ESENTIAL Marți, 17 Octombrie 2023, 10:18

0

​Dimineața de marți a fost cea mai rece din această toamnă, cu temperaturi de -10 C la vârfu Omu, -8 C la Miercurea Ciuc și -5 C la Brașov. Au fost printre cele mai scăzute temperaturi înregistrate în Europa marți. Vremea se va încălzi puternic spre finalul săptămânii, când maximele ajung la 30 C.

Culorile toamnei Foto: Vlad Barza / HotNews.ro

În această dimineață au fost -9,8 C la Omu și -7,8 C la Miercurea Ciuc. În Europa a fost mai rece la doar patru stații meteo: la cele mai înalte vârfuri montane din Slovacia și Germania și în două localități din Suedia.

La Joseni au fost -4,7 C, la Brașov -4,5 C, iar la București Băneasa, =1,3 C. Cea mai ridicată maximă a fost la Sulina, =9,2 C.

Vremea se încălzește începând cu ziua de miercuri.

Maximele vor fi cuprinse între 10 și 20 C marți, iar miercuri, între 11 și 21 C. Și noaptea de marți spre miercuri va fi rece, cu minime ce pot scădea sub -5 C.