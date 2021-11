Prahova: Fostul primar din Şotrile, condamnat pentru pornografie infantilă şi reales în funcţie, câştigă definitiv în instanţă păstrarea mandatului

Bogdan Davidescu a atacat în instanţă ordinul emis în luna septembrie a acestui an de prefectul judeţului Prahova privind încetarea, de drept, înainte de termen, a mandatului de primar. Motivul încetării mandatului îl constituia condamnarea în urma căreia Davidescu a rămas şi prima dată fără mandat, , relatează News.ro.„Admite în parte acţiunea. Anulează Ordinul nr. 281/20.09.2021 emis de Prefectul Judeţului Prahova”, este decizia definitivă a Tribunalului Prahova, dată miercuri şi publicată pe portalul instanţelor de judecată.Prefectura Prahova a anunţat, în luna septembrie, că a analizat din punct de vedere juridic situaţia mandatului primarului comunei Şotrile, Bogdan Davidescu, reales după ce a candidat independent la alegerile locale parţiale din 27 iunie, şi, în urma analizei, prefectul judeţului a emis Ordinul nr. 281 privind constatarea încetării, de drept, a mandatului edilului, înainte de expirarea duratei normale.Prefectura preciza că la baza deciziei a stat sentinţa penală din anul 2019 prin care Bogdan Davidescu a fost condamnat la un an şi şase luni închisoare , cu suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, pe durata unui termen de supraveghere de 4 ani.Bogdan Davidescu a fost condamnat în anul 2019 pentru pornografie infantilă . Fost membru PSD, Davidescu a avut o relaţie cu o minoră pe care a început să o şantajeze atunci când aceasta a încheiat relaţia cu el.Davidescu a candidat independent şi a fost reales primar la scrutinul din 27 septembrie 2020, însă Judecătoria Câmpina a invalidat atunci mandatul acestuia, decizia fiind menţinută de Tribunalul Prahova . Din acest motiv, alegerile pentru funcţia de primar al comunei Şotrile au fost reluate.