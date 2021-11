Nvidia vrea să creeze un Pământ geamăn în „Omnivers” / Arheologii au descoperit „Insula de aur” pierdută a Indoneziei / „Tsunami” record de unde gravitaționale

​NERD ALERT

Netflix a lansat un trailer final pentru al treilea și ultimul sezon al serialului său sci-fi Lost in Space lansat în 2018. Sezonul final va avea 8 episoade și va avea premiera pe Netflix în data de 1 decembrie, relatează Gizmodo;

avem un ultim trailer înainte de lansare și pentru Ghostbusters: Afterlife, cel mai nou titlu al îndrăgitei francize. Să sperăm că va fi mai reușit decât anteriorul (cel din 2016, adică). Însă nu te lua după data aia de lansare de 19 noiembrie din trailer, în cinematografele din România cel mai nou Ghostbusters urmează să ajungă pe 3 decembrie, potrivit Cinemagia;

televiziunea americană FX a dezvăluit un trailer pentru următorul sezon al popularului său serial It's Always Sunny in Philadelphia, ajuns la numărul 15. Sezonul 15 va avea tot atâtea episoade și va fi lansat pe 1 decembrie, conform Twinfinte.

Un număr fără precedent de unde gravitaționale - fluctuații în curbura spațiu-timp - care ar putea ajuta la elucidarea misterelor universului și a evoluției stelare, precum și la testarea teoriei relativității generale a lui Albert Einstein, a fost detectat de oamenii de știință de la observatorul LIGO din Statele Unite și interferometrul Virgo din Italia.Aceștia au înregistrat nu mai puțin de 35 de unde gravitaționale între noiembrie 2019 și martie 2020, peste o treime din totalul descoperite până acum. „Aceste descoperiri reprezintă o creștere de zece ori a numărului de unde gravitaționale detectate de LIGO și Virgo de când au început să facă observațiile”, afirmă astrofiziciana Susan Scott, coautoare a studiului publicat luna aceasta pe serverul arXiv Undele gravitaționale sunt perturbările create în curbura spațiu-timp când două obiecte extrem de dense - precum găurile negre sau stelele neutronice - ajung să se orbiteze reciproc și, în cele din urmă, să se ciocnească. „Aceasta este cu adevărat o nouă eră pentru detectarea undelor și populația în creștere de descoperiri ne dezvăluie atât de multe informații despre viața și moartea stelelor din întregul univers”, mai spune Scott.Potrivit cercetătorilor, 32 din cele 35 de unde gravitaționale pe care le-au detectat provin din fuzionarea unor găuri negre îndepărtate.„Descoperirea ridică întrebări de-a dreptul fascinante. De exemplu, sistemul s-a format inițial din două stele care au trecut prin ciclurile lor de viață împreună și au devenit în cele din urmă găuri negre? Sau este vorba de două găuri negre împinse laolaltă într-un mediu dinamic foarte dens, precum centrul unei galaxii?”, explică astrofiziciana, citată de CNN Astrofizicienii cred că undele gravitaționale reprezintă cheia înțelegerii unora dintre misterele universului (FOTO: NASA) Hwang Dong-hyuk , creatorul și regizorul serialului fenomen difuzat de Netflix, a confirmat pentru Associated Press că seria va avea un sezon 2, precizând însă că este prea devreme pentru a estima când acesta va fi lansat, dar că este în lucru.„A existat o presiune atât de mare, atât de multe cereri, atât de multă dragoste pentru un al doilea sezon. Așa că simt că aproape nu ne-ați lăsat de ales!”, a exclamat Hwang. „Dar voi spune că într-adevăr va exista un al doilea sezon. Momentan este în capul meu. În prezent sunt în procesul de planificare”, a adăugat acesta. El a confirmat de asemenea că principalul protagonist al primului sezon, Seong Gi-hun, se va întoarce și în sezonul 2.Deși nu a dorit să divulge prea multe detalii, Hwang s-a întrebat anterior cum ar putea evolua povestea dincolo de cele 9 episoade inițiale ce au avut un final deschis, afirmând că următorul sezon ar putea să nu fie strict despre concurenți și că este interesat să exploreze rolul poliției sud-coreene.Pinnacle Station, un DLC lansat pentru primul joc Mass Effect în august 2009, este un simulator de luptă relativ simplu care deblochează Apartamentul lui Shepard, o mică bază de operațiuni din joc. Însă, deși ar putea părea incredibil, codul-sursă pentru Pinnacle Station a fost ulterior pierdut, motiv pentru care el nu este inclus în versiunea pentru PS3 și Ediția Legendară a Mass Effect 1.Însă DLC-ul a fost reconstruit de grupul ME3Tweaks, o echipă de modderi care a lucrat la jocurile Mass Effect de ani de zile, și a fost inclus pe 7 noiembrie (Ziua N7, pentru fanii francizei) în Ediția Legendară lansată în mai a trilogiei originale. Moderii au reușit acest lucru prin portarea DLC-ului original de pe calculatoarele lor cu ajutorul unor noi instrumente pe care le-au dezvoltat.„Acesta a fost cel mai ambițios proiect de modding pe care l-am făcut vreodată întrucât a presupus lucrarea la aproape fiecare aspect al design-ului”, afirmă Mgamerz, unul dintre membrii echipei. Însă aceștia nu au salvat doar Pinnacle Station pentru a fi inclus în noul pachet, ei lucrând de asemenea la îmbunătățirea mai multor aspecte ale DLC-ului de care s-au plâns gamerii, precum nivelul de dificultate și coloana sonoră, potrivit IGN Compania vrea să facă acest lucru pentru a studia modul în care schimbările climatice ar putea afecta planeta noastră în viitor și provocările cu care s-ar putea confrunta omenirea din cauza încălzirii globale și a dezastrelor naturale asociate acesteia.Scopul final al proiectului este de a furniza avertismente timpurii diferitelor regiuni, țări și orașe care vor fi afectate de dezastre naturale. Nvidia a anunțat că, pentru a atinge obiectivul, intenționează să contruiască un nou supercomputer AI numit „Earth-2” care va avea un sistem încorporat de prognozare a schimbărilor climatice.Compania americană, cunoscută în mare parte fiindcă e una dintre cele două mari producătoare de plăci video la nivel mondial, afirmă că ideea nu mai este una de domeniul science fiction date fiind mai multe evoluții tehnologice din ultimii ani și că supercomputerele AI au la dispoziție acum baze de date vaste din care pot învăța.„Avem în prezent câteva din cele mai mari supercomputere din lume. 'Selene' este al șaselea din lume; 'Cambridge-1', un supercomputer dedicat sistemului medical, tocmai a fost inaugurat, fiind aproximativ de aceeași dimensiune cu 'Selene'. În total avem 3 sau 4 supercomputere de o dimensiune aproximativă cu al șaselea cel mai mare din lume”, afirmă Jensen Huang, CEO-ul Nvidia, citat de TechRadar Huang afirmă de asemenea că „Earth-2” va fi cel mai eficient supercomputer creat vreodată în ceea ce privește consumul de energie, explicând și conceptul din spatele „Omniversului” său: „dacă vă imaginați Pământul ca un lucru fizic, acesta va fi motorul lumilor alternative” prin care pot fi elaborate cele mai bune strategii de combatere a schimbărilor climatice.După metavers, acum trebuie să ne obișnuim și cu omniversul (Foto: Guy Bell / Shutterstock Editorial / Profimedia Images)Informația a fost dezvăluită săptămâna trecută de unul dintre producătorii filmului la o sesiune Q&A ce a avut loc la Los Angeles. Filmările la Dune: Part Two vor începe pe 18 iulie 2022, potrivit site-ului SlashFilm , care a avut un reporter la fața locului și a dezvăluit în premieră informația.Dune a realizat încasări de 41 de milioane de dolari în weekendul în care a fost lansat, un record pentru Warner Bros. în timpul pandemiei de COVID-19. Până pe 11 noiembrie filmul regizat de Denis Villeneuve a adus Warner Bros. 86,4 milioane de dolari in Statele Unite și Canada și alte 247 de milioane în restul lumii, încasările totale ajungând la 333,4 milioane de dolari.Dacă toate lucrurile vor decurge conform planurilor, Dune 2 va fi lansat exclusiv în cinematografe pe 20 octombrie 2023 , Villeneuve urmând să regizeze și partea a doua a filmului. Acesta a declarat anterior că scenariul este încă în lucru dar că Hans Zimmer, legendarul compozitor care a scris și coloana sonoră a primului film, a creat deja 90 de minute de muzică nouă.Villeneuve a vorbit deja și despre un posibil Dune 3 dar rămâne de văzut (FOTO: Warner Bros Pictures)Studioul american de jocuri video Activision Blizzard și-a cerut scuze după ce a fost acuzat că a folosit într-un mod „insensibil” pagini ale Coranului, cartea sfântă a musulmanilor, într-o hartă a jocului său Call of Duty Vanguard.Mai mulți jucători au observat după lansarea jocului că o hartă a acestuia prezintă pagini din Coran împrăștiate pe podea, acestea fiind poziționate într-o manieră care le-a permis gamerilor să calce pe ele în timpul unor lupte. Să pui Coranul pe jos este considerat un act lipsit de respect în lumea musulmană și unii și-au exprimat indignarea pe platformele social media, cerând chiar boicotarea Call of Duty.„Call of Duty este pentru toată lumea. Conținut insensibil față de comunitatea musulmană a fost inclus din greșeală săptămâna trecută, acesta fiind între timp eliminat din joc. Nu ar fi trebuit să apară niciodată în modul în care a făcut-o. Ne cerem cele mai profunde scuze. Luăm măsuri imediate la nivel intern pentru a preveni asemenea situații pe viitor”, afirmă Activision într-un comunicat citat de Polygon Habar n-am ce zice acolo tipul ăsta dar sunt destul de sigur că n-aș fi de acordCercetătorii cred că au descoperit rămășițele „Insulei de Aur” a Indoneziei, de mult pierdută, - unde legendele vorbesc de șerpi care mănâncă oameni, vulcani activi și papagali ce vorbesc hindusă - în apropierea râului Musi de pe insula Sumatra. Scafandrii care au cercetat fundul râului au adus la suprafață sute de figurine, clopote ale unor temple, unelte, oglinzi, monede și ceramică.Ei au descoperit de asemenea mânere de aur ale unor săbii, inele de aur încrustate cu rubine, urne sculptate și flaute de forma unor păuni. Toate aceste comori arată înspre un singur lucru: arheologii au găsit orașul pierdut Srivijaya, odată un port bogat și prosper aflat la intersecția rutelor comerciale dintre Est și Vest.Srivijaya, care a fost condus de un rege, a controlat strâmtoarea Malacca de la mijlocul anilor 600 e.n. până în 1025, când un război cu dinastia Chola din India i-a distrus puterea. Din momentul respectiv influența Srivijaya a intrat în declin deși, potrivit istoricilor, negoțul a înflorit aici timp de încă două secole.Ultimul prinț al orașului, Parameswara, a încercat să readucă gloria sa de odinioară în anii 1390 însă a fost înfrânt zdrobitor de către Regatul Java din apropiere. Srivijaya și zonele înconjurătoare au devenit ulterior un paradis pentru pirații chinezi. În prezent nu a rămas aproape nici o urmă a zilelor de glorie ale orașului, cu excepția artefactelor scoase de scafandri de pe fundul râului.„Începem de la 0. Este ca și cum ai intra în aripa unui muzeu și ea este complet goală. Nu știm ce haine purtau oamenii din Srivijaya, ce gusturi aveau, din ce fel de vase ceramice le plăcea să mănânce, nimic. Nu știm nimic despre viața și practicile lor funerare”, explică arheologul marin Sean Kingsley, citat de Live Science O parte a comorilor descoperite de scafandri (FOTO: Wreckwatch Magazine)Am avut și câtevainteresante săptămâna aceasta, hai să le vedem:: Ai văzut că Leonardo DiCaprio îl va juca pe liderul cultului Peoples Temple care a îndemnat 909 oameni să se sinucidă în 1978, nu?