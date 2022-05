ESENTIAL Marți, 03 Mai 2022, 20:41

Viorela Marin • HotNews.ro

Serviciul Român de Informații (SRI) denunță invocarea sa în declarații politice ce au fost rostite în Parlament în contextul numirilor de la Curtea Constituțională și acuză „atacuri sistematice” la adresa instituției, precum și „încercări de atragere în disputa politică”. Reacția SRI vine după ce deputatul USR Stelian Ion a criticat nominalizarea lui Bogdan Licu pentru funcţia de judecător la Curtea Constituţională, afirmând că este o „candidatură care vine dintr-o susținere a unei forțe apolitice, care ține mai degrabă de serviciile secrete, de SRI”. Licu a obținut în final votul Parlamentului pentru funcția de judecător la CCR.

„SRI a luat act de declarațiile politice rostite azi în Parlamentul României în care a fost invocat Serviciul în contextul numirilor de la Curtea Constituțională a României. Numirile în funcțiile de judecători în această instanță sunt apanajul exclusiv al partidelor politice, în conformitate cu un set de criterii care nu au legătură cu rolul instituțional al SRI. Invocarea instituției noastre în acest context este gratuită, nu are legătură cu realitatea, cu normele unui stat de drept ori cu misiunea Serviciului”, spune SRI într-un comunicat de presă remis marți seară.

„Constatăm, fără surprindere și fără caracter de noutate, atacuri sistematice la adresa Serviciului și a conducerii acestuia și încercări de atragere în disputa politică actuală”, mai spune SRI, notând că „Serviciul nu este la prima astfel de campanie și își menține determinarea în apărarea cetățenilor și a valorilor constituționale”.

„Aceste declarații politice nu au legătură cu valorile constituționale apărate și promovate de SRI”, încheie Serviciul de informații.

Ce a spus Stelian Ion despre Bogdan Licu, candidatul propus de PSD pentru un mandat la CCR:

„Este foarte trist că se vine cu o astfel de candidatură care vine dintr-o susținere a unei forțe apolitice, a unei forțe care ține mai degrabă de serviciile secrete, de SRI, cât de partidele politice. Asta este o dovadă a slăbiciunii statului, a slăbiciunii oamenilor politici și a puterii pe care din ce în ce mai mult și-o arogă nelegitim SRI”.

Stelian Ion: USR va ataca hotărârea privind desemnarea lui Bogdan Licu în funcţia de judecător la CCR

Parlamentarii USR vor ataca la Curtea Constituţională hotărârea privind desemnarea lui Bogdan Licu în funcţia de judecător constituţional, imediat după ce aceasta va fi publicată în Monitorul Oficial, a anunţat ulterior deputatul Stelian Ion.

„Astăzi, Camera Deputaţilor a ridicat la nivel de valoare constituţională impostura şi furtul intelectual. Am avut de ales în Camera Deputaţilor între mai mulţi candidaţi un candidat pentru CCR cu o pregătire profesională impecabilă, cu studii făcute temeinic, cu lucrări ştiinţifice publicate, cu activitate de cadru didactic şi activitate în magistratură, cu o activitate civică importantă. (...) Vorbesc despre judecătorul Cristi Danileţ, propus de USR”, a declarat Stelian Ion la Parlament, după şedinţa de plen, potrivit Agerpres.

El a susţinut că Bogdan Licu - propunerea PSD - are „pregătire precară” din timpul liceului, note foarte slabe şi la Bacalaureat.

„De asemenea, a urmat nişte cursuri la o facultate obscură, de Drept, la "Spiru Haret", a avut note foarte mici la licenţă. Semnalele pe care le trag, astăzi, Camera Deputaţilor şi Parlamentul României este acela că, dacă ai o pregătire precară, o pregătire care poate fi contestată (...), poţi avea toate şansele, dacă eşti susţinut politic, să fii numit la CCR în funcţia de judecător. Este o palmă peste obrazul celor care şi-au făcut studiile la timp, este o palmă peste obrazul magistraţilor care au facultatea la zi, care nu au plagiat”, a adăugat Stelian Ion.

Deputatul USR a afirmat că „Bogdan Licu a plagiat tocmai din lucrarea judecătorului Cristi Danileţ, pe care l-a avut drept contracandidat”.

„Este foarte trist, vom ataca la Curtea Constituţională această numire. Am observat şi din dosarul de candidatură, nu s-a depus de către candidatul Bogdan Licu actul de studii, nu s-a depus acea diplomă de licenţă contestată, pe care am văzut-o prin presă, din care am aflat notele foarte mici obţinute la sfârşitul facultăţii. De asemenea, nu s-au depus alte acte relevante. Vom ataca şi sub aspect procedural, este foarte greşit modul în care s-a desfăşurat activitatea de audiere la Comisia juridică a Camerei Deputaţilor, unde în final s-a dat un vot pentru toţi candidaţii odată, lipsindu-ne de posibilitatea de a avea un aviz negativ”, a mai susţinut Stelian Ion.