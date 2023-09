ESENTIAL Joi, 21 Septembrie 2023, 15:34

Marius, un tânăr de 29 ani, este unul dintre cei patru muncitori care și-a pierdut viața în noaptea de miercuri spre joi, în urma exploziei de pe șantierul autostrăzii Moldova, unde compania UMB desfășura lucrări, potrivit Monitorul de Vrancea.

Pompierii au stins incendiul produs în urma exploziei de pe șantierul autostrăzii A7 Foto: ISU Vrancea

Marius Chiriac avea 29 de ani și locuia în comuna Cârligele din județul Vrancea.

Tânărul s-a căsătorit pe 2 septembrie și soția sa, Mădălina, educatoare în comună, este însărcinată în luna a 5-a, notează Jurnal de Vrancea.

Marius lucra în schimbul de noapte pe șantierul companiei UMB, care executa lucrări la viitoarea Autostradă A7, care ar urma să traverseze Moldova de la nord la sud.

Conform Jurnal de Vrancea, în momentul tragediei, Marius conducea un utilaj.

Primarul comunei Cârligele Ștefan Moscu a povestit că toată comunitatea este șocată după tragedia din Călimănești.

„După bucuria nunții, a venit această tragedie. Suntem șocați cu toții. Părinții m-au sunat disperați dimineață că nu le răspunde băiatul. Am vorbit cu primarul de la Pufești, cu domnul prefect, apoi la Medicină Legală. Din păcate, toți mi-au confirmat că nu mai este, că băiatul a murit. Era un băiat cuminte, liniștit, muncitor. M-a bucurat mult să-I văd mire și mireasă, i-am cununat în urmă cu două săptămâni. Și acum această nenorocire”, a declarat Moscu, citat de Adevărul.

Edilul susține că Marius nu ar fi trebuit să se lucreze noaptea trecută. Tânarul ar fi ținut locul unui coleg.

„Am auzit că nu trebuia să fie de serviciu, a făcut în locul altcuiva, un coleg. Am sunat pĂrinții și le-am dat vestea teribilă. Am chemat Salvarea, deoarece soția este însărcinată. A fost groaznic, nu am cuvinte... o dramă”, a mai spus primarul comunei Cârligele.

Vă reamintim că în noaptea de miercuri spre joi, a avut loc o explozie, urmată de incendiu, la o magistrală de gaz de la Călimăneşti, pe şantierul autostrăzii A7.

În urma exploziei, patru persoane au fost găsite carbonizate, iar alte cinci au fost rănite, doi bărbaţi de 61 şi 53 de ani, care prezentau arsuri pe 65, respectiv 40% din corp, fiind preluaţi cu elicopterul şi transferaţi la unităţi medicale din Bucureşti. Victimele lucrau pe şantierul Autostrăzii A7.

Constructorul A7 este o asociere condusă de firma română UMB, controlată de Dorinel Umbrărescu.