REFERENDUM TVR: Despre eliminarea pedepselor cu suspendare pentru pedofili, azi, de la 21.00, la TVR

​În România, un violator adult care face victime în rândul copiilor este foarte greu de condamnat. O arată practica judiciară din ultimii ani. Un sfert din cazuri sunt judecate de instanţele româneşti ca fapte consimţite. Chiar şi când copiii au 9-10 ani! Ca argumente, se invocă faptul că fetele nu au ţipat, nu au spus părinţilor, au fost îmbrăcate provocator sau i-au însoţit pe bărbaţi fără să realizeze ce va urma.







Ar trebui ca legea să încadreze la viol orice act sexual al unui adult cu un minor sub 14 sau 16 ani? Sunteţi de acord sau nu cu această iniţiativă? Daca da, care să fie pragul de vârstă? Este provocarea pe care o lansează Mihai Rădulescu, la ediția de luni a emisiunii Referendum, la TVR, de la ora 21.00. Emisiunea este realizată în parteneriat cu HotNews. Cititorii pot răspunde întrebării prin intermediul unui sondaj odată cu începerea emisiunii. De asemenea, își pot spune părerea folosind sistemul de comentarii de la finalul articolului.

„România a fost condamnată la CEDO din cauza gravelor confuzii pe care le fac magistraţii, dar încă se dau astfel de decizii. Deşi rata de recidivă e de 70%, mulţi pedofili nu ajung niciodată în faţa unui judecător sau scapă cu pedepse cu suspendare. Între timp, România continuă să fie campioană în Uniunea Europeană la abuzuri sexuale cu victime minori. Zilele trecute, pe această listă neagră au mai intrat două dosare. Ambele din judeţul Suceava. Un profesor şi o educatoare au fost arestaţi preventiv, bărbatul pentru ca i-ar fi cerut unei fete de 14 ani să întreţină relaţii sexuale, femeia pentru că ar fi agresat trei fetiţe. Vom aduce în faţa dumneavoastră specialişti care vor dezbate acest flagel teribil şi vom încerca să aflăm dacă înăsprirea pedepselor, prin eliminarea posibilităţii de condamnare cu suspendare, ar putea fi o soluţie de descurajare a pedofililor", argumentează Mihai Rădulescu alegerea temei supuse la vot.





Denisa Soare, reprezentanta Asociaţiei Declic, Daniela Boşca, psiholog şi director executiv FONPC, Iana Matei, fondator al centrului Reaching Out pentru victimele traficului de persoane, Adriana Oprea, jurnalist de investigaţie Libertatea, respectiv col.(r) Dan Antonescu, criminolog sunt invitaţii care participa la dezbaterea de la TVR 1.

În aceste conditii, tot mai multe voci din societatea civilă şi clasa politică cer o lege care să prevadă ca orice act sexual al unui adult cu un minor sub 16 ani (sau sub 14 ani) să fie considerat viol. Astfel, agresorii de copii nu mai au nicio şansă să fie încadraţi la infracţiunea de act sexual cu un minor şi să scape cu pedepse cu suspendare. Despre eliminarea pedepselor cu suspendare pentru pedofili este dezbaterea pe care o propune Mihai Rădulescu luni seară, la „Referendum".