ESENTIAL Marți, 03 Ianuarie 2023, 16:58

Vlad Barza • HotNews.ro

​Și 3 ianuarie a adus în multe zone ale țării temperaturi cu 10-15 grade mai ridicate decât normalul. La două stații meteo au fost +20 de grade după prânz: Pătârlagele și Curtea de Argeș, arată datele ANM.

Zona cu cele mai ridicate temperaturi pe 3 ianuarie 2023 Foto: ANM

Hărțile ANM arătau că la ora 14 erau +20,4 C la Curtea de Argeș și +19,6 C la Pătârlagele (jud Buzău).

Minimele nopții au fost negative la aceste două stații meteo: -1,5 C la Curtea de Argeș și -0,5 C la Pătârlagele. La Bisoca, în zona montană a județului Buzău, minima nopții a fost de +12,4 C.

Temperatura a ajuns la +19 C în Pitești, Târgoviște, Târgu Ocna și Câmpina și la +18 C la Ploiești, Drobeta Turnu Severin, Dedulești și Polovragi.

Cel mai rece la orele prânzului era la Joseni (-1 C) și la Miercurea Ciuc și Toplița (0 grade).

Dar fiind că a fost așa de cald chiar și la munte, nu este de mirare că nu există strat de zăpadă la stațiile meteo de sub 1.800 de metri altitudine. La vârful Omu erau 40 cm strat de zăpadă, la Bâlea Lac erau 26 cm, iar la stația meteo din munții Călimani erau 39 cm la ora 14, pe 3 ianuarie.

Toate cele tre zile din acest an au adus temperaturi extrem de ridicate, maxima fiind pe 2 ianuarie, +21,3 C la Pătârlagele, la doar 0,9 grade de recordul absolut pentru luna ianuarie în țară.