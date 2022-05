ESENTIAL Marți, 24 Mai 2022, 14:44

Parchetul General a anunțat, marți, că procurorii nu au niciun suspect în acheta privind asasinarea omului de afaceri din Arad Ioan Crișan, în urmă cu un an.

Explozia unei masini in Arad Foto: Arad Online

La un an de la asasinarea omului de afaceri, Parchetul General a furnizat detalii despre stadiul anchetei, precizând că urmărirea penală se desfăşoară în continuare cu privire la faptă (in rem), până la acest moment nefiind dispusă continuarea urmării penale față de o persoană. Prin urmare, la un an de la asasinat nu există niciun suspect.

Detaliile despre anchetă transmise marți de Parchetul Înaltei Curți de Casație și Justiție:

1. Date despre victimă

S-a stabilit traseul victimei în perioada de interes, printre altele prin vizualizarea imaginilor obținute din camerele de supraveghere din municipiul Arad.

Au fost analizate relațiile comerciale derulate de victimă. Situaţia economică şi financiară a societăţilor în care era implicat nu a relevat vulnerabilităţi şi acţiuni cu risc de escaladare violentă, la nivelul mijloacelor folosite pentru comiterea faptei.

A fost realizată o analiză comportamentală de către structura de profil din cadrul IGPR.

Până la acest moment, nu au fost confirmate informațiile, vehiculate și în spațiul public, privind implicarea victimei în activități de crimă organizată. Au fost verificate raporturile civile rezultate din activităţi specifice cămătăriei pe care victima le derula, fără concursul altor persoane. S-au stabilit și au fost investigate posibilele surse de conflict în anturajul victimei.

2. Date despre administrarea probelor

Au fost audiate peste 400 de persoane şi au fost efectuate percheziții domiciliare și percheziții informatice pe un număr important de dispozitive (35).

Au fost dispuse și finalizate multiple (18) constatări balistice, fizico-chimice, traseologice și expertize genetice.

S-a stabilit tipul de exploziv, de mare putere, din coroborarea rezultatelor a 3 constatări fizico-chimice. A fost stabilită poziția materialului exploziv prin experiment judiciar şi constatări tehnico-ştiinţifice. S-au realizat determinări cantitative ale materialului exploziv care a cauzat decesul victimei.

Din punct de vedere al stadiului cercetărilor, urmărirea penală se desfăşoară cu privire la faptă (in rem), până în acest moment nu s-a dispus continuarea urmării penale față de o persoană.

Poliția Română a furnizat sprijin prin alocarea ofițerilor și agenților de poliție pentru delegarea de activități, principala structură care efectuează acte de urmărire penală în cauză fiind Direcţia de Investigaţii Criminale din cadrul IGPR. Capacităţile tehnice ale structurilor IGPR au fost disponibile pentru efectuarea cu celeritate a actelor de urmărire penală, astfel încât versiunile de anchetă verificate să nu întâmpine întârzieri.

Efectivul a fost redimensionat constant, în funcție de specificul actelor de urmărire penală efectuate, astfel încât versiunile de anchetă să fie verificate cu celeritate.

3. Activităţi de cooperare internaţională

Au fost solicitate date de interes pentru soluționarea cauzei de la toate statele afiliate rețelei Interpol, fiind inițiate şi derulate proceduri punctuale de cooperare judiciară şi poliţienească, în relaţie cu autorități ale mai multor state. Totodată, a fost solicitată și s-a beneficiat de asistența Europol.

În 29 mai, omul de afaceri Ioan Crișan a murit după ce i-a explodat maşina în parcarea unui supermarket din Arad, iar în 31 mai Parchetul General a anunțat că face cercetări pentru omor calificat cu premeditare.

Ioan Crişan deţinea una dintre puţinele ferme de somn african din Europa de Est, amenajată de mai mulţi ani în perimetrul unei foste fabrici de cânepă situată la câţiva kilometri de municipiul Arad. Ferma are 22 de bazine alimentate cu apă termală provenită dintr-un foraj adânc de 900 de metri, iar o parte dintre acestea sunt populate de zeci de tone de peşte.