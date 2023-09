ESENTIAL Marți, 05 Septembrie 2023, 21:00

HotNews.ro

5

Cătălin Predoiu le-a reproșat conducerilor structurilor de ordine publică din Ministerul de Interne „neglijențe din partea personalului, slaba pregătire profesională, lipsa de combativitate și abordare proactivă în desfășurarea misiunilor și îndeplinirea atribuțiilor, carențe la nivel managerial” și le-a cerut „o nouă atitudine față de profesie”.

Cătălin Predoiu Foto: INQUAM Photos / Octav Ganea

Ministerul Afacerilor Interne a anunțat că Predoiu a convocat o ședință, în sistem videoconferință, la care au participat reprezentanți ai Poliției Române, Jandarmeriei, Poliției de Frontieră, Inspectoratului General pentru Imigrări, Direcției Generale Management Operațional, Direcției Generale Anticorupție, Direcției Generale de Protecție Internă, Agenției Naționale Antidrog, Agenției Naționale Împotriva Traficului de Persoane.

Mișcarea lui Predoiu vine pe fondul scandalurilor din ultima perioadă în care a fost implicată Poliția Română, condusă (din mai 2021) de către inspectorul general Benone Matei, aflat în subordinea directă a chestorului Bogdan Despescu.

„Vă solicit o nouă atitudine față de profesie, față de muncă”

Conform MAI, Cătălin Predoiu a menționat neglijențe din partea personalului, slaba pregătire profesională, lipsa de combativitate și abordare proactivă în desfășurarea misiunilor și îndeplinirea atribuțiilor, carențe la nivel managerial.

„Vă solicit o nouă atitudine față de profesie, față de muncă, față de cetățean. Este nevoie de mai multă implicare. Vă îndemn să vă recâștigați statutul pe care îl meritați în cadrul comunității. Lipsurile de orice fel nu sunt o scuză pentru a nu ne face datoria față de cetățeni”, a afirmat ministrul Afacerilor Interne.

Cătălin Predoiu le-a cerut șefilor structurilor din MAI „o maximă atenție respectării priorităților de acțiune pentru perioada următoare”: prevenirea și combaterea traficului de droguri și de persoane, intensificarea luptei cu crima organizată, combaterea evaziunii fiscale și a contrabandei, creșterea gradului de siguranță pe drumurile publice.

Conform sursei citate, el a atras atenția cu privire la „nevoia consolidării pregătirii profesionale a angajaților MAI, de la toate nivelurile, cu accent pe cei din zona operativă, angajați recent sau cu puțini ani de experiență”.

Unele lucruri se pot face pe loc, altele cer mai mult timp

„Sunt conştient că sunt foarte multe lucruri de remediat sau îmbunătăţit în structurile MAI. Acţionăm deja pe multiple direcţii. Asigur cetăţenii că am mobilizat activele MAI pentru atingerea priorităţilor şi construirea unei noi atitudini faţă de muncă şi cetăţean. Unele lucruri se pot face pe loc, altele cer mai mult timp. Dar am cerut, cu toată legitimitatea funcţiei, acţiune imediată şi creşterea calităţii actului profesional în toate structurile MAI. Voi utiliza toate pârghiile administrative şi competențele legale pe care le am pentru atingerea acestor obiective”, a mai declarat ministrul de Interne.

În comunicatul de presă transmis de MAI se mai menționează că secretarul de stat Bogdan Despescu „a solicitat, la rândul său, creșterea gradului de mobilizare al întregului personal operativ și acordarea unei atenții suplimentare sesizărilor cetățenilor, cerând mai multă exigență din partea șefilor pentru identificarea angajaților cu probleme de comportament, care nu respectă rigorile profesiei de polițist”.

El a cerut „managerilor structurilor centrale și județene să efectueze constant analize cu privire la modul de îndeplinire a misiunilor pentru a verifica eficiența măsurilor adoptate și stabilirea unora noi, de fiecare dată când este cazul, obiectivul final fiind creșterea gradului de siguranță a cetățeanului”.

Marți, un polițist băut și sub influența drogurilor a lovit cu mașina o femeie, la Caracal. Surse judiciare au declarat pentru HotNews.co că polișistul - care lucrează la Poliția Transporturi Constanța - consumase canabis și amfetamină, dar și alcool și se afla în mașină cu alți doi tineri, elevi ai Școlii de Agenți de Poliție „Vasile Lascăr” din Câmpina, precum și cu o tânără de 24 de ani, au declarat sursele citate. De altfel, după ce a provocat accidentul șoferul a susținut că la volan se afla tânăra de 24 de ani.

Accidentul de la Caracal este ultimul dintr-o serie de accidente provocate de șoferi băuți și/sau drogați care au șocat opinia publică și au redeschis discuțiile privind legialația legată de traficul și consumul de droguri.

Primul accident din această serie a fost provocat de Vlad Pascu, un băiat de 19 ani care consumase mai multe tipuri de droguri și care a intrat cu mașina într-un grup de opt tineri ce mergeau pe marginea drumului, la 2 Mai. Roberta Marina Dragomir (20 de ani) și Sebastian Andrei Olariu (21 de ani), ambii studenți, au murit pe loc. Alți trei tineri au fost răniți.

Tragedia de la 2 Mai a aruncat într-un nou scandal Poliția Română, condusă (din mai 2021) de către inspectorul general Benone Matei, aflat în subordinea directă a chestorului Bogdan Despescu, secretar de stat în Ministerul de Interne.

Accidentul a scos la iveală detalii revoltătoare. Vlad Pascu fusese oprit de poliție de două ori - cu o zi înaintea tragediei, la un filtru, și chiar în aceeași noapte. A fost lăsat să plece de la sediul poliției fără a fi testat pentru consum de droguri deși i-au fost găsite droguri în mașină, iar autoturismul nu avea asigurare RCA valabilă. La mai puțin de o oră, Vlad Pascu a provocat accidentul.

Duminică, un şofer băut şi care consumase şi substanţe psihoactive a accidentat două femei, dintre care una a murit, şi a lovit cinci autoturisme în localitatea Popeşti Leordeni. Bărbatul a fost șef al Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate București, conform G4Media, care a scris că ar fi vorba despre colonelul în rezervă Constantin Păun.