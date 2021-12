Alegeri pentru noua conducere a CSM: Procurorul Nicolae Solomon, candidat pentru funcţia de vicepreşedinte al Consiliului

Procurorul Nicolae-Andrei Solomon a fost desemnat, marţi, de Secţia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) drept candidat pentru funcţia de vicepreşedinte al Consiliului. Alegerile pentru noua conducere a CSM, care are un mandat de un an, vor avea loc joia viitoare. Aceasta, deși Consiliul și-a prezentat aztăzi raportul de activitate pentru acest an, în prezența președintelui Klaus Iohannis, iar cutuma este că în aceeași zi au loc și alegerile.





"Secţia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii l-a desemnat în calitate de candidat pentru funcţia de vicepreşedinte al Consiliului Superior al Magistraturii pe procurorul Nicolae-Andrei Solomon, membru al Consiliului Superior al Magistraturii", este decizia procurorilor din CSM.

CSM este condus de un preşedinte și de un vicepreşedinte, care fac parte din secţii diferite (judecători și procurori), pentru un mandat de un an care nu poate fi reînnoit.





Acum, la conducerea Consiliului Superior al Magistraturii se află judecătorul Bogdan Mateescu, iar vicepreședinte este procurorul Florin Deac.

Pentru funcția de președinte al CSM și-au anunțat intenția de a candida judecătoarele Andrea Chiş şi Gabriela Baltag.

Alegerile pentru noua conducere a CSM vor avea loc joia viitoare. Aceasta, deși Consiliul și-a prezentat aztăzi raportul de activitate pentru acest an, în prezența președintelui Klaus Iohannis , iar cutuma este că în aceeași zi au loc și alegerile.