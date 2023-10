ESENTIAL Marți, 03 Octombrie 2023, 16:44

HotNews.ro

3

Chemat de USR în Parlament să dea explicații despre ce face Ministerul de Interne pentru o opri fenomenul traficului și consumului de droguri, Cătălin Predoiu a avut un discurs virulent, în care i-a atacat dur și i-a jignit pe cei de la USR, pe care i-a numit „distruși”, susținând, chiar, că au vrut să legalizeze consumul de droguri. Cu aroganță, Predoiu a dat și o „explicație” despre afirmația pentru care USR i-a cerut demisia sau demiterea: „Bătălia cu drogurile la categoria adulţi este pierdută”.

Cătălin Predoiu în Parlament Foto: INQUAM Photos / Octav Ganea

​Ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, a fost chemat să dea explicații în plenul Camerei Deputaţilor despre strategia privind combaterea traficului de droguri, fenomen readus pe agenda publică după tragedia de la 2 Mai, unde un tânăr drogat a ucis cu mașina doi studenți.

Predoiu a venit la dezbaterea „Ora Guvernului”, la solicitarea USR - „Cum pregăteşte Ministerul de Interne lupta împotriva drogurilor? Strategiile şi măsurile Ministerului de Interne pentru combaterea traficului de droguri”.

Cătălin Predoiu a avut un discurs virulent, cu atacuri și jigniri grave la adresa celor din USR, pe care i-a numit „distruși”: „Sunteți obsedați de cuvântul distrugere. Nu sunteti Uniunea Salvați România, sunteți Uniunea Distruge România”.

El a ținut să dea replica USR și după ce liderul grupului, Ionuț Moșteanu, a spus, de la tribuna Parlamentului, că ar fi trebuit demis de către premier după ce a afirmat că „bătălia cu drogurile la categoria adulţi este pierdută”.

„Eu am spus că am pierdut lupta cu drogurile, dar am pus virgulă şi am spus ne reorganizăm să o câştigăm. Asta era sensul declaraţiei mele şi de aceea spun că sunteţi lipsiţi de onestitate şi subminaţi încrederea în aparatul de aplicare a legii”, a susținut Predoiu.

Amintim că Predoiu declara că la două săptămâni după ce a preluat mandatul a avut o şedinţă cu structura de comandă a Inspectoratului General al Poliţiei Române, unde a spus că „bătălia cu drogurile la categoria adulţi în momentul ăsta e pierdută”:

„Le-am spus textual, erau acolo peste 30 de oameni cred, deci am peste 30 de martori şi am spus textual acest lucru: bătălia cu drogurile la categoria adulţi în momentul ăsta e pierdută.

Ce trebuie să facem, sigur, să revitalizăm acest efort pe toate planurile dar prioritar este să salvăm tânăra generaţie. Doi din zece tineri între 15 şi 24 de ani, conform statisticilor oficiale, au consumat cel puţin o dată droguri. Unu din zece copii până la 16 ani, în şcoli, unul din zece, a consumat cel puţin o dată droguri. Deci de aici plecăm”.

Ministrul de Interne a făcut aceste declarații după ce a prezentat concluziile Corpului de control în cazul accidentului de la 2 Mai, unde Vlad Pascu, care conducea drogat, a ucis cu mașina doi tineri. Vlad Pascu fusese oprit de către echipaje de poliție și în noaptea tragediei și cu o zi înaintea accidentului și lăsat să plece deși mașina nu avea RCA, iar în autoturism au fost găsite droguri.

Cătălin Predoiu a preluat mandatul de ministru al Afacerilor Interne și vicepremier în luna iunie, odată cu rocada guvernamentală care i-a adus liderului PSD, Marcel Ciolacu, funcția de premier.

În Guvernul condus de Nicolae Ciucă, până la rocadă, Cătălin Predoiu a fost ministru al Justiției (din noiembrie 2021). De altfel, Predoiu a fost ministru al Justiţiei și în cabinetul condus de Călin Popescu Tăriceanu (februarie - noiembrie 2008), precum și în primul guvern condus de Emil Boc (decembrie 2008 - octombrie 2009), cabinet demis prin moțiune.

Predoiu a condus Justiția și în cabinetul Boc IV (decembrie 2009 - februarie 2012), în Guvernul Ungureanu (februarie 2012 - mai 2012) și în Guvernul Ludovic Orban (noiembrie 2019 - decembrie 2020).

În calitate de ministru al Justiției, el este cel care face propunerile la șefia Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT), structură care se ocupă de infracțiunile de trafic și consum ilicit de droguri.

Cătălin Predoiu a propus-o la conducerea DIICOT, în luna martie, și pe actuala șefă a instituției, Alina Albu, care a susţinut de două ori interviul pentru numirea în funcţia de procuror-șef, după ce a primit aviz negativ de la Secţia de procurori a Consiliului Superior al Magistraturii.

Până în primăvara acestui an, DIICOT a fost condusă interimar, după ce Giorgiana Hosu, numită în 2020 la șefia instituției de către Klaus Iohannis, în pofida avizului negativ al CSM, a demisionat după câteva luni, în contextul în care soțul acesteia, Dan Hosu, a fost condamnat la 3 ani de închisoare cu suspendare. Și Giorgiana Hosu a fost propusă la conducerea DIICOT, în ianuarie 2020, tot de Cătălin Predoiu.