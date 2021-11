Irak: Atacul de sâmbătă noapte asupra casei premierului fost comis cu trei drone

Cele trei aparate "au fost lansate dintr-o locaţie din apropierea Podului Republicii" şi apoi au zburat spre Zona Verde, unde se află reşedinţa premierului, a precizat una dintre aceste surse, adăugând că "două drone au fost doborâte" în zbor.

Cea de-a treia a reuşit să detoneze încărcătura asupra clădirii, rănind două dintre gărzile de corp ale lui Kadhimi, care a scăpat nevătămat.

#Iraq's Prime Minister, Mustafa Al-Kadhimi, survives an assassination attempt after 3 drones laden with explosives targeted his residence in the capital #Baghdad this morning. 10 of his guards wounded. Photos Show the damage at the Prime minister house after the drone attack. pic.twitter.com/C6WmnSkMjk