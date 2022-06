ESENTIAL Joi, 16 Iunie 2022, 20:51

Gabriel Bejan • HotNews.ro

​„Cel puțin sunt cel mai înalt” ar fi un răspuns potrivit celor care se întreabă „Cine e tipul înalt din dreapta?” scrie autorul unui cont specializat în satiră și meme de pe Twitter, referindu-se la poza de grup cu cei patru lideri europeni care s-au întâlnit astăzi la Kiev cu președintele Ucrainei. Tipul din dreapta, cel înalt, e desigur Klaus Iohannis.

Gluma despre „tipul din dreapta pozei” nu pare chiar atât de deplasată în contextul în care chiar mari publicații internaționale au dat astăzi senzația că prezența președintelui României la Kiev mai mult îi încurcă.

Publicația americană New York Times, de exemplu, a ilustrat articolul despre acest eveniment, care s-a chemat „Leaders of Germany, France and Italy Meet with Zelensky in Kyiev” cu o fotografie în care se văd la o masă rotundă președintele Ucrainei Volodimir Zelenski, președintele Franței Emmanuel Macron, cancelarul Germaniei Olaf Scholz, premierul Italiei Mario Draghi și președintele României Klaus Iohannis.

Explicația foto îi menționează însă doar pe liderii celor trei mari țări europene și pe președintele Ucrainei, și îl ignoră complet pe Klaus Iohannis. Nu trebuie să fii neaparat glumeț ca să-ți pui întrebarea (legitimă): Dar tipul din dreapta cine e?

Ce-i drept, undeva în articol, spre sfârșit, se menționează și numele președintelui României, dar acest lucru nu poate schimba mesajul general cu care ar putea rămâne orice cititor neavizat: ce caută în poză cel de-al cincilea personaj, dacă ziariștii nu consideră important să-i menționeze numele?

Și alte publicații internaționale au tratat subiectul cam în același mod: BBC sau The Guardian.

The Guardian l-a scos pur și simplu din poză pe Iohannis ca să poată da explicația foto: „Italy’s Mario Draghi, Ukraine’s Volodymyr Zelenskiy, France’s Emmanuel Macron and Germany’s Olaf Scholz in Kyiv, Ukraine”.

Adevărul este că vizita celor trei lideri europeni, ai Germaniei, Franței și Italiei, a fost confirmată încă de acum câteva zile, în timp ce prezența lui Iohannis a fost anunțată pe surse, dar nu a fost confirmată de Cotroceni. Un alt element important este și acela că cei trei au mers împreună cu trenul, s-au și fotografiat dimineață, în drum spre Kiev, în timp ce președintele României a ajuns separat în capitala Ucrainei. Unii s-au întrebat dacă a fost o greșeală de comunicare a Administrației prezidențiale, reflectată ca atare și de presa internațională.

„S-au discutat lucruri concrete la Kiev, iar acestea implică România”

Dincolo de acest aspect, până la urmă cum poate fi interpretată alăturarea dintre liderii celor mai importante economii din Uniunea Europeană și președintele României? I-a dăunat sau l-a ajutat această companie în vizita din Ucraina?

L-am întrebat aceste lucruri pe analistul de politică externă Claudiu Degeratu. Analistul spune că prezența lui Iohannis în această vizită alături de Macron Scholz și Draghi poate fi pusă în contextul în care Ucraina are necesități foarte concrete în acest moment care nu pot fi rezolvate decât cu ajutorul României.

„Poate chiar Zelenski le-a propus să-l ia și pe președintele României pentru că la modul concret este vorba despre efortul logistic de care are nevoie Ucraina în acest moment: exportul ucrainean de cereale trece prin portul Constanța, coridoarele umanitare trec prin România. Deci s-au discutat lucruri concrete la Kiev, iar acestea implică România”, spune Claudiu Degeratu.

Un alt aspect important, consideră analistul, ar fi fost acela al păstrării unui anumit echilibru în aceste negocieri. „România și Italia sunt mai pro-americane. Macron și Scholz și Franța, au scăpat de alegeri și vor să refacă binomul franco-german în gestionarea acestui conflict. Zelenski știe foarte bine aceste lucruri și cred că fără Iohannis și Draghi vizita ar fi fost una mai rece”, mai consideră Degeratu.

Cum l-a ajutat acest context pe Iohannis? ”Foarte mult. Dacă mergea singur în Ucraina ar fi dat apă la moară naționaliștilor: uite se duce să bată palma cu Zelenski și a uitat de românii din Bucovina. Dacă s-ar fi dus împreună cu președintele Poloniei i-ar fi luat fața polonezul, mai bine văzut. Așa a ieșit în avantaj mergând cu o delegație europeană foarte importantă”.

În ceea ce privește prezența în presa internațională a președintelui Iohannis, Claudiu Degeratu spune că acest lucru a ținut și de felul în care a comunicat România această vizită, care a ales o variantă discretă.

Declarațiile președintelui României după vizita în Ucraina pot fi citite aici:

