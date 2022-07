ESENTIAL Marți, 19 Iulie 2022, 08:36

Ana Tepșanu • HotNews.ro

În condițiile în care criza gazelor rusești pentru această iarnă pare o certitudine, încălzirea locuințelor a ajuns subiect de dezbatere, chiar și în iulie. Comisia Europeană ne încurajează să reducem cu măcar un grad temperatura în casă. Se poate locui, totuși, confortabil? Am discutat subiectul cu zece români care locuiesc în Germania, acolo unde oamenii sunt mai obișnuiți cu temperaturi mai scăzute în casă, în timpul iernii.

La nivel global, OMS sugerează o temperatură optimă de 18 grade în case, pentru indivizii sănătoși și îmbrăcați corespunzător la interior. Pentru cei foarte bătrâni, foarte tineri sau care suferă de o boală, OMS recomandă o temperatură de 20 de grade în locuințe.

Organizația Mondială a Sănătății susține că temperaturile aflate între 18 și 24 de grade nu reprezintă riscuri de sănătate pentru adulții sănătoși, însă cele sub 16 grade Celsius, cu o umiditate mai mare de 65%, pot rezulta în infecții respiratorii sau alergii.

Mai mult, în contextul economic actual, ​Comisia Europeană ar urma să ceară statelor membre săptămâna viitoare să limiteze la 19 grade temperatura furnizată de instalațiile de încălzire din clădirile publice și la 25 de grade pentru sistemele de aer condiționat.

Măsura ar viza reducerea consumului de gaze a continentului. În cazul unei opriri totale din iulie a livrărilor rusești, stocurile europene de gaze ar fi între 65% până la 71% înainte de venirea iernii, avertizează Comisia, citând previziuni ale rețelei europene a operatorilor de transport de gaze.

Germania este una dintre țările cel mai afectate de criza gazelor rusești, în timp ce România, teoretic, datorită rezervelor proprii de hidrocarburi, este printre cele mai protejate.

Pe de altă parte, în casele germanilor temperaturile, iarna, sunt oricum mai scăzute decât în cele ale românilor (18-19 grade, în medie, față de peste 22). Asta în mod natural, indiferent dacă avem sau nu o criză a gazelor.

Și, evident, fără să luăm în calcul blocurile cu avarii la rețeaua de termoficare din București.

În acest episod al seriei „Ciocnirea culturilor”, am stat de vorbă cu zece români care trăiesc în Germania despre temperatura din casă, plus alte lucruri care țin de diferențele culturale dintre români și germani.

Ramona, 32 de ani, de zece ani în Germania: „Germanii economisesc bani, chiar dacă trebuie să se supună frigului”

Ramona este o mamă singură de 32 de ani, cu patru copii, dintre care unul suferă de autism, motiv pentru care este nevoită să stea acasă. Ea recunoaște că nemții sunt foarte economi și mulți au „17 grade în casă.”

Tânăra spune că menține temperatura la 23 de grade și „e foarte bine. Germanii economisesc bani, chiar dacă trebuie să se supună frigului. Vara n-am întâlnit pe nimeni cu aer condiționat în casă, eu folosesc ventilator, foarte rar.”

Ramona caracterizează germanii drept rigizi, nu foarte prietenoși, dar apreciază că „au reguli extrem de bune legate de protecția femeilor, copiilor, animalelor și mediului înconjurător. Sistemul medical e foarte bun față de cel românesc, iar educația este obligatorie, iar dacă un elev nu se prezintă la școală, părinții pot primi amenzi de peste 1000 de euro. Țara asta mi se potrivește mănușă, o iubesc, cu siguranță voi muri aici.”

Alexandru, 26 de ani, de doi ani în Germania: „Sincer, nici acasă, chiar și iarna, nu am suportat căldura abundentă. Îmi place să fie răcoros în cameră, maximum 21 grade”

Tânărul lucrează ca șofer de distribuție la un lanț de magazine și susține că a fost în „câteva vizite la nemți” și nu i se pare reală afirmația cu 20 de grade.

„Toata lumea am observat că folosește ideea de „Lüftung”. Se menține o temperatură de 21-23 grade (doar dacă sunt oameni acasă) și odată la câteva ore se aerisește încăperea pentru a menține o umiditate de 40-60%. Sincer, nici acasă, chiar și iarna, nu am suportat căldura abundentă. Îmi place să fie răcoros în cameră, maximum 21°. Pot zice că am venit gata acomodat”, precizează el.

Alexandru spune că e totuși vorba și de economie, deoarece traiul nu e chiar ușor în Germania: „sunt oameni care câștigă 1500-1700 de euro. E suficient pentru chirie, mâncare, haine, dar nu mai rămân bani și pentru alte mofturi.”

Cât despre aerul condiționat, el spune că este o raritate, iar în complexul de locuințe unde locuiește, în regiunea Sachsoniei, niciun apartament nu are aer condiționat, iar asta pentru că verile nu sunt așa caniculare ca-n România.

Tânărul mai spune că „s-ar putea discuta zi și noapte” despre diferențele culturale, însă cea mai vizibilă i se pare că „nemții nu dau nici doi bani pe modul în care ești îmbrăcat, nu îți pun o „etichetă” la prima vedere, iar dacă au să-ți spună ceva, îți spun în față. Nu îi interesează alte persoane, sunt la locul lor și dacă le cunoști limba, poți afla că sunt oameni de nota 10.”

Cătălina, 38 de ani, de doi ani în Germania: „Oamenii vor începe să facă și mai multă economie odată cu noile prețuri”

Românca este asistent medical călător și spune că nemții „beau foarte mult”, și de asta, de multe ori, „îi vezi iarna cu tricou și nu înțelegi de ce.” Ea stă într-un apartament dat de la job, unde plătește doar chiria, fără utilități, motiv pentru care, atunci când este frig, dă „drumul tare la căldură.”

Mai mult, Cătălina crede că oamenii vor începe să facă și mai mult economie, odată cu „noile prețuri.” Și ea vorbește despre faptul că germanii nu „țin cont de etichetă” atunci când vine vorba de stilul lor de viață.

„Lumea se îmbracă cu ce are, de multe ori neasortat, doar să se simtă confortabil. Rareori vezi pe cineva îmbrăcat de la vreun brand. Când mergi la banca, la primărie, la medic, oriunde, cu mentalitatea noastră de România, nu dai doi bani pe oamenii pe care îi vezi în fața ta, dacă nu-i vezi la patru ace, așa cum suntem obișnuiți. Aici nu prea ai ocazia sa vezi pe cineva elegant.

Apoi machiajul femeilor. Foarte puțin nemțoaice se machiază și aici nu ma refer la fond de ten, ci la un creion și un rimel. Coafura nu mai zic. Cu părul copac sau nepieptănat e ceva la modă.”

Cătălina vorbește și despre cât de important este să știi limba și povestește că ascensiunea ei în carieră s-a bazat pe asta. „Nu-i interesează cine ești tu sau ce post ai avut în țara ta, ci cum poți tu să te afirmi în țara lor.”

Brigitta, 38 de ani, de cinci ani în Germania: „Sunt și nemți care dau căldura la maximum iarna în casă, de curge apa de pe tine”

Românca povestește cum nici în România nu a menținut mai mult de 20-21 de grade în casă, iarna. „Căldura nu este bună pentru organism, nici pentru copii, nici pentru adulți.”

Ea povestește cum știe și nemți care „dau căldura la maximum iarna în casă, de curge apa de pe tine”, însă temperatura optimă i se pare între 20 și 21 de grade. Brigitta adaugă și cum școlile și grădinițele sunt foarte bine izolate și mențin căldura: „Iarna copiii petrec mult timp afară și nu răcesc des. Medicii nu-i tratează cu antibiotice cum se întâmplă în România”, mai spune femeia.

Marius, 38 de ani, de 15 ani în Germania: „Temperatura ideala este de la 20 până la 21. Eu mai degrabă la 21, soția ar sta și la 18”

Marius este consilier pe dreptul muncii și recunoaște că nici lui, nici soției sale („nemțoaică”), nu le place să fie foarte cald în casă.

„Temperatura ideala este de la 20 până la 21. Eu mai degrabă la 21, soția ar sta și la 18. Și în România aș trăi la fel ca acum. Nu cred că este neapărat chestie de economisire, ci de logică. Când ai afara 20 de grade, de ce nu încălzești locuința? Sau de ce nu umblăm când avem 20 de grade afară cu geci care să se încălzească electric?”

Nici aer condiționat nu are, iar asta pentru că temperaturile sunt moderate vara. Marius recunoaște că Germania este casa lui și se simte mai degrabă turist în România. El susține că nu dă mare atenție culturii, ci vrea să se simtă bine, dar încheie: „Probabil când vine vorba de a fi punctual, de a sorta ca lumea gunoiul și de a fi amabil, sunt neamț.”

Maria, 26 de ani: „În fiecare iarnă trebuie să ne luăm și un calorifer electric din cauza frigului”

Maria spune că-i așteaptă o iarnă grea, iar blocurile de locuințe vor seta temperatura la 17 grade, cât și apă caldă la anumite ore. „Eu am preferat ca în casă să fie bine decât să fac economie și să fie frig, dar oamenii de aici sunt obișnuiți cu temperaturile scăzute, pe când românii nu”, zice ea.

Cu toate astea, tânăra povestește cum nu poate să dea mai tare centrala, ci doar „cei care se ocupă de asta o pot face”, iar asta pentru că proprietarii apartamentelor preferă să plătească mai puțin.

„Încă nu am aflat exact motivul, dar în fiecare iarnă trebuie să ne luăm și un calorifer electric din cauza frigului care este noaptea.”

Ciprian, 27 de ani: „Nemții fac asta pentru ambele cauze, economie și odihnă bună”

„Nemtii consideră că o temperatură de 20-21 de grade ziua și 18-19 seara este ok pentru corp, cel puțin asta ni s-a zis și nouă mereu, atunci când am mers cu fata la pediatru. Camere aerisite bine iarna și temperatura menționată mai sus, și da, mi se pare că e mai ok, nu te sufoci de cald și dormi mai bine. Din ce știu eu, nemții fac asta pentru ambele cauze, economie și odihnă bună”, spune bucătarul stabilit în Lörrach.

Diferențele de stil de viață, mai adaugă el, „sunt majore, de la sutele de biciclete și faptul că oamenii merg cu mașina doar dacă e necesar, la faptul că pentru orice chestie de la o instituție îți trebuie programare, la cel în care nu se conduce agresiv ca la noi.”

Robert, de 30 de ani în Germania: „Clima nu e sănătoasă”

„Nu supraîncălzim locuința. 20 de grade sau mai puțin, o pătură bună și gata. Se doarme mai bine, iar clima nu e sănătoasă și nici necesară. Dacă e prea cald, oamenii merg la un lac sau o piscină, nu au aer condiționat, eventual un ventilator să miște aerul”, susține Robert.

Cosmin, 35 de ani: „Temperatura în dormitor este mai scăzută, în general, între 17-19 grade”

Cosmin este medic chirurg și locuiește de șapte ani în Germania. El spune că treaba cu temperatura este parțial reală și este vorba despre distribuția temperaturii în casă și cum nu toate camerele trebuie încălzite la fel.

„Nu pot să zic că m-am adaptat la aceste temperaturi, pentru că eu chiar am fost adeptul acestor temperaturi de copil. Temperatura în dormitor este mai scăzută, în general, între 17-19 grade, iar în camera de zi se păstrează o temperatură de 22-23 de grade, iar în baie chiar de 25 de grade. Aerul condiționat nu se folosește în mediul privat foarte des din cauză că (n.r.- germanii) au frică de bacteriile ce se dezvoltă în astfel de sisteme și sunt foarte stricți cu aerisirea. Pentru a se răcori, preferă o plimbare într-o zonă împădurită sau la lacuri și piscine”, spune el.

Mai mult, o altă diferență pe care medicul o observă între germani și români este că primii „nu au tendința de a strânge bani fără un scop clar. Munca e muncă și distracția e distracție. Nu iau problemele de la job acasă și nici cele de acasă nu au ce căuta la locul de muncă. M-am obișnuit foarte bine cu cultura de aici și nu m-aș mai întoarce în România.”

Bogdan, 33 de ani: „În locuința în care locuiesc sunt maximum 20 de grade și nu îngheață nimeni de frig”

Bogdan este medic veterinar și locuiește în Germania de șase ani.

„Pe timp de iarnă, în locuința în care locuiesc sunt maximum 20 de grade și nu îngheață nimeni de frig. De obicei, adorm destul de greu, așadar o temperatură mai joasă ajută mult la calitatea somnului. Oamenii sunt obișnuiți de mici să economisească, iar pe lângă asta li se explică clar și care sunt beneficiile pentru sănătate”, explică el.