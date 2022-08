ESENTIAL Miercuri, 03 August 2022, 13:37

​În contextul în care sezonul estival din România se confruntă cu o scăderea a numărului turiștilor dar și cu acuzații din partea românilor la adresa hotelierilor și a proprietarilor de restaurante că „au crescut exagerat notele de plată”, HotNews.ro a stat de vorbă cu reprezentanți HORECA din Brașov, unul dintre cele mai vizitate orașe din România, pentru a afla perspectiva lor despre sezonul 2022.

În ultima perioadă s-a tot vorbit despre situația de pe litoral, despre cât de prost merge turismul pe malul românesc al Mării Negre, despre notele de plată exagerate și de ce aleg românii Grecia sau Bulgaria în detrimentul stațiunilor din țară.

Însă, se pare că anul acesta turismul nu merge mai prost doar la mare, dar și în alte orașe turistice din România. Brașovul a fost întotdeauna unul dintre orașele din România care a atras un număr foarte mare de turiști, chiar în prima jumătate a anului 2022 județul Brașov a fost al doilea din țară ca număr de turiști cazați.

Conform datelor INS pe judeţe, în perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2022, numărul de sosiri ale turiştilor în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare a înregistrat valori mai mari în: Municipiul Bucureşti (637.100 persoane), Braşov (505.900 persoane) şi Constanţa (267.600 persoane).

Cu toate acestea, o bună parte dintre hotelieri și oameni din HORECA se plâng de numărul mic de turiști din acest an. HotNews.ro a stat de vorbă cu mai mulți reprezentanți ai unor hoteluri și localuri din Brașov pentru a vedea și care este perspectiva lor asupra felului în care merge turismul la munte, nu doar pe litoral, în această vară.

Cafenea în centrul Brașovului: „Cifrele sunt în scădere cam cu 20% față de anul trecut”

Andrei Tecău, fratele tenismenului Horia Tecău, are de ceva ani o cafenea renumită în centrul vechi al Brașovului. În timp, Tekafe a devenit un loc popular atât în rândul turiștilor, cât și al localnicilor, datorită calității produselor și serviciilor. Cafeneaua lui Tecău face parte și din Breasla Cârciumarilor Brașoveni, o asociație-umbrelă pentru restaurantele, bistrourile, și cafenelele brașovene.

„Cifrele din Brașov sunt în scădere cam cu 20% față de anul trecut, un lucru ce mi-a fost confirmat și din discuțiile cu proprietarii celorlalte localuri din breaslă. La mine la cafenea se confirmă această scădere.

Văd și în traficul de turiști străini care ajung la cafenea, iar Tekafe e pe primul loc în Brașov la categoria cafenele (turiști folosesc TripAdvisor ca și sursă de informare)”, ne spune Andrei.

Tot el susține că până acum a avut o scădere a numărului de clienți cam cu 30% față de anul trecut.

„Nici turiștii români nu prea au mai venit în Brașov, în lunile iulie și august era plin plin pe străzi. Anul acesta nu prea. Cred că au ales destinații din afara țării. Iar turiștii străini au ales alte destinații. România nu prea s-a promovat în ultimii doi ani și acum vedem consecințele”, completează Andrei.

Despre creșterea prețurilor el recunoaște că le-a crescut din mai cu 10% față de anul trecut, datorită următoarelor aspecte:

„Au crescut prețurile la cafea, iar eu țin să livrăm un anumit standard al preparatelor din cafenea și atunci am fost nevoit să ajustez. Am crescut salariile, bonurile de masă, oamenii buni costă și au crescut și cheltuielile lor. Față de anul trecut și chiria pe care o plătesc pentru cafenea a crescut cu 10%.”

Unitate de cazare în centrul Brașovului: „Gradul de ocupare este de 52%”

Casa Iacob este o unitate de cazare centrală, care de obicei are un grad de ocupare mare în tot timpul anului. Și reprezentanții lor ne spun că cererea a scăzut și indică faptul că în în această perioadă mulți turiști pleacă din țară, iar turiștii străini sunt foarte puțini.

„An de an, numărul turiștilor străini scade. Gradul de ocupare este de 52%, dar este și pe fond de război, oamenii au fost speriați să plece și mulți preferă rezervări last minute”, mai spun cei de la Casa Iacob.

Tot ei ne dezvăluie că au crescut tariful cu doar 10% pentru a-și păstra clienții fideli. Pentru o săptămână petrecută aici, cu mic dejun inclus, prețul pentru două persoane este de 2100 de lei, adică 300 de lei pe noapte.

În ceea ce privește nemulțumirile turiștilor români nu doar la ce se întâmplă pe litoral, dar și în celelalte orașe turistice din România, ei susțin că e normal ca turiștii să fie nemulțumiți, „ținând cont că obiectivele turistice sunt în paragină, prețurile s-au mărit, dar calitatea nu”.

Bistro specializat pe brunch și mic dejun: „Da, am crescut prețurile și le vom mai crește astfel încât să supraviețuim măcar”

La Birou este un bistro specializat pe brunch și mic dejun, de pe o stradă din centrul vechi al Brașovului. Ștefan Bikali, proprietarul acestui local, ne-a răspuns la întrebările din acest articol:

„Turiștii se plâng de prețurile mari din industrie, dar la fel ne șocăm toți de prețurile din supermarket-uri și piețe, unde unele sunt cu 60% mai mari ca în 2021, utilități și transport, consumabile. Există, de asemenea, necesitatea creșterii salariilor angajaților.

Situația nu pare a se îmbunătăți, ba chiar așteptăm creșteri continue ale prețurilor. Da, am crescut prețurile și le vom mai crește astfel încât să supraviețuim măcar”, ne spune Ștefan.

În același timp, el recunoaște și că numărul clienților s-a micșorat și că asta pare a fi tendința, dar și că viitorul pare destul de incert: „Nu știm cum ne vom descurca la iarnă.”

Unitate de cazare Brașov: „Trebuie să educăm și oaspetele, pentru că există o tendință de a cere ceva ce crede că i se cuvine, însă nu este dispus să investească”

Tina Andreescu este director general la The Pines Boutique Villa și și ea ne spune că în acest an observă o scădere a numărului de vizitatori. Însă nu e surprinsă, având în vedere că la graniță e război și că este primul sezon de vară în care restricțiile generate de pandemie au fost ridicate total.

„Curios este că ne lipsesc foarte mult turiștii străini, însă din cauza războiului care „ne bate la ușă”, pot să îi înțeleg că sunt precauți. Tot din precauție cred că sunt și foarte mulți români care sunt mai chibzuiți și care au renunțat la vacanțe sau măcar au redus bugetul alocat acestora”, spune Tina.

În ceea ce privește costurile și prețurile și la The Pines vei plăti mai mult pentru cazare față de anul trecut.

„Din fericire, turismul în România se dezvoltă rapid și frumos, însă astfel de locații necesită costuri de întreținere care ne fac să creștem prețurile. Din punctul nostru de vedere (al unor oameni care lucrează în domeniu, dar cărora le place și să călătorească), trebuie să educăm și oaspetele, pentru că în acest moment mi se pare că există o tendință de a cere ceva ce crede că i se cuvine, însă nu este dispus să investească.

După cum știm, au crescut prețurile amețitor de mult în piața, ceea ce a dus evident la o creștere a cazărilor. Este o schimbare normală, firească, care nu ar trebui să surprindă.

Ceea ce într-adevăr nu este normal este că salariile au rămas la fel sau au crescut insignifiant, dar este o discuție care nu merită dezbătută de noi - dar pot să înțeleg că acest lucru contribuie la frustrarea oamenilor. Ce pot să vă garantez este că această creștere a tarifelor nu este direct proporțională cu profitul”, ne mai spune Tina.

O săptămână la The Pines costă aproximativ 3000 lei pentru două persoane, cu micul dejun inclus.

Unitate de cazare în regim B&B: „Estimez un grad de ocupare în 2022 de 81-88%”

O cu totul altă perspectivă față de ce am auzit până acum de la hotelieri și cârciumari, o are reprezentantul unității de cazare MER Guest House B&B. Acesta spune că pentru ei anul 2022 este la fel de bun ca 2021, în niciun caz mai prost.

O vacanță de o săptămână pentru două persoane la MER Guest House costă în jur de 2100 - 3000 de lei.

„Din cele 217 nopți trecute din acest an, am avut ocupate 201-202 nopți și estimez un grad de ocupare de 81-88%. În ceea ce privește prețurile la cazare, ne-am văzut nevoiți să le creștem cu cât a crescut valoarea TVA pentru sectorul HORECA, adică cu un 5%”, ne mărturisește reprezentantul MER Guest House.

Tot el susține că turiștii românii au tendința de a căuta nod în papură la orice și sunt mai nemulțumiți ca cei străini. De exemplu, el ne spune că unii turiști români, deși se arată mai mult decât mulțumiți de condițiile de cazare de la unitate lui, dau note mai mici pe Booking din cauza accesului care este un pic mai dificil, fiind vorba de o stradă în pantă, cum sunt mai multe de jumătate din străzile din Brașov.

Din 600 de comentarii, ne spune el, doar 26 sunt sub 10, marea majoritate având legătură cu strada îngustă și în pantă și pe care proprietarul cazării n-are cum să o modifice.

Unitate cazare pe Airbnb:„Nu mai vin atât de mulți turiști străini la Brașov, așa cum veneau în anii 2016-2019”

Reprezentanții unei alte unități de cazare de pe Strada de Mijloc din Brașov, care au dorit să rămână anonimi, ne spun că în cazul lor cererea este ușor mai mică față de anii trecuți, dar au ceva vechime pe platformele pe care se promovează, multe recenzii bune, iar acest lucru îi ajută.

„Asta în lunile iulie și august, cele pe care le putem numi de sezon la Brașov. În restul anului a scăzut considerabil cererea față de anii anteriori pandemiei. Nu mai vin atât de mulți turiști străini la Brașov, așa cum veneau în anii 2016-2019.

În același timp, în orașele mari a crescut enorm de mult și oferta de cazări. Multă lume a investit în apartamente pe care le închiriază în regim hotelier și asta duce evident şi prețurile în jos. Cererea, care e evident mai mică, se împarte la oferta foarte mare”, ne mai spun ei.

Astfel, în iulie-august ei spun că sunt aproape full, dar că în restul anului au grad de ocupare undeva la 60-70%:

„Dar noi avem o căsuță de oaspeți mică cu trei apartamente. Nu ne putem compara cu pensiunile și hotelurile mari, unde înțeleg că e dramatică situația.”

Tot ei mai susțin că în cei doi ani de pandemie foarte mulți români și-au făcut vacanțele în țară, iar asta s-a văzut clar în 2020 și 2021, când a „duduit” turismul intern.

„Dar anul ăsta s-a produs inevitabilul. Respectiv, în absența restricțiilor de călătorie, calitatea serviciilor și prețurile a stat la baza luării deciziilor de vacanță… și cei mai mulți au preferat alte destinații.”

Sunt primii care ne spun că nu au crescut deloc prețurile, din contră, le-au scăzut. Au făcut asta pentru că au preferat să aibă full decât să stea cu casa goală și prețurile mărite. O vacanță aici de o săptămână pentru două persoane costă aproximativ 240 de euro, fără masă.

„Plus că pe airbnb, unde ne promovăm noi, lucrurile sunt simple. Ei îți sugerează un preț calculat de un robot deștept, în funcție de cererea și oferta din perioada respectivă. Dacă mergi peste cu mult, nu ai rezervări, dacă mergi pe prețul sugerat sau doar foarte puțin peste, ai rezervări.

Dacă pui oferte pentru șederi de lungă durată, te găsesc nomazii digitali, care sunt din ce în ce mai mulți și caută genul ăsta de cazări. Noi cam așa am procedat în restul anului, când e cumva extrasezon. Am închiriat câte trei-patru săptămâni la un preț un pic mai mare decât dacă am închiria pe termen lung. Dar, repet, la noi e simplu. Avem trei apartamente într-o căsuță”, ne mai dezvăluie ei.

Îi întreb de ce cred că sunt atât de mulți români care se arată nemulțumiți nu doar de litoralul românesc, dar și de oferta cu care vin în acest an și alte orașe turistice din România, iar răspunsul lor vine oarecum ca un fel de concluzie pentru tot ce ni s-a spus până acum.

„Brașovul, din punctul nostru de vedere, oferă și cazări și restaurante foarte faine. Și asta o confirmă oaspeții noștri, atât străini cât și români. La restul de atracții și de evenimente cool stăm mai prost la Brașov. Este văzut mai mult ca un oraş de tranzit, turiştii fiind în drum spre Bran, Râşnov, Sinaia sau alte zone.

Nu vor rămâne mai mult de o zi-două, pentru că nu au ce face. Cauți experiențe în Braşov şi ţi se recomandă… Bran sau Peleș. Ca o concluzie, lipsește cu desăvârșire o strategie de turism și o direcție comună.

Face fiecare cum crede mai bine…și hotelierii și cârciumarii și cei cu evenimentele, dar nu se așează la masă să decidă strategic ce fel de turiști vrem, cât vrem să petreacă, cu ce îi ținem ocupați, cum îi atragem etc. Iar la capitolul promovare, de la nivel local, până la nivel național…..e jale.”