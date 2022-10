ESENTIAL Duminică, 02 Octombrie 2022, 08:25

Ana Tepșanu • HotNews.ro

​Un partid cu rădăcini în mișcarea fascistă italiană și care acum și-a propus să protejeze Italia de „islamizare”, dorește o „blocadă navală” în Mediterană împotriva migranților, este anti-avort, împotriva „lobby-ului LGBT” și a „ideologiei de gen” va da viitorul premier al țării, în persoana Giorgiei Meloni. Cum cred românii din Italia că le va fi afectată viață în acest context?

Giorgia Meloni, in timpul unui miting electoral Foto: AFP / AFP / Profimedia

Giorgia Meloni are 45 de ani și o experiență de activism extremist în spate, încă de la vârsta de 15 ani, când s-a alăturat Mișcării Sociale Italiene, partid neofascist creat după al doilea război mondial.

În 2006, a devenit deputată şi vicepreşedintă a Camerei Deputaţilor, iar doi ani mai târziu, la 31 de ani, a devenit cel mai tânăr ministru al Italiei, în poziția de ministru pentru tineret, în guvernul lui Silvio Berlusconi.

Din 2014 este la conducerea partidului Frații Italiei, mișcare care a crescut organic în inima poporului, mai ales că în 2018 a obținut doar 4% din voturi.

În prezent, coaliţia pe care o formează împreună cu celălalt partid eurosceptic de dreapta, Liga lui Matteo Salvini, şi cu Forza Italia, partidul conservator al lui Silvio Berlusconi, au strâns aproximativ 44 % din voturi, ceea ce îi garantează majoritatea absolută a mandatelor, atât în Camera Deputaţilor, cât şi în Senat. Victoria a venit însă și pe fondul unui absenteism semnificativ la urne (36%).

Meloni a condus o campanie electorală cu deviza „Italia și italienii pe primul loc”, dar susține că nu este fascistă, ci o „conservatoare mainstream” și a reușit să-şi îmbunătăţească imaginea după ce a spus pe nume temerilor și fricilor milioanelor de italieni în faţa creşterii preţurilor, şomajului, ameninţării recesiunii sau a lipsei de organizare a serviciilor publice.

Mai mult, Giorgia Meloni s-a declarat pro-Ucraina, însă are ca obiective protejarea Italiei de „islamizare”, este împotriva „lobby-urilor LGBT” și a „ideologiei de gen”, dar și a avorturilor, totul sub sloganul „Dumnezeu, familie și țară.”

Viitorul guvern va trebui să gestioneze, în special, criza cauzată de inflaţia galopantă, Italia încovoindu-se deja sub o datorie reprezentând 150% din PIB, cea mai mare rată din zona euro după Grecia.

Cu toate astea, Meloni rămâne optimistă la ideea că poate să transforme Italia într-un jucător important pe scena politică europeană. „Vream să acordăm Italiei locul pe care-l merită pe deplin în Europa”, a spus ea.

Victoria de dreapta din Italia ridică multe semne și subiecte de discuție privind viitorul Europei, mai ales că vine la scurt timp după ce în Suedia formațiunea Democraţii Suediei (SD), rezultată din mișcarea neo-nazistă, a înregistrat un progres semnificativ și a ieșit pe locul 2 în alegerile din 11 septembrie.

Am fost curioși să vedem cum văd românii stabiliți în Italia victoria Giorgiei Meloni și cum se raportează la noua putere din Italia, una cu puternice viziuni anti-imigrație (în special cea ilegală), anti-avort, anti-identitate de gen etc.

Maria*, 19 ani, studentă la Roma: „Mă simt și m-am simțit în pericol ca femeie și ca româncă”

Maria susține că nu a fost surprinsă de victoria Giorgiei Meloni, deoarece statisticile preziceau acest lucru, dar tot a fost „speriată” după ce a văzut rezultatele finale.

„Mă simt și m-am simțit în pericol ca femeie și ca româncă. Nu am crezut că voi fi pusă vreodată în poziția de a-mi fi frică, așa cum au fost mama și bunica mea, pentru trupul meu și că nu voi avea dreptul de a decide ce se întâmplă cu el. Meloni și-a exprimat de mai multe ori opinia împotriva avortului”, spune tânăra.

Maria subliniază și cum este speriată de euroscepticismul politicienei, pe care l-a exprimat de mai multe ori în interviuri.

„Nu cred că această victorie va ajuta Italia să evolueze, ci doar să stagneze sau chiar să regreseze. Cu siguranță, din cauza influențelor de dreapta puternice, viața tuturor se va schimba, dar mai ales cea a imigranților și a studenților străini de aici.

De asemenea, din cauza opiniilor sale pro-familie, cred că viața tuturor femeilor din Italia se va schimba”, continuă studentă, care mai spune că majoritatea oamenilor din jurul ei, tineri care fac parte dintr-o comunitate internațională, împărtășesc aceleași opinii cu ea.

„Din păcate au fost și oameni cărora nu le pasă sau care nu au fost să voteze, iar treaba asta s-a văzut după alegeri”, încheie ea.

George, 32 de ani, în Italia de 19 de ani: „I-am ținut pumnii lui Meloni. Din fericire, a câștigat”

Miting electoral al partidului Frații Italiei. FOTO: AFP/ Profimedia

George este agent de despăgubiri specializat în accidente rutiere și accidente de muncă și povestește cum i-a ținut pumnii lui Meloni în aceste alegeri.

„Din fericire, a câștigat. Faptul că în 2011 avea 1,9%, în 2018 - 4,6%, iar în 2022 - 26%, denotă curaj, perseverență și mai ales coerență. Dorința tuturor este pentru o schimbare în bine, mai ales că partidul Frații Italiei a promis reducerea taxelor, cât și ajutoare pentru întreprinderi și antreprenori, pentru a crea mai multe locuri de muncă”, spune el.

Tânărul precizează că face parte din categoria antreprenorilor și este sigur că noua guvernare va face o diferență pozitivă și în viața lui. „De 11 ani, Italia nu a mai avut un prim-ministru de dreapta, iar cine a fost, nu numai că nu a făcut nimic pentru îmbunătățirea condițiilor de trai, ci a contribuit la scăderea acestuia”, adaugă el.

În ceea ce-i privește pe oamenii din jurul său, George spune că opiniile sunt diferite, dar majoritatea o susțin pe Meloni și consideră că, alături de celelalte partide de dreapta, vor reuși să-și mențină mare parte din promisiuni.

Miruna, 37 de ani, în Italia de doi ani: „Mi se pare absurd și grav, încât nici nu pot să văd partea plină a paharului - că Italia conservatoare și semi-misogină ar putea avea un prim prim-ministru femeie”

Miruna lucrează în publicitate și face des drumuri între România și Italia. Se consideră apolitică, „pentru propriul nivel de zen”, dar susține că nu poate fi total indiferentă la ceea ce se întâmplă în jurul ei.

„Victoria lui Meloni urmează tendința asta din ce în ce mai evidentă și mai îngrijorătoare în Europa ultimilor ani, spre naționalism și conservatorism extrem, închidere de granițe și întoarcerea la niște valori depășite. Asta găsesc a fi mai îngrijorător, că nu este un caz izolat”, susține ea.

Miruna spune că nu este uimită de faptul că discursul unui partid politic de dreapta a câștigat majoritatea voturilor, deoarece, adaugă ea, rasismul italienilor este cunoscut și recunoscut național.

„Discursul lui Meloni, destul de vag în general, care a punctat clar pe tema imigranților (țapii ispășitori pentru toate problemele Italiei), a fost hit. Dacă adăugăm la asta și promisiunile legate de furnizarea și controlul prețului gazelor peste iarnă, pe fondul panicii crescute a oamenilor și a mini-afacerilor de aici, BINGO.

Bingo pentru că lumea a intrat în panică și în modul de „a-și salva pielea” și nu cred că se mai concentrează cineva să vadă imaginea de ansamblu sau să-și aducă aminte cum aceleași discursuri au dus la dictaturi în istorie. Nu mă uimește, dar mi se pare absurd și grav, încât nici nu pot să văd partea plină a paharului - că Italia conservatoare și semi-misogină ar putea avea un prim prim-ministru femeie.

Să nu uităm că vorbim despre un partid care, nu mai departe de săptămâna trecută, avea un membru cu discursuri pro-Putin și pro-Hitler. Cum să votezi așa ceva?”

În ceea ce privește modul în care i se va schimba viața, tânăra nu crede că poate fi vorba despre asta în viitorul apropiat, deoarece, glumește ea, „au mai multe probleme decât persoana ei.”

„Italia e printre cele mai îndatorate țări din Uniune, deci nu ar fi o decizie bună să se încerce o evadare acum (n.r.- din UE). Pe frontul ăsta cred că lucrurile sunt stabile momentan. În cazul meu, cu domiciliul împărțit și un contract de muncă într-o firmă internațională și nu italiană, nu îmi găsesc motive de stres încă.”

Însă, Miruna crede și cum unele beneficii pentru expați ar putea să dispară sub conducerea lui Meloni. „Italia are programe foarte interesante de atragere a forței de muncă din străinătate, iar dacă devii rezident și te angajezi aici, plătești doar 50% taxe pe venit, timp de cinci ani.

Apoi, dacă faci copil aici, treaba asta se mai prelungește pentru niște ani, iar dacă îți cumperi casă, la fel. E un fel de program de diversificare a populației, la extrema opusă lui Meloni.”

Miruna încheie prin a spune că a observat un val discret de uimire față de rezultatul alegerilor, dar „lumea pare a fi focusată pe ce arde mai tare, gaze, căldură, prețul facturilor, cât și costul de trai zilnic care urcă constant, și speră să se îndeplinească promisiunile pe planurile astea.”

Ion, 50 de ani, în Italia de 30 de ani: „Meloni nu este o extremistă și Europa nu trebuie să se teamă de ea, însă ăsta-i mesajul lansat de toate publicațiile de stânga, pentru a o discredita în fața marilor puteri”

Români la muncă în Italia (fotografie ilustrativă, nu are legătură cu personajele din articol). FOTO: Mere Stock / Alamy / Profimedia

Ion locuiește în Perugia, un oraș din Italia centrală, și spune cum mereu a lucrat pe cont propriu, iar de 15 ani se ocupă de comerț și are un magazin alimentar.

„Din punct de vedere al business-ului meu, orientarea mea este de dreapta, dar să nu uităm că am trăit cei mai frumoși ani ai adolescenței mele sub comunism. Sunt cetățean italian și am putut să-mi exprim dreptul la vot chiar spre coaliția condusă de Meloni.

O cunosc de mică, de când frecventa Alianza Nazionala, dar asta nu înseamnă că este o extremistă și că Europa trebuie să se teamă de ea, însă ăsta-i mesajul lansat de toate publicațiile de stânga, pentru a o discredita în fața marilor puteri”, spune românul.

Ion precizează că se simte reprezentat de viziunea Giorgiei, iar programul ei de guvernare dă multe speranțe comercianților, mai ales într-un moment dificil cum este acum.

Bărbatul povestește și despre fiul lui de 19 ani, student, care a votat pentru prima oară. „Am vorbit des cu el de politică, dar fără să-l influențez cumva. După ce a ieșit de la urne, am văzut că are aceleași înclinații politice ca mine.

M-ai întrebat dacă viața mea se va schimba cu Meloni prim-ministru. Nu cred că o legislatură poate schimba viața cuiva în cinci ani, dar o poate ușura”, încheie el.

Adina, 34 de ani, de un an în Italia: „E îngrijorător, bineînțeles. Atât pentru noi, cei care venim din afara Italiei, cât și pentru italieni, dar și pentru întreaga Europă”

Adina nu a urmărit-o pe Giorgia Meloni de la începutul alegerilor, dar a observat cum se vorbește din ce în ce mai multe despre ea, după ce rezultatele au fost oficiale.

„E îngrijorător, bineînțeles. Atât pentru noi, cei care venim din afara Italiei, cât și pentru italieni, dar și pentru întreaga Europă. E un regres enorm și te face să te întrebi - unde e mai bine acum? Însă, nu știu în ce ritm vom sesiza schimbările pe care ea le propune.

În opinia unor italieni, lucrurile în Italia se mișcă foarte greu, așa că va mai dura până vom observa efectele.

Rămâne de văzut și de sperat că Italia nu se va detașa complet de ce înseamnă democrație. Și, da, probabil noi, cei din generația 30-40 de ani, vom fi nevoiți să ne reorientăm spre alte țări”, zice ea.

Tânăra nu-și dorește să locuiască într-o țară „ecou al unei ere pe care o crede departe și încheiată complet, o țară care dictează un stil de viață retrograd, și unde îi sunt refuzate drepturi de bază”, însă, așa cum subliniază, la fel ca în România, „nu e despre pe cine alegem, dar și cine alege și de ce.

Trebuie să se schimbe ceva în gândirea la nivel individual și abia apoi în gândirea colectivă. Nu s-ar fi ajuns aici dacă 40% dintre votanți ar fi văzut că e ceva complet în neregulă cu Meloni, nu doar la nivel de program, dar și la nivel de atitudine”, încheie ea.

Claudia*, 43 de ani, de 12 ani în Italia: „Mă bucur că o femeie a câștigat încrederea electoratului”

Desen în Italia care ironizează politicile de migrație ale politicienilor italieni Marco Minniti, Giorgia Meloni, Matteo Salvini, Luciana Lamorgese și Mario Draghi. FOTO: Mondadori Portfolio / ddp USA / Profimedia

„Mă bucur că o femeie a câștigat încrederea electoratului. Nu știu concret ce măsuri politice va propune pentru îmbunătățirea nivelului de trai, dar ceea ce-mi doresc pentru cetățenii acestei țări, dar și pentru minoritățile de aici, este o schimbare în bine”, spune ea.

Claudia susține că părerile din jurul ei sunt împărțite, însă acestea sunt „influențare de promisiunile din campania electorală, de supoziții și scepticism.” Ea privește cu încredere la viitorul guvern și dorește tuturor înțelepciunea de a alege ce este mai bine pentru popor. „Vom trăi și vom vedea”, încheie românca.

*Numele a fost schimbat.

Adi, 31 de ani, în Italia de când era copil: „O femeie care le cere femeilor să revină în 1920”

Adi consideră victoria lui Meloni un pericol, din punct de vedere internațional și al drepturilor omului, în special pentru femei și străini. „Problema este în sistemul de vot italian, care-ți permite să ajungi în guvern cu mai puțin de 50%. Meloni nu este bine privită de politicienii lumii și ai Europei, iar eu sunt îngrijorat”, continuă el.

Adi nu crede că viața lui se va schimba, și crede că acest lucru se va întâmpla când va avea facturi mai ieftine, putere de cumpărare mai mare, pe scurt, adaugă românul stabilit în Italia, „mai mulți bani disponibili.”

„Cât despre drepturile mele, dacă trebuie să vorbesc egoist, nu se va schimba nimic - sunt cetățean italian, sunt alb și bărbat, mai presus de toate. Ea este o femeie care le cere femeilor să revină la timpurile din 1920.”

Cât despre părerile din jur, Adi spune că sunt împărțite: „dacă vorbești cu oamenii, pare că nimeni nu a votat-o, dar coaliția ei a obținut 44%, așa că cineva a votat-o singur. Mai există și varianta de rușine pentru cei care au votat-o. Ea este un simbol al fascismului, chiar și flacăra de pe steagul ei descrie asta.”

Camelia, de 15 ani în Italia: „Meloni nu este fascistă, este populistă. Ține la poporul ei”

Camelia este întreprinzător și are un minimarket mixt, atât cu produse tradiționale, cât și italiene. Este este stabilită în Italia alături de soț și fiica lor de 20 de ani, studentă în anul II la drept în Verona.

„Alegerile în Italia au avut un răsunet puternic în special din partea familiilor cu copii. Meloni a accentuat mult acest lucru. Toți întreprinzătorii români de aici speră la o schimbare. Eu una am fost aproape de Forza Italia și cred în puterea lui Berlusconi în moderarea lui Meloni”, spune românca.

Camelia crede că partidul de dreapta va contribui la creșterea Italiei: „Meloni nu este fascistă, este populistă. Ține la poporul ei. Europa trece printr-o recesiune economică mondială. Reducerea taxelor, oprirea inflației, blocarea prețurilor la energia electrică și gaze, toate sunt promisiuni ale Giorgiei.”

Gabriel, 28 de ani, în Italia de trei ani: „Majoritatea italienilor sunt foarte rasiști, dar ideea de a primi ajutor social de la stat și poate de a mai face ceva la negru, e foarte bine întipărită în mentalitatea străinilor”

Gabriel este șofer pe camion și spune că nu știe foarte multă politică, dar știe faptul că Meloni și coaliția din care face parte vor să schimbe lucrurile în țară.

„Am înțeles că vor să modifice o lege cu privire la cei asistați social (reddito di cittadinanza), iar dacă treaba asta este adevărată și vor reuși să-și ducă la îndeplinire planurile nu știu, dar pe mine m-ar bucura, deoarece am venit aici să muncesc și să-mi întrețin familia, nu să fiu asistat social.

Acum trecem printr-o perioadă de criză și nu știu în ce măsura va reuși să îndrepte lucrurile, dar sunt așteptări mult prea mari de la noul guvern. Sper doar ca lucrurile să meargă înspre mai bine”, spune el.

Gabriel spune că victoria lui Meloni a împărțit populația în două tabere, pro și contra, și vede cum în social media nu este privită bine treaba asta, dar printre prietenii lui, toată lumea e bucuroasă și are „o speranță spre mai bine.”

„În momentul de față, motorina costa 1.8 euro, în ultimul an produsele alimentare și-au dublat prețul, factura la curent s-a dublat, iar acum vine iarna și prețul la încălzire o să fie foarte mare, toate în timp ce salariile au rămas neschimbate. Sper ca Meloni să facă ceva, să vină în sprijinul cetățenilor, pentru că altfel nu știu câți vor reuși să treacă cu bine de perioada asta”, adaugă el.

„Majoritatea italienilor sunt foarte rasiști, dar ideea de a primi ajutor social de la stat și poate de a mai face ceva la negru, e foarte bine întipărită în mentalitatea străinilor.

Ura asta și rasismul italienilor față de străini o văd și puțin alimentată de stat, iar Meloni spre să facă ceva în privința asta, deoarece, din punctul meu de vedere, nu este corect să procedezi așa.

Giorgia Meloni e mai mult un sentiment de bine, ideea de ceva nou. E destul de dificil ca lucrurile să ajungă mult mai rău.”