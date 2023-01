ESENTIAL Marți, 03 Ianuarie 2023, 09:14

Vlad Barza • HotNews.ro

​Primele zile din an au fost uimitor de calde, cu maxime ce au trecut de +21 C și temperaturi chiar și cu 17-18 grade peste valorile normale ale perioadei. Și noaptea au fost minime care nu au coborât sub 10 grade, iar temperaturile din timpul zilei s-au apropiat de cele de la Paște.

Temperaturile maxime pe 2 ianuarie 2022 in Muntenia Foto: ANM

31 decembrie 2022

Dimineață erau + 8 C la Caransebeș, Lugoj și Oravița, iar temperaturi negative au fost în puține locuri (spre exemplu -2 la Oltenița și -4 C la Omu), arătau datele ANM.

La prânz au fost maxime istorice de temperatură pentru ultima zi din an, iar cel mai cald a fost la Pătârlagele (jud Buzău), +17,1 C și la Râmnicu Sărat și Târgu Ocna (+16,6 C).

Temperaturile în noaptea de anul nou, la ora 0 Sursa ANM

1 ianuarie 2023

La miezul nopții, exact când începea anul, era extrem de cald peste tot în țară, nicăieri nu erau sub -1 grad, iar la Râmnicu Sărat, Piatra Neamț și Târgu Neamț erau +12 C, în timp ce la Blaj și Sebeș erau +11 C.

Minimele dimineții au fost deosebit de ridicate: +11,2 C la Piatra Neamț, +10,4 C la Săcuieni (Bihor), +9,8 C la Dumbrăvița de Codru și +9,7 la Șiria.

Maximele din ziua de 1 ianuarie au fost fără precedent, depășind +20 C: +20,2 C au fost la Rădăuți, +20,1 la Târgu Ocna +20 C la Botoșani, +20,6 C la Curtea de Argeș, +19,7 C la Piatra Neamț și +19,6 C la Padeș, mai arată datele ANM. La multe stații meteo s-au înregistrat cele mai mari temperaturi de ianuarie.

Maximele zile de 1 ianuarie (sursa ANM)

Aproape peste tot în țară au fost peste 10 grade: +14,1 la Întorsura Buzăului, +14,2 la Brașov, +11,8 C la Predeal, +13,2 C au fost la Păltiniș lângă Sibiu, la aproape 1.500 m alt. La Bâlea Lac au fost +6,5 C și stratul de zăpadă măsura doar 27 cm. La Omu au fost +3,8 C, stratul de zăpadă având 43 cm.

Diferența față de temperatura normală pentru această perioadă a fost uriașă: 18 grade la Botoșani, unde de obicei maximele ating 2 grade la început de ianuarie, nu 20 de grade!

La Rădăuți și Botoșani a fost aproape la fel de cald precum la Paște: pe 24 aprilie 2022 au fost +21 C.

2 ianuarie 2023

La ora 0 erau +15 C la Cotnari și Bisoca, iar minimele dimineții au fost pozitive aproape în toată țara, culminând cu +14 C la Bisoca și +11,2 C la Cotnari. Cel mai rece a fost la Obârșia Lotrului (-2,9 C) și la Poiana Stampei (-2,6 C).

Maximele zilei de 2 ianuarie (sursa ANM)

Ziua a fost excepțional de caldă în Muntenia și Moldova, maximele fiind de +21,3 C la Pătârlagele (jud Buzău) și +21,2 C la Târgoviște. Aceste temperaturi au fost foarte aproape de recordul absolut pentru luna ianuarie: +22,2 C la Oravița, pe 7 ianuarie 2001. La Pătârlagele (289 m alt) maximele sunt în general de +6 C la început de ianuarie, iar la Târgoviște, de 5 grade.

Tot pe 2 ianuarie 2023 au fost +20,6 C la Câmpina, +20,2 C la Pitești și +19,5 C la Tg Ocna. Extrem de cald a fost la munte: +16,4 la Sinaia cota 1500, +14,9 C la Fundata (1.384 m alt), +15,1 C la Predeal, +8,3 la Bâlea Lac și +5 la Omu. La Cluj au fost doar +3,7 C, iar la Joseni, +1,7 C.

3 ianuarie 2023

La ora 0 erau +15 C la Cotnari. La ora 8 erau +12 C la stația meteo Bisoca, situată la 833 m alt și la alte câteva stații meteo montane erau peste +5 grade. Cel mai rece era la Întorsura Buzăului, -3 C.