea mai mare problemă o au transportatorii”, a declarat, miercuri, preşedintele Ligii Asociaţiilor Producătorilor Agricoli din România (LAPAR), Nicu Vasile, organizaţie care face parte din Alianţa pentru Agricultură şi Cooperare (AAC) .

Acesta a precizat că problema cea mai mare a fermierilor nu este pe partea de valorificare, ci pe partea de costuri şi de taxe, la fel ca şi cea a şoferilor şi transportatorilor.

„Gradul de îndatorare a sectorului este destul de mare. Noi în primă fază vom negocia, pentru a dezvolta sectorul împreună cu partea politică, iar în cazul în care nu se găsesc măsuri, strategii de dezvoltare sectorială, vom apela şi noi la aceeaşi formă de protest, dar vom merge şi pe partea de Bruxelles, pentru că sunt foarte multe constrângeri pentru fermierul român faţă de ce i s-a promis în 2007 la intrarea în comunitatea europeană. Nu s-a respectat absolut nimic, în afara faptului că s-au diminuat subvenţiile, deşi trebuia să creeze uniformizare. Fermierul european are 430 euro subvenţie pe suprafaţă, utilajele sunt mai ieftine cu 30% 40%, creditarea este minus dobândă, deci undeva la minus 0,36%, şi noi plătim undeva la 16-20%. Inclusiv dacă discutăm despre fondurile acestea de investiţii pe agricultură, pe IMM-Invest. Gândiţi-vă că se plăteşte ROBOR-ul, se plăteşte administrarea contului, care tot sare la 10%. Ne cam minţim, noi nu facem economie, noi facem păcăleală, ne păcălim unii pe alţii. Discutăm de criterii de performanţă, ceea ce nu se întâmplă în România", a spus Nicu Vasile.

Ce vor transportatorii

Transportatorii cer recunoaşterea transportului rutier ”drept sector economic strategic şi elaborarea unor măsuri care să susţină acest sector economic pentru a rămâne competitiv şi a aduce în continuare venituri directe la bugetul statului”, în condiţiile în care susţin că sectorul transporturilor este cel mai mare exportator de servicii din România, aducând peste 5 miliarde de euro anual în economia românească, contribuind la reducerea deficitului valutar.

Protestatarii au o listă de revendicări:

1. Plafonarea RCA la 5.000 de lei la B 0 şi posibilitatea suspendării acoperirii poliţelor (RCA/CMR/casco) când un camion nu este în uz şi prelungirea automată a valabilităţii.

2. Scurtarea timpilor de trecere a frontierei prin modificarea OG 43 şi respectarea Regulamentului European 1100/2008 privind controalele în vămi (care prevede eliminarea controalelor maselor şi dimensiunilor din punctele de trecere a frontierelor pentru a fluidiza traficul prin frontiere)

- Reintroducerea toleranţelor la depăşirile de greutate/gabarit, aşa cum prevăd şi normele europene şi evitarea dublei taxări

- Mutarea controlelor rovinietei, cântarului şi al măsurării gabaritului pe teritoriul naţional/la cel puţin 15 km de punctul de trecere a frontierei, respectând astfel şi Regulamentul European 1100/2008 privind controalele în vămi (care prevede eliminarea controalelor maselor şi dimensiunilor din punctele de trecere a frontierelor pentru a fluidiza traficul prin frontiere)

3. Alocaţii de cazare/alocaţii de hrană

- Acordarea alocaţiei de cazare neimpozabilă de 265 lei/zi pentru salariaţii bugetari să se acorde şi angajaţilor din privat, fără documente justificative.

- Introducerea unei alocaţii de hrană pentru lucrătorii detaşaţi, neimpozabilă, în valoare de 40 EUR/zi, care să se adauge la plafonul maxim de 87,5 EUR/zi în limita căruia se poate acorda indemnizaţia de detaşare

4. Reglementarea unui mediu de concurenţă loială în transporturi:

- Reglementarea unei legi anti-dumping prin care se pedepseşte prestarea unui serviciu la un tarif care nu acoperă costurile implicate (poate fi aplicată la nivelul întregii economii pentru interzicerea activităţii economice sub costuri). Impunerea unui tarif minim de referinţă.

- Obligaţia plăţii timpilor de aşteptare a camioanelor la încărcare/descărcare care depăşesc 2 ore

- Obligaţia plăţii serviciului prestat de şofer de încărcare/descărcare a mărfii în/din camion sau interzicerea acestui serviciu

- Obligativitatea expeditorilor de a prezenta la licenţiere o asigurare de risc financiar sau orice altă formă de garanţie bancară în limita căreia poate încheia tranzacţia

- Responsabilizarea beneficiarului mărfii, care a asigurat încărcarea camionului, în cazul în care la cântar se constată altă greutate decât în documente

5. Posibilitatea recuperării unui procent din acciza la combustibil pentru firmele de transport

6. Controlul camioanelor ucrainene pe teritoriul României în egală măsură cu al celor româneşti. Rezolvarea problemelor de acces în Portul Constanţa care au devenit din ce mai acute de când sunt atât de multe camioane ucrainene care intră zilnic în port

Aproximativ 6.000 de camioane au participat la protestul de miercuri

Transportatorii protestează pentru a doua zi consecutiv. Aproximativ 6.000 de camioane au participat miercuri la protestul transportatorilor, nemulţumiţi de evoluţia preţului la RCA, potrivit preşedintelui Federaţiei Operatorilor Români din Transporturi (FORT), Augustin Hagiu.

El preciza ieri că o delegeație ar putea fi prezentă joi la guvern pentru discuții.

„Cred că s-a ajuns la 6.000 de camioane în momentul de faţă: faptul că RCA-ul a explodat în ultimii doi ani, practic s-a triplat la clasa B0, faptul că în continuare avem probleme mari la frontierele de sud şi de vest, timp de aşteptare, abuzuri şi încă mai sunt cântare acolo, faptul că se pregăteşte o triplare a valorii taxelor de drum începând cu ianuarie 2025 - vor plăti rovinietă şi Go Box, faptul că nu există dialog absolut deloc. De un an şi jumătate zici că nici nu avem secretar de stat sau ministru la Transporturi. Sunt zero întâlniri, zero discuţii, zero dialog. Toate măsurile vin grămadă. S-au adunat foarte multe probleme la care nimeni din Guvern sau din ministerele de resort nu vrea să se aplece şi evident că oamenii se manifestă aşa cum îi vedeţi”, a acuzat Augustin Hagiu.

Traficul a fost blocat miercuri de mai multe camioane ale transportatorilor care au protestat circulând cu viteză minimă pe autostrada A1 Bucureşti - Piteşti.

De asemenea, au fost coloane de mașini şi pe Centura Capitalei, între localităţile ilfovene Chiajna şi Bragadiru. Situaţii similare au fost şi în alte zone ale ţării pe centurile marilor municipii, circulaţia rutieră desfăşurându-se îngreunat, cu viteză foarte redusă, pe alocuri blocându-se.

Vasile Ştefănescu, preşedintele Confederaţiei Operatorilor şi Transportatorilor Autorizaţi din România (COTAR), spunea ieri că transportatorii vor să încheie protocoale cu asiguratori din afara ţării pentru a le vinde poliţe RCA la tariful de referinţă al Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF).

Transportatorilor li s-au alăturat și fermieri în protest.

Reprezentanţii unor organizaţii agricole reprezentantive au anunţat că nu au nicio o legătură cu protestul spontan anunţat în mediul online de fermieri din mai multe zone ale ţării, care se îndreaptau cu mai multe camioane şi tractoare spre Bucureşti, însă au confirmat participarea unor fermieri din organizaţiile lor. Totodată, șeful unei organizații agricole spunea că exista posibilitatea ca acțiunea să se prelungească.

Un fermier botoșănean a declarat la Digi24 că „sunt foarte multe probleme, dacă ar fi doar trei nu am fi ieșit în stradă”. El a acuzat că au fost mai multe întâlniri cu miniștrii, dar nimeni nu vine cu măsuri corecte, „facem doar fotografii frumoase”, după ce ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a acuzat că acest protest este unul politic.

„Sunt mai multe revendicări puse pe mesele miniștrilor. Aceste măsuri trebuie făcute de Ministerul de Interne, nu numai de ministrul Agriculturii. S-a promis Legea forței majore, acea compensare pe secetă, suport administrativ la toate nivelurile. România este în pericol major cu siguranța alimentară. Atunci când cei care produc în România nu mai au cadru...”, a spus Dănuț Andruș, fermier.