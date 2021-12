Bode anunță că unele fluxuri de ieşire din ţară vor fi transformate în unele de intrare la frontiera de Vest, iar 3 PTF-uri care erau deschise doar în weekend rămân deschise şi de luni

Ministrul de Interne estimează că prin aceste măsuri timpii de aşteptare vor fi reduşi de la 3-4 ore la câteva zeci de minute.





Lucian Bode a declarat duminică seară, la postul B1 TV, vicepremierul Kelemen Hunor a vorbit cu omologul său maghiar pentru rezolvarea anumitor chestiuni la frontieră, scrie News.ro.„Astăzi, la iniţiativa primului ministru, am avut mai multe discuţii cu domnul vicepremier Kelemen Hunor. Domnia sa a discutat cu vicepremierul Ungariei, domnul Szijjártó, şi în calitate de coordonator al Ministerului Afacerilor Interne, s-a angajat şi ne-a promis că rezolvă trei chestiuni. De mâine dimineaţă parte din ele vor fi deja realizate. Unu. Avem zece puncte de trecere a frontierei care sunt ocazionale, funcţionează sâmbătă, duminică. Începând cu ora 9.00, mâine dimineaţă, trei dintre acestea, două în Arad şi unul în Satu Mare - Variaşu Mic, Nădlac 3 şi Peleş - vor fi operaţionale nu doar sâmbătă şi duminica, ci pe tot parcursul zilei”, a explicat Bode.El a precizat că unele fluxuri de ieşire din ţară vor fi transformate în fluxuri de intrare.„Punctul de trecere a frontierei de la Săcuieni va funcţiona 24 de ore din 24, 7 zile din 7, ne-au promis că vor suplimenta numărul de lucrători ai Poliţiei de Frontieră maghiare şi vor veni în sprijinul a ceea ce noi am cerut şi anume să optimizăm fluxurile de ieşire din ţară. În ce sens? Vă dau exemplul de la Petea. Pe fluxul de ieşire din ţară nu avem o maşină la trei ore, pe fluxul de intrare sunt cozi de 15 kilometri. Şi atunci parte din fluxurile de ieşire din ţară le transformă în fluxuri de intrare, deci să creştem numărul arterelor de la 52 la 58-60. Suntem conştienţi că această aşteptare este nedreaptă pentru un român care vine o dată la un an sau la doi ani să îşi petreacă sărbătorile, respectă toate regulile şi este obligat să stea în frontieră atâta timp”, a afirmat Bode.