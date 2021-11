De ce nu sunt proteste în stradă împotriva politicienilor care au provocat criza din România?

Diana Voicu, Inițiativa România: „Este important ca oamenii să știe că nu au rămas fără voce”

Românii, indiferent de opțiunea lor politică, au multe motive să fie dezgustați de ceea ce se întâmplă în ultimele luni în fruntea statului. Avem sute de decese pe zi din cauza pandemiei, scumpiri în lanț la energie, inflație, și, bomboana pe colivă, o criză politică ce arată un cinism greu de înghițit chiar și pentru România al celor care ne conduc.PNL, care a ajuns la guvernare cu un discurs sută la sută anti-PSD, se pregătește acum să guverneze alături de PSD. Un partid care, la rândul său, în urmă cu două luni a dat jos prin moțiune de cenzură un guvern condus exact de PNL.Totul se întâmplă cu largul sprijin al președintelui Iohannis, alt politician care și-a concentrat campania electorală exclusiv pe discursuri ce conțineau din belșug expresia „pesede”. „Abia când PSD va fi trimis în opoziție vom putea face România normală”, spunea exact în urmă cu doi ani Klaus Iohannis Ultimele evenimente au arătat însă că nici măcar acest mod ultra simplist de a face politică în România, anti-PSD/ pro-PSD, nu mai are vreo relevanță în noiembrie 2021.Facebook-ul s-a umplut acum de mărturii de dezgust, foarte mulți spun că se pregătesc să plece din țară. Există și câteva reacții individuale publice ale unor foști lideri ai protestelor din Piața Victoriei legate de legile justiției. Actorul Marius Manole i-a returnat președintelui decorația „Meritul Cultural” primită în urmă cu cinci ani, Oana Pellea a transmis și ea pe Facebook că „votul ei a fost batjocorit de către domnul Iohannis și de către cei de la putere”. Scriitorul Radu Paraschivescu a declarat că a returnat și el o decorație primită din partea președintelui „ca un gest de igienă morală”.Există totuși ceva mai mult decât câteva reacții individuale într-o mare de tăcere? Foarte mulți se întreabă acum ce fac organizațiile, comunitățile care au scos oamenii în stradă în anii trecuți. Ce spun protestatarii Rezist despre cinismul politicienilor care ne conduc?De remarcat că Declic a anunțat pentru astăzi un „ Protest cu ciolan la Parlament ”, în timpul audierilor pentru noul guvern PNL-PSD-UDMR.„Le vom bate obrazul aleșilor atât de tare încât vor intra în pământ de rușine. Pentru asta, vom duce un ciolan imens la intrare, unde vom pune în scenă lupta ultimelor luni. De această dată, pe covor roșu. Invitați speciali sunt trei membri Declic costumați în Florin Cîțu, Marcel Ciolacu și Klaus Iohannis. Ei ne vor ține o lecție de abilități tactice în lupta pentru ciolan. Adică se vor bate pe ciolan”, se arată pe pagina de Facebook a evenimentului.Diana Voicu, președinta „Inițiativa România”, una dintre organizațiile active în protestele față de schimbările legilor justiției, mi-a spus că 26 de organizații civice și 50 de personalități culturale, universitare, civice au semnat (până la momentul discuției) un manifest legat de situația politică actuală, manifest ce va fi făcut public astăzi.„Este important ca oamenii să știe că nu au rămas fără voce, dar nu ne așteptăm ca politicul să dea doi bani pe acest manifest, pentru că au dovedit că sunt foarte cinici”, mi-a spus Diana Voicu.În ceea ce privește alte acțiuni de protest, președinta Inițiativa România spune că din discuțiile purtate și cu alți reprezentanți ai societății civile au reieșit câteva lucruri foarte clare.„Primul ar fi că în această perioadă nu se pot scoate oamenii în stradă din cauza pandemiei. Oamenii sunt precauți, pe bună dreptate, dar chiar dacă sunt dezgustați nu se pot face proteste.Al doilea lucru este ceva mai optimist și anume că dacă actuala guvernare va face o nefăcută oamenii se vor mobiliza din nou, pe psihologia paharului umplut.Al treilea lucru este acela că oamenii sunt foarte dezamăgiți, mulți sunt cu bagajele făcute să plece din țară, iar pe acest fond noi trebuie să le semnalăm că suntem aici, suntem cu ochii pe politicieni și că le cerem aceleași lucruri pentru care s-a ieșit în stradă: justiție, transparență, fără oameni cu dosare penale în guvern”, spune Diana Voicu.Florin Bădiță, președintele organizației „Corupția ucide” spune că în acest moment ei se concentrează pe incubatorul de antreprenoriat civic și că scopul principal al organizației acum este „partea de construcție”.„Vrem să formăm cetățeni cu educație civică, să se implice în ONG-uri, în politică etc și să reprezinte schimbarea de care avem nevoie”.În ceea ce privește eventuale proteste de stradă față de ceea ce se întâmplă acum, Florin Bădiță spune că acestea nu sunt excluse și că așteaptă să vadă ce se întâmplă în viitor. „Avem un guvern legal, așteptăm să vedem când o să abuzeze de funcție, când își vor bate joc, când o să fure din fondurile europene. Atunci vom acționa”, spune liderul „Corupția ucide”.Elena Calistru, președinta Funky Citizens, spune că în acest moment există o mare lehamite în societate față de ceea ce se întâmplă în politică, dar această lehamite este una difuză, iar oamenii nu vor să o politizeze.„Când s-a ieșit în stradă s-a ieșit pentru niște idei, pentru Roșia Montană, împotriva Ordonanței 13, protestele nu au fost pentru niște politicieni. Cred că este o tensiune în societate, dar această tensiune se va manifesta în momentul în care vor fi abuzuri sau niște modificări legislative care folosesc unor interese particulare”, spune Elena Calistru.În ceea ce privește faptul că PNL și Iohannis au câștigat alegerile cu un discurs anti-PSD pentru ca apoi să facă alianță cu PSD, președinta Funky spune că acesta este „genul de lucru care se decontează prin vot”.„Nu este nimeni uimit că se întâmplă asta. La OUG 13 a fost un șoc. La fel va fi, de exemplu, și dacă actuala coaliție va face ceva șocant legat de secția specială. Dar cred că partidele politice și-au învățat lecția protestelor, dacă vor face mișcări din astea, le vor face cu pipeta”, mai spune Elena Calistru.Radu Vancu, unul din inițiatorii mișcării civice „Va vedem din Sibiu”, spune că simte furia și dezgustul care există acum în societate dar că lipsește un „generator de emoție” ca să scoată oamenii în stradă.„În opinia mea, ce s-a întâmplat pe scena politică este cea mai mare deturnare a votului popular după 90. Este o minciună care nu poate naște decât dezgust, dar nu e motiv de protest. Trebuie să fie un proiect de lege, un abuz al politicienilor. Oamenii nu au ieșit în stradă când a câștigat PSD alegerile, ci când a început să legifereze distructiv, cu Ordonanța 13 de exemplu”, spune Radu Vancu.Acesta mai spune că, personal, în această perioadă se ferește și să fie asociat cu protestele anti-vacciniste. „Chiar weekendul trecut a fost un astfel de protest în Sibiu. Nu mi-aș dori să fiu asociat cu un astfel de protest”, a mai declarat Radu Vancu.Marian Rădună, vicepreședintele „Geeks for Democracy”, crede că oamenii nu vor sta cu mâinile în sân dacă această coaliție va face abuzuri și vor ieși în stradă. „Prima mișcare greșită au făcut-o deja prin demiterea, neconstituțională în opinia mea, a președintelui Senatului, Anca Dragu.Pe mine mă interesează cum se guvernează țara, restul e treaba lor ce alianțe fac. Nu o să stau cu mâinile în sân să văd cum distrug România”, a explicat Marian Rădună.