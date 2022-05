ESENTIAL Marți, 24 Mai 2022, 23:05

HotNews.ro

Poliţiştii şi procurorii au deschis, marţi, un dosar de cercetare penală după incendiul de la metrou care a dus la evacuarea a peste 170 de persoane, 25 având nevoie de îngrijiri medicale. Se fac verificări pentru mai multe infracţiuni, relatează News.ro.

Evacuarea calatorilor la metrou Foto: Colaj foto

”Cu privire la evenimentul înregistrat în data de 24.05.2022, când un tren a rămas blocat in tunel in zona staţiei de metrou Piaţa Romană, sector 1, poliţiştii Brigăzii de Politie pentru Transportul Public s-au sesizat din oficiu şi desfăşoară activităţi investigative sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de distrugere din culpă, respectiv neluarea măsurilor legale de securitate şi sănătate in munca, nerespectarea măsurilor legale de sănătate şi securitate in muncă”, a transmis, marţi seară, Poliţia Capitalei.

Sursa citată a precizat că cercetările sunt continuate de Brigada de Poliţie pentru Transportul Public, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1.

Reamintim că marți un tren care a plecat din stația Piața Romană a întâmpinat o defecțiune tehnică ce s-a lăsat cu degajări de fum, pottrivit Metrorex.

Orlando Şchiopu, comandantul intervenţiei de la metrou, a declarat, însă, că a fost un incendiu cu flacără, care s-a manifestat la o cutie cu conductori de la nivelul şinei.

Pasagerii aflaţi în garnitura de metrou defectă au fost evacuaţi. Şi la staţiile Piaţa Victoriei şi Universitate au fost evacuaţi călătorii.

Şeful DSU Raed Arafat a precizat că au fost evacuate 172 de persoane, iar 25 au fost evaluate medical. De asemenea, două au fost transportate la spital.