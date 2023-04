ESENTIAL Marți, 18 Aprilie 2023, 13:05

HotNews.ro

2

Europarlamentarul PNL Daniel Buda spune că în lume se poate muri şi de gloanţe, dar se poate muri şi de foame dacă criza cerealelor ieftine, care afectează și fermierii din România, nu este rezolvată corect. El a afirmat că, din informațiile la care are acces, Ministerul român al Agriculturii nu ar fi comunicat suficient de bine în această criză.

Cereale Foto: Okea | Dreamstime.com

Întrebat, marţi, la Prima News, cum crede că ar trebui rezolvată criza cerealelor, europarlamentarul român a spus că încă din luna iulie a anului trecut a trimis o scrisoare șefei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, în care atrăgea atenţia asupra acestei situaţii, pentru că era o chestiune de timp să se ajungă aici, în condiţiile în care România a asigurat peste 60% din tranzitul de cereale din Ucraina către alte zone ale lumii.

Daniel Buda a spus că marea problemă în momentul de faţă este lipsa infrastructurii logistice pentru transportul cerealelor din Ucraina către alte zone ale globului, acolo unde într-adevăr este nevoie de aceste cereale, pentru că se moare de foame în Africa de Nord şi, deși există cereale în Ucraina, nu reuşim să le transportam: „Este nevoie de o sumă de sprijin din partea Comisiei Europene pe lângă banii pe care trebuie să îi dea pentru compensarea fermierilor din România trebuie să primim şi sprijin sub forma acestor mijloace de transport a acestor cereale”.

El spune că rămânerea cerealelor din Ucraina în ţara noastră, din lipsa mijloacelor de transport, a pus o presiune foarte mare pe fermierii români, care sunt puşi în situaţia să îşi vândă producţiile de porumb, de grâu, de floarea soarelui, sub preţul de cost, ceea ce îi duce la un faliment cât se poate de sigur.

„Am atras atenţia Comisia de Agricultură că în lumea asta se poate muri şi de gloanţe, dar se poate muri şi de foame dacă nu gestionăm în mod corect această problemă a cerealelor. (...)

Am văzut că în Austria, de exemplu, 25 la sută din cerealele care se consumă acolo sunt din Ucraina. Iată deci că aceasta problemă este una foarte mare. Sigur, plecăm de la premisa să fie foarte clar că noi sprijinim Ucraina şi evident că oamenii aceia mor acolo, mor pe front şi nu încape niciun fel de discuţie că trebui să fie sprijiniţi, dar în acelaşi fel trebuie să gândim aceste lucruri de maniera în care, într-adevăr, sectoarele agricole din Uniunea Europeană şi în speţă din România, pentru că ele sunt cele mai afectate, să nu aibă de suferit”, a mai afirmat Daniel Buda, citat de News.ro.

El a mai spus că Ministerul Agriculturii nu a comunicat suficient de bine în această criză a cerealelor: “Din nefericire, şi vă spun asta deoarece am avut acces la nişte informaţii sau să spun aşa nu am avut acces la nişte informaţii pentru că ele nu existau, nu am reuşit să comunicăm suficient de bine din partea Ministerul Agriculturii. Spun asta cu tot regretul, până la urmă, pentru că sunt român şi mă interesează să sprijin România cât se poate de mult, dar nu s-a cunoscut dimensiunea acestui fenomen generalizat, o comunicare constantă din partea României. Suntem în această situaţie. Spun că nu este pierdută cu totul situaţia de sub control astfel încât, în opinia mea, săptămâna aceasta, în maxim două săptămâni, Comisia Europeană va trebui să vină cu nişte răspunsuri foarte ferme legat de acest subiect”.

Europarlamentarul PNL a fost întrebat dacă el crede că România ar trebui să adopte aceeaşi poziţie ca Polonia, Ungaria, Slovacia şi Bulgaria în criza cerealelor.

„Eu cred că calea dialogului este cea care rezolvă această problemă. Ideea stă în felul următor. Polonia, Bulgaria, Slovacia, Slovacia şi Ungaria au declarat că vor face aceste lucruri. Nu au făcut nimic în momentul de faţă şi eu percep această chestiune într-o logică de campanie electorală pe care o au polonezii, dar în acelaşi timp şi o presiune bine meritată, de altfel, pentru Comisia Europeană legat de acest subiect”, a mai afirmat Daniel Buda.

Daea: Lucrurile trebuie să fie juridice, nu din dorința de a avea capital electoral conjunctural

Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a susținut luni la Digi24 că în criza cerelalelor din Ucraina trebuie căutate soluții juridice și că deciziile care se vor lua nu trebuie să prejudicieze juridic țara prin măsuri de infringement care pot costa.

„Nu e vorba de a pune cronometrul care pleacă mai repede. Important e să plecăm de la o linie legală și să urmărim obiectivul care se poate îndeplini. Comisia Europeană deja critică și spune că e inadmisibilă poziția unilaterală. Pe logică interesului, trebuie să căutăm soluții juridice posibile care să ne dea succes diplomatic și legislativ.

Din respect pentru fermieri, să ne gândim că putem avea finalitate când regulile se instituie și trebuie să le respectăm, altfel intrăm în altă logică și ne poate afecta mai mult decât ne afectează acum. Fermierii români nu sunt mai prejos ca alții, sunt apărați cu măsuri clare și norme juridice.

Polonia a decis să ia decizia din respect pentru fermieri, dar și noi avem respect. Trebuie să vedem lucrurile în contextul general și să luăm decizii care să nu prejudicieze juridic țară prin măsuri de infringement care pot costa țara. Lucrurile trebuie să fie în logica juridică, nu din dorința de a avea capital electoral conjunctural”, a declarat ministrul Agriculturii.

Întrebat despre măsuri concrete de care vor beneficia fermierii pentru a nu mai fi probleme cu exportul de cereale, Daea a răspuns că această situație se reglementează de către Comisia Europeană, în dialog cu țările membre: „Dacă aș fi comisie, și țară, aș putea da un răspuns privind un termen, dar nu sunt”.

Polonia și Ucraina reiau marți discuțiile privind tranzitul cerealelor

Polonia și Ucraina vor relua negocierile marți pentru a încerca redeschiderea tranzitului de alimente și cereale, a declarat ministrul polonez al Agriculturii pentru postul public de radio PR1, conform The Guardian.

După invazia rusească, Uniunea Europeană a eliminat taxele vamale pentru cerealele din Ucraina, pentru a le facilita transportul spre Africa şi Orientul Mijlociu. Însă aceste cereale au ajuns să inunde pieţele din Polonia, România şi din alte ţări din UE care trebuiau să fie doar rute de tranzit.

Reamintim că Polonia, Ungaria și Slovacia au interzis în weekend importul de cereale din Ucraina, iar Comisia Europeană a calificat aceste măsuri comerciale unilaterale drept inacceptabile.

Ministrul ucrainean al Agriculturii, Mikola Solski, a anunțat că va avea discuţii suplimentare cu România miercuri şi cu Slovacia joi.

Ambasadorii la UE ai statelor membre urmează să discute miercuri acestea interdicţii, potrivit unui oficial european de rang înalt citat de Reuters, care a precizat că din cauza preţurilor şi cererii globale reduse, cerealele rămân în blocul comunitar în loc să fie vândute.

Aceste interdicţii vin într-un moment în care un acord care permite Ucrainei să exporte milioane de tone de cereale din porturile sale de la Marea Neagră urmează să expire la data de 18 mai. Solicitările Rusiei au făcut ca perspectivele prelungirii acordului să fie incerte.