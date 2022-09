CIOCNIREA CULTURILOR Duminică, 18 Septembrie 2022, 11:23

Ana Tepșanu • HotNews.ro

​Campania de informare din Elveția despre cum poate fi economisită energia a ajuns în România doar sub forma glumei făcute de ministrul energiei că „oamenii ar putea să facă și duș în doi”. Până la urmă ce au fost îndemnați elvețienii să facă în contextul crizei energetice europene și ce spun localnicii? Am stat de vorbă despre acest subiect cu nouă români stabiliți în Țara Cantoanelor.

Locuitori din Berna, Elvetia, se plimba cu barci gonflabile pe laul Aare Foto: BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Situația aprovizionării cu gaze naturale în Europa devine din ce în ce mai tensionată, iar guvernul elvețian a anunțat că plănuiește să se alinieze cu Uniunea Europeană și să reducă consumul de gaze cu 15% în această iarnă. În urma acestei realități, executivul de la Berna, în frunte cu ministrul energiei, Simonetta Sommaruga, a lansat o campanie națională de economisire a energiei pentru a informa populația și companiile cu privire la măsurile simple și rapide ce pot fi adoptate.

Seria de sfaturi a fost urmată și de o glumă în care ministra a spus că și „dușul în doi poate fi o variantă de economisire”, ca ulterior să precizeze că „nu toată lumea adoră acest lucru și nici nu este recomandat după o anumită vârstă.”

Citată de Blick și Tages-Anzeiger, declarația s-a popularizat rapid în mediul online și a fost sursă de miștouri printre utilizatori. Chiar și așa, Sommaruga a precizat că măsurile generale trebuie luate în serios și chiar ea și-a schimbat comportamentul de la startul campaniei.

Recomandările invită elvețienii să scoată aparatele din priză când nu sunt acasă, să stingă luminile dacă nu au nevoie de ele, să seteze o temperatură mai ridicată la frigider, dar și una mai redusă în camere, nu mai mult de 20 de grade.

Mai mult, criticată pentru că ar fi început campania târziu, ministra a menționat că timpul ales este perfect, deoarece este înaintea sezonului rece, iar oamenii abia ce s-au întors din vacanțe.

În acest episod din seria „Ciocnirea culturilor”, am fost curioși să vedem cum se raportează românii stabiliți în Elveția la sfaturile de economisire a energiei date de autoritățile din Elveția.

Dan, în Elveția de opt luni: „Aici se folosește energia electrică cu precădere, ca sursă principală de încălzire a caselor și apartamentelor”

Dan are 34 de ani și lucrează în domeniul IT ca programator. Așa cum menționează, deși nu este de multă vreme aici, a observat cum în jurul lui s-au tot discutat subiecte cu privire la problemele pe care cei din UE le au în privința scumpirii excesive a energiei. Exceptând șoferii, până în punctul prezent, el nu simte că în Elveția se iau măsuri în ceea ce privește criza energetică.

„Elveția folosește energia electrică cu precădere, ca sursă principală de încălzire a caselor și apartamentelor, iar energia produsă aici acoperă lejer consumul anual. În ceea ce-i privește pe șoferi, ei au trecut de la extaz la agonie, iar acum, când situația se ameliorează, încep să treacă din nou la extaz.

Înainte de război, prețul combustibililor la pompă se situa la o medie de 1.75-1.85 CHF/litru, apoi, cei din Germania veneau aici să alimenteze, deoarece prețul era substanțial mai avantajos, însă, în scurt timp, prețurile au crescut și aici, la 2.10-2.20 CHF/litru”, explică el.

Dan povestește și cum discută cu familia din România despre asta și le-a recomandat apropiaților să se mute la Hidroelectrica, „pentru a nu cădea în plasa cartelului format în piața românească de către principalii distribuitori, E.On, Enel etc.”

În ceea ce privește interviul dat de ministra energiei, Dan spune că ea a dat acel sfat mai mult ca o ironie, deși „una posibilă”: „Acum, dintr-un interviu al unui om politic, trebuie să asimilăm partea realizabilă. La urma urmei, politicul de la noi ne-a recomandat să punem o pătură în plus pe noi iarna trecută, mai ales în București, ca o alternativă la încălzirea gospodăriei.

Totuși în România circulă în spațiul media o altă știre, demonstrată a fi contrafăcută - cea prin care elvețienilor li se pune la dispoziție un număr de telefon la care să raporteze orice suspiciune asupra unui vecin care ține încălzirea centralizată la o temperatură „mai mare.”

Asta a fost o satiră la adresa „dușului în doi”, pe care presa din România a înghițit-o cu o naivitate ieșită din comun, prezentată apoi publicului prin canalele media deservite politic.”

În ceea ce-i privește pe elvețieni, Dan spune că ei sunt mai pragmatici și vor să fie cu un pas înainte unor crize de genul ăsta. „Îi văd mult mai deschiși către inovație și eficiență”, mai zice el.

Tânărul încheie prin a spune că el locuiește într-un sat cu mai puțin de 600 de persoane, unde aproape toate casele au montate pe ele panouri solare, „iar o bună parte au și stocare. Încălzirea în apartamentul închiriat se face prin pardoseală și folosește energia produsă de panouri, astfel încât facturile să fie cât mai mici.

La bloc însă, locuitorii se bazează pe producția de electricitate și foarte puține zone folosesc încălzirea pe gaz, iar acolo unde se face, fiecare bloc are centrală proprie.”

Simonetta Sommaruga, ministra Energiei din Elveția. FOTO: Fabrice COFFRINI / AFP / Profimedia

Camelia Căpraru, de șapte ani în Elveția: „Iarna se apropie și mulți dintre migranți, care reprezintă 30-35% din populație, trebuie informați”

Camelia Căpraru are 47 de ani, este ziarist și economist, dar și crainic de știri, moderator și manager de proiect în cadrul Diaspora TV Elveția. Ea susține că Elveția este preocupată de criza energetică, „mai mult sau mai puțin, ca în orice altă țară europeană, de aceea multe aspecte au început să fie discutate în mass-media.”

Camelia mai spune cum a discutat cu familia despre criza energetică: „recent fiica și sora mea chiar au făcut duș împreună, iar eu le-am întrebat ce se întâmplă și mi-au spus că urmează instrucțiunile guvernului pentru a vedea cât de practic poate fi. Am râs de asta împreună.”

Însă, cel mai important, susține ea, este că a discutat la nivel profesional, iar Diaspora TV Elveția a prezentat un proiect pentru guvernul elvețian în conformitate cu strategia lor.

„În ceea ce privește modul în care intenționăm să ajungem la migranți, pentru ei este important să fie informați, pentru ca istoria să nu se repete ca în cazul Corona, unde a apărut situația în care mulți migranți nu au fost bine informați.

Iarna se apropie și mulți dintre ei, care reprezintă 30-35% din populație, trebuie informați. Diaspora TV intervine aici și suntem recunoscători că unele cantoane și comune sponsorizează deja proiectul și așteptăm decizia finală a biroului guvernului federal”, adaugă Camelia.

Cât despre sfaturile lui Simonetta Sommaruga, românca susține că ea nu vorbește personal, ci expune opinii consultate alături de consilieri și experți.

„Aceste sfaturi, cel puțin în România, nu sunt ieșite din comun. Am avut dificultăți în trecut, așa că ne putem adapta ușor, trebuie doar să ne amintim de vremurile trăite în copilărie. Oricum, nu va dura la nesfârșit, este doar pentru a arăta solidaritate și a nu se ajunge la reglementări mai drastice”, crede Camelia.

Ea mai subliniază cât de importantă este solidaritatea între oameni și cum energia în Europa este un produs vital pentru desfășurarea activităților zilnice, motiv pentru care profită de jobul pe care-l are pentru a-i informa corect pe oameni.

Cât despre elvețieni, Camelia spune că ei au o tradiție puternică de a avea încredere în sfaturile guvernului lor, pentru că sunt aleși cu încredere să-i reprezinte.

„Din punct de vedere moral, este normal să presupună că ceea ce sunt sfătuiți este demn de încredere. Elvețienii știu să-și urmeze guvernul, dar, dacă este vorba de o decizie prin vot, pot organiza un referendum, deoarece sistemul lor de democrație directă le permite să spună da sau nu.

Însă, în acest caz, nu cred că va fi nevoie de un referendum, deoarece au deja o mișcare populară pentru a lua măsuri legate de mediu, în ultimii doi ani. Ceea ce face guvernul este în beneficiul poporului, iar elvețienii au mare încredere în el și deciziile acestuia”, încheie ea.

Alex L., de nouă ani în Elveția: „La treaba cu dușul în doi, chiar și aici se zâmbește automat când apare subiectul în discuție”

Alex, 44 de ani și inginer software, nu a simțit până acum, la modul concret, că în Elveția s-au luat măsuri în ceea ce privește criza energetică. „S-a reacționat doar cu recomandări din partea conducerii politice, dar atât. Am văzut la știri că, în eventualitatea unei deficiențe de curent electric în iarna care urmează, s-a decis suplimentarea cantității de apă în cele mai importante lacuri de acumulare din Elveția”, a spus el.

Alex recunoaște că este un subiect pe care l-a discutat cu familia și apropiații, deoarece „toată lumea este îngrijorată din cauza scumpirii carburanților și curentului electric și, în general, a nesiguranței pe care situația în sine o provoacă.

Cu toate astea, nu s-a născut „o psihoză” pe subiect, iar elvețienii sunt oameni calculați și „stăpâni pe situație”, indiferent de ce se întâmplă, adică nu reacționează impulsiv, nu se lasă pradă panicii, iar societatea are încredere în deciziile politice și le urmează, cum a fost și în cazul COVID.

În plus, în Elveția, inflația a cunoscut o evoluție moderată, în comparație cu restul Europei/lumii, deci motivele de îngrijorare nu sunt chiar atât de mari”, vorbește el. În ceea ce privește sfaturile date de ministra energiei, românul spune că le-a urmărit, iar cele cu încălzitul casei la temperaturi mult mai mici decât până acum i se par eficiente.

„La treaba cu dușul în doi, chiar și aici se zâmbește automat când apare subiectul în discuție și se trece direct la glume. Nu cred că o asemenea măsură are vreo șansă să devină reglementată oficial sau chiar să „prindă” în plan practic la populație”, continuă el.

În planul vieții de zi cu zi, Alex mărturisește că nu a fost direct impactat - scumpirea curentului în zona în care locuiește a fost doar cu 2-3%, cu mașina nu se deplasează des, iar costurile la transportul în comun au rămas neschimbate.

„Un mic impact financiar există, din cauza scumpirii în medie cu 10-20% a mâncării, în condițiile în care salariile au rămas neschimbate”, adaugă el. În ceea ce-i privește pe elvețieni, mai spune el, „iau foarte în serios tot ce vine dintr-o sursă oficială, iar la capitolul respectat reguli sunt de departe campioni europeni, dacă nu chiar mondiali.

Sistemul politic din Elveția presupune un grad foarte mare de implicare directă a populației în deciziile importante pe care conducerea le ia, așadar există transparență, comunicare directă și frecventă din partea instituțiilor statului, ceea ce duce la climatul de încredere pe care l-am menționat mai devreme”, încheie el.

Viorel, de 20 de ani în Elveția: „Acum sunt mai atent să nu las lumina aprinsă”

„Deocamdată sunt multe discuții despre criza energetică în Elveția, atât în politică, cât și în presă, dar măsuri concrete nu s-au luat”, povestește românul de 39 de ani, specialist în informatică de business.

Așa cum adaugă, la începutul lui septembrie a fost lansată o campanie de sensibilizare a populației, care „însă nu este foarte vizibilă. Campania pune accentul pe responsabilitatea personală și îndeamnă populația să nu risipească curentul și, indirect, pe a face economie la curent.”

Viorel mai spune că nu este un subiect în viața de zi cu zi în familie sau între prieteni/la job, poate doar unul marginal. „Nimeni nu se așteaptă să înghețăm de frig iarna asta și să stăm pe întuneric. De altfel, Guvernul subliniază faptul că Elveția nu se află într-o situație de deficit, iar rezervele de gaz sunt pline”, continuă românul.

În ceea ce privește sfatul ministrei despre dușul în doi, Viorel spune că se voia a fi luat cu umor, dar tabloidele și social media au făcut „mult senzațional pe tema asta.”

El crede că recomandările guvernului nu sunt noi, ci doar aduc aminte oamenilor despre cât de important este să nu risipim curentul, mai ales în contextul actual, „când energia este un bun limitat.”

În ceea ce-l privește, campania de sensibilizare a funcționat - „acum sunt mai atent să nu las lumina aprinsă, să sting prizele și, în general, să nu consum curent dacă nu e necesar, lucru pe care-l făceam și înainte, poate mai puțin consecvent.”

Mai mult, Viorel precizează cum nu se așteaptă să ajungă într-o situație unde să aibă nevoie de lumânări, dar spune că este conștient despre cum factura la electricitate va crește considerabil la anul și „nu doar curentul se va scumpi, ci viața în general.”

Cât despre elvețieni, românul îi consideră responsabili și atenți la consumul lor, mai ales dacă asta înseamnă să „facă economie și la bani.” „Cred că această campanie va prinde bine, iar dacă răspunsul populației nu va fi cel dorit și, mai ales, dacă va fi o iarnă grea și se va preconiza o lipsă de energie, guvernul deja a anunțat că este gata să ia măsuri mai aspre.”

Surfer îmbrăcat în Moș Crăciun în Alpii elvețieni. FOTO: Fabrice COFFRINI/ AFP/ Profimedia

Toni, de trei ani în Elveția: „Elvețienii sunt obișnuiți cu temperaturi de 18-20 de grade în case”

Toni are 30 de ani, lucrează în IT și spune că, din ceea ce știe el, legat de criza energetică, sunt doar recomandările Guvernului Federal, „care se bazează pe voința oamenilor”, de a reduce consumul cu 15%, cât și posibilitatea limitării încălzirii în clădirile publice, piscine, case de vacanță etc.

„Ceea ce nu ar fi neapărat foarte grav, deoarece elvețienii sunt obișnuiți cu temperaturi de 18-20 de grade în case”, adaugă el. Tânărul spune că discută despre acest subiect cu familia și apropiații, dar mai mult cu cei din România, deoarece „doar ei sunt mai îngrijorați.”

„În cazul meu, nu sunt afectat absolut deloc, deoarece locuiesc în primul cartier din Elveția care funcționează 100% pe energie regenerabilă, 20% din panouri solare și 80% din pompele de apă și sonde geotermale.

Cât despre elvețieni, nici ei nu sunt așa îngrijorați, deoarece, cel puțin cei din bula mea, nu cred că vor ajunge în situația de a rămâne fără energie. Cel mai grav lucru posibil ar fi creșterea prețului, ceea ce nu ar fi o problemă, raportat la veniturile de aici, nici dacă s-ar majora de 10 ori”, încheie el.

Ionuț Băncilă, de 14 ani în Elveția: „Acum câteva zile am fost anunțat că energie electrică se va scumpi cu până la 60%. Încercăm să economisim”

Ionuț are 42 de ani și este proprietarul primului magazin alimentar românesc din Elveția, cât și președintele Centrului Cultural Român din Neuchâtel. În ceea ce privește măsurile pe care Elveția le ia cu privire la criza energetică, el spune:

„Până în prezent, consiliul federal (guvernul) mai degrabă dă sfaturi oamenilor, lucru pe care, în general, elvețienii îl iau în considerare, și încearcă fiecare după posibilități să respecte indicațiile.”

Românul spune că discută acest subiect în familie: „acum câteva zile am fost anunțat că energie electrică se va scumpi cu până la 60%. Încercăm să economisim și acordăm atenție mai mare la ce aparate electrice lăsăm pornite atunci când nu este necesar.

Nu mai las becuri deschise dacă nu este neapărat nevoie, fac duș în loc să fac baie în cadă, am schimbat toate becurile cu becuri led, etc. Gazul în Elveția se folosește foarte puțin, și este preferat curentul electric.”

Cât despre sfaturile Simonettei Sommaruga, Ionuț spune că subiectul este mai discutat la noi în țară, decât în Elveția: „A fost mai degrabă o glumă, nicidecum un proiect de lege pentru a-i amenda pe cei care nu respectă indicațiile.”

Olga Ștefan, de 13 ani în Elveția: „Elvețienii iar în serios restul de sugestii, cele de bun simț”

„Măsurile în Elveția sunt momentan niște recomandări voluntare, să nu trebuiască să se impună la un anumit moment cu forța. Multe dintre ele sunt logice și benefice pentru mediu oricum și nu ar fi trebuit să le justificăm cu solidaritatea față de ucraineni.

Să închizi lumina sau alte aparate când nu este acasă și nu le folosești, n-are de-a face cu ucrainenii, ci e de bun simț și practica noastră de ani de zile, cu sau fără criza energetică”, spune românca de 47 de ani, care este cercetătoare, dar lucrează și ca documentarist și curator.

Mai mult, ea spune cum au fost deja dezbateri și batjocuri despre dușul în doi și consideră că toate astea „colapsează în ridicol. De fapt, într-o situație de genul ăsta, nu economisești apă/energie, doar dacă folosești apă murdară. Cu toate astea, elvețienii iar în serios restul de sugestii, cele de bun simț, cum ar fi - limitarea căldurii, închisul luminii și aparatelor, poate chiar și eliminarea luminițelor de Crăciun.”

Valentin Munteanu, de zece ani în Elveția: „Da, în Elveția se iau și s-au luat mereu măsuri de evitare a risipei”

„Da, în Elveția se iau și s-au luat mereu măsuri de evitare a risipei, cum ar fi reducerea iluminatului public sau instalarea de panouri solare”, spune tânărul de 38 de ani, care lucrează la Asociația Româno-Elvețiană din Basel.

El menționează că discută despre acest subiect în familie și adaugă cum „și copiii discută și sunt făcuți atenți la școală/grădiniță.”

În ceea ce privește sfaturile ministrei energiei, românul spune că le-a apreciat încă de când au fost publicate.

„Multe sunt tips&tricks utile oricui (să gătești cu capac, să fierbi apa la fierbător nu pe aragaz, să închizi cuptorul cu cinci-zece minute înainte de cât zice rețeta, căci oricum rămâne fierbinte, oprirea televizorului/monitorului de la priză, etc), iar asta cu dușul în doi sună mai mult a clickbait pentru mediatizare, mă îndoiesc că cineva o aplică. Oricum în Elveția oamenii fac economie la apă și energie”, continuă Valentin.

El vorbește și despre cum se discută despre reducerea încălzirii apei la piscine, lucru care, după cum subliniază, poate afecta pe toți cei care le frecventează pentru cursuri sau recreere, „iar piscinele sunt mai mereu pline.”

Mai mult, românul crede că elvețienii iau în serios sfaturile de la guvern și spune că făceau asta și dinainte de criza energetică. „Iluminatul public a fost mereu în prim plan (localitățile din Elveția par mai întunecate decât ne-am fi așteptat), iar, pentru că 60% din energie vine din surse hidro, tema topirii ghețarilor și seceta sunt foarte actuale și îngrijorătoare pentru elvețieni.

În mod voluntar, doar prin aplicarea câtorva mici ajustări în comportamentul oamenilor și în regulile administrației, consider că 10% ar trebui să fie chiar ușor de economisit”, încheie Valentin.

Adrian Moraru, de 12 ani în Elveția: „Este criză și este normal ca sfaturile să fie luate în serios. Câte puțin de la fiecare înseamnă ceva mai mult pentru comunitate”

„În Elveția se iau măsuri de economisire în ceea ce privește criza energetică, se fac rezerve de combustibili și se comunică rațional”, spune președintele Clubului antreprenorilor români din Elveția, în vârstă de 63 de ani.

În ceea ce privește dușul în doi, el consideră ideea „scoasă din context și speculată mai mult sau mai puțin profesionist.” Adrian spune că se gândește la sfaturile date de guvern și la măsuri raționale. „Este criză și este normal ca sfaturile să fie luate în serios. Câte puțin de la fiecare înseamnă ceva mai mult pentru comunitate”, încheie el.