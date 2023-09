ESENTIAL Duminică, 03 Septembrie 2023, 14:56

Prim-adjunctul inspectorului şef al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Dâmboviţa, Alfred George Hantăr, afirmă că încă din primele momente ale izbucnirii incendiului de la staţia GPL din Crevedia oficialii ISU ar fi încercat să ia legătura cu reprezentanţii firmei care deţine amplasamentul pe care a pornit focul, însă şi patronul, şi administratorul acesteia aveau telefoanele închise. Reamintim că firma este a fiului primarului din Caracal, Ion Doldurea.

Exploziile de la Crevedia Foto: Inquam Photos / George Calin

„Am încercat de la primele momente în care am ajuns la locul intervenţiei, chiar de pe drum, cu colegii de la Inspecţia de prevenire care cunoşteau locul, să luăm legătura cu patronul sau administratorul, cu unul dintre ei, telefoanele închise, nu am avut cu cine să discutăm”, a afirmat reprezentantul ISU Dâmboviţa, duminică, într-o conferinţă de presă susținută alături de Raed Arafat.

Întrebat dacă conducerea ISU Dâmboviţa a luat legătura cu Poliţia în încercarea a găsi un reprezentant al firmei care deţine amplasamentul pe care a avut loc incendiul, reprezentantul ISU Dâmboviţa a răspuns: „Bineînţeles!”. El a spus că pe parcursul intervenţiei nu a fost găsit niciun reprezentant al firmei.

Oficialul ISU Dâmboviţa a precizat că amplasamentul pe care se afla staţia GPL nu mai era acelaşi ca în momentul autorizării.

„Referitor la ce era acolo, în decurs de trei ani de la închiderea obiectivului, nu mai avem cunoştinţă de activităţile care se desfăşurau acolo. Noi, când primim înştiinţare că s-a închis obiectivul, am încheiat”, a adăugat reprezentantul ISU Dâmbovița, citat de News.ro.

Firma de GPL la care s-a produs explozia din Crevedia, soldată cu zeci de răniţi, se numeşte Flagas SRL şi îi aparţine lui Ionuţ Daniel Doldurea, fiul primarului PSD din Caracal. Acţionarii firmei Flagas SRL sunt Ionuţ Daniel Doldurea (51%) si Cosmin Ionuţ Stinga (49%).

La trei zile de la explozii, reprezentanţii societăţii Flagas SRL au transmis un comunicat în care spuneau că sunt „preocupaţi în aceste zile de situaţia victimelor şi a tuturor persoanelor care au avut şi au de suferit în orice mod din pricina acestui accident”: „Încercaţi de nespusă mâhnire, înţelegem devastaţi încercarea extremă prin care trec atât de multe familii şi sperăm să nu fim descalificaţi în străduinţa asumată de a o alina”.

Exploziile devastatoare de la Crevedia au scos la iveală un șir întreg de nereguli - stația GPL care aparținea fiului primarului PSD din Caracal era închisă doar în acte. Stația GPL din Crevedia fusese amendată de mai multe ori de Inspectoratul pentru Situații de Urgență și închisă încă din septembrie 2020, dar, cu toate acestea, continua să funcționeze, iar o anchetă a Parchetului vizează inclusiv stabilirea rolului instituțiilor care ar fi trebuit să facă controale și să se asigure că depozitul GPL nu continuă să funcționeze.

Primarul din Caracal, întrebat despre pompierii morți în explozii: „E problema lor”

Primarul din Caracal, Ion Doldurea, a anunțat, la o zi de la tragedie, că a decis să se autosuspende „din calitatea de membru al PSD și, implicit, din orice altă funcție politică deținută”.

Într-un comunicat postat pe pagina sa de Facebook, primarul orașului Caracal, Ion Doldurea, se declară „puternic afectat și îndurerat de tragedia care a zguduit comunitatea locală din Crevedia”.

„Având în vedere situația creată, deși nu am și nu am avut niciodată vreo implicare în societatea comercială unde s-a întâmplat tragicul eveniment, dar fiind vorba de un membru al familiei mele, pentru a nu exista nici un alt fel de interpretare, am luat decizia de a mă suspenda din calitatea de membru al PSD și, implicit, din orice altă funcție politică deținută”, declară el.

Totodată, primarul susține că o declarație acordată sâmbătă presei, „sub imperiul emoțiilor și devastat de vestea primită, a fost interpretată și exploatată altfel decât cum am vrut să transmit”. Asta după ce edilul a provocat indignare când a afirmat, referitor la faptul că inclusiv pompierii care au intervenit au fost victimele exploziilor de la stația GPL, că „e problema lor”.

Sâmbătă, după explozii, Ion Doldurea a fost contactat de România TV și a confirmat că stația GPL aparține fiului său: „E a băiatului meu, dar e dezafectată. Nu de acolo a pornit toată treaba”.

Întrebat dacă știe că au murit oameni în urma exploziilor, primarul din Caracal a răspuns: „Da, știu. Este vorba despre o persoană. Ceilalți, pompierii, este problema lor”.

11 apartamente, două case, opt terenuri și sute de mii de euro în bănci

Edilul din Caracal are o avere impresionantă.

Conform ultimei declarații de avere, Ion Doldurea are două case - cu suprafețe de 392.16 metri pătrați și 98 de metri pătrați - și nu mai puțin de 11 apartamente. Toate apartamentele sunt cumpărate în 2019.

În declarația de avere sunt trecute și două spații comerciale la Caracal, cu suprafețe de 3.804 metri pătrați și 951 metri pătrați, cumpărate în 2018.

Primarul din Caracal deține și opt terenuri - între care șase intravilane, cu suprafețe de 1547 de metri pătrați, 188.53, 1149, 1000, 7326 mp, 537 mp, precum și obiecte de artă în valoare de 80.000 de euro, pe care spune că le-a dobândit în perioada 1994-2022.

În martie 2023, primarul a vândut către Elena Pîlșan un spațiu comercial de producție, contra a 120.000 de euro.

Primarul are și mai multe conturi bancare în care deține peste 620.000 de euro și 252.000 de lei.

În anul fiscal precedent, primarul a obținut 273.283 de lei din chirii, 118.632 de lei din salariu și 64.716 de lei pensie.

În declarația sa de avere, primarul a notat că este acționar la SC ROMBULGAZ SA CARACAL, cu activitate suspendată din 2015.

