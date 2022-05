ESENTIAL Luni, 09 Mai 2022, 22:12

Oxana Mihailova • HotNews.ro

Faptul că mii de persoane au participat astăzi la marșul organizat la Chișinău de comuniștii și socialiștii moldoveni a generat discuții aprinse pe rețelele sociale între susținătorii și adversarii acestui eveniment.

Miting de „Ziua Victoriei”, 9 mai 2022 Foto: SOPA Images / Sipa Press / Profimedia

De la „Ziua Victoriei și mândria pentru curajul strămoșilor”, până la „trădători de Patrie și o mizerie de manifestație”, așa s-au polarizat opiniile locuitorilor din Republica Moldova referitoare de la semnificația zile de 9 mai.

În timp ce câteva mii de persoane au mers astăzi prin centrul Chișinăului, într-un marș al Victoriei, alții au declarat, pe rețelele sociale, că organizatorii acestui eveniment fac jocurile Moscovei și indirect susțin agresiunea militară a Rusiei din Ucraina.

Mai multe persoane care au participa la marșul Victoriei din Chișinău au lăsat și mesaje pe rețelele de socializare despre o semnificație deosebită a zilei de 9 mai pentru familiile lor.

„Veteranii sunt un exemplu de curaj, eroism şi sacrificiu. Să aplecăm capul în fața veteranilor Marelui război pentru apărarea Patriei! Cu ziua Victoriei!”, a declarat Nichita.

FOTO: Facebook

„Cu sărbătoare! Cu ziua Victoriei! Trebuie să ţinem minte că suntem naţiunea de învingători, şi nu de cei „vătămați”. Noi suntem unii din cei care au scos această victorie pe urmele noastre”, - a scris și Vladimir.

Alți moldoveni au fost mai moderați în felicitări.

„Astăzi, de 9 mai, am cinstit memoria celor căzuți în război, am onorat veteranii și am vorbit despre pace!”, a spus Stas. „Ziua de 9 Mai este semnificația comemorării, consolidării, uniunii și păcii. Moldova este alături de valorile europene și împărtășește mesajul de uniune, consolidare „prosperitate cu o poziție categorică împotriva războiului”, a scris Nicolai.

„Mi-e rușine că ne șuieră lumea pentru mizeria de azi din Chișinău”

Există și încă o parte a moldovenilor care consideră că așa-numitele marșuri ale Victoriei sunt inadmisibile în contextul războiului din Ucraina.

„Mi-e rușine că ne șuieră lumea pentru mizeria de azi din Chișinău. În rest, aveți ce meritați, moldoveni fără discernământ!”, a scris Nadia.

„Trădătorii de patrie, mancurți adevărați ... Nu fac altceva decât să îi arate criminalului de război cât de loiali îi sunt, cât de cuminți sunt, cât de mult ii împărtășesc valorile și ideologia ...”, punctat Veronica.

În data de 9 mai în Capitala Republicii Moldova nu au lipsit nici provocări. Altercațiile au avut loc în amiază zilei de luni între un grup de susținători ai Ucrainei care au strigat „Gloria Ucrainei” și persoanele care s-au adunat în Piața Marii Adunări Naționale pentru a participa la marșul Victoriei.

Potrivit Poliției Republicii Moldova, în total în toată țara peste 37 de mii de persoane au participat în diferite acțiuni dedicate Zilei Victoriei.