Cercetătorii au creat un tip spectaculos de sticlă mai dur decât diamantul / NASA a elucidat misterul mostrei colectate de Perseverance pe Marte / Un nou film „Singur acasă” va fi lansat anul acesta

Inginerii de la NASA au rămas perplecși săptămâna trecută după ce prima mostră de rocă marțiană colectată de roverul său Perseverance a dispărut fără urmă . Datele trimise înapoi de Perseverance au arătat că acesta a forat până la adâncimea planificată de 8 centimetri și că a urmat toți pașii stabiliți de ingineri.Chiar și fotografiile pe care le-a făcut găurii arătau bine însă a devenit rapid aparent că tubul de colectare a mostrei era gol. Echipa responsabilă de misiune a ajuns acum la concluzia că roca respectivă nu era suficient de dură pentru a scoate din ea o mostră intactă și că aceasta s-a pulverizat în fragmente minuscule care au rămas probabil în gaură sau în jurul ei - sau ambele.Inginerii NASA au trimis instrucțiuni roverului să se deplaseze la următorul sit în care va căuta posibile dovezi ale vieții marțiene din urmă cu miliarde de ani, fiind estimat că Perseverance va ajunge în locul respectiv până la începutul lunii următoare. Fotografiile făcute de elicopterul Ingenuity arată că rocile sedimentare din locația respectivă sunt mult mai bune pentru colectarea unor mostre.„Hardware-ul a făcut ceea ce i-a fost comandat însă roca nu a cooperat de data aceasta”, a declarat Louise Jandura, inginera șefă de la NASA responsabilă cu colectarea mostrelor, adăugând că eșecul respectiv i-a amintit de natura explorării spațiului. „Un rezultat anume nu este niciodată garantat, indiferent cât de mult te pregătești”, a subliniat Jandura, conform Phys.org Tubul de colectare gol al Perseverance (FOTO: NASA / JPL-Caltech)Vecina Australiei a fost timp de ani de zile asociată cu Lord of the Rings însă pentru sute de angajați țara a devenit acum mai degrabă un fel de Mordor decât Comitat după ce Amazon Studios a anunțat vineri că va filma al doilea sezon al serialului său grandios bazat pe scrierile lui Tolkien în Marea Britanie.„Mutarea din Noua Zeelandă în Regatul Unit este în linie cu strategia studioului de a-și extinde producțiile și investi în spații de studiouri în Marea Britanie, țară care este deja 'acasă' pentru numeroase seriale și filme ale Amazon Studios”, a anunțat compania într-un comunicat de presă.Mutarea reprezintă o lovitură pentru multe persoane din Noua Zeelandă, costurile de producție ale serialului fiind printre cele mai ridicate din istorie, fiind estimat că Amazon a cheltuit cel puțin 465 de milioane de dolari doar pentru filmarea primului sezon care va fi lansat pe data de 2 septembrie a anului viitor . Potrivit cifrelor oficiale citate de revista Time , Amazon a angajat direct 1.200 de persoane în Noua Zeelandă și indirect alte 700.„There's no place like home, Frodo”... sau era Toto? (FOTO Amazon Studios / Planet / Profimedia Images)Expoziția va rămâne deschisă până la începutul lunii septembrie și este descrisă de organizatori drept primul Muzeu al Memelor din lume. Acesta are 7 zone principale care prezintă unele din cele mai cunoscute glume apărute pe internet.Expoziția a fost lansată la sfârșitul lunii iulie în colaborare cu site-ul 9GAG care, lucru mai puțin cunoscut, își are sediul în Hong Kong. Vizitatorii vor putea trece printr-un „tunel al timpului” pentru a vedea istoria memelor pe șiruri de ecrane TV care prezintă atât meme cunoscute internatosferei globale cât și unele ce s-au viralizat pe plan local, relatează Insider Poți vedea aici un videoclip cu muzeul dar ceva îmi spune că, date fiind ultimele evoluții din Hong Kong, mema de mai jos a fost sărită când au fost alese exponatele pentru expoziție:Caută pe Google „Xi Jinping Winnie the Pooh” (FOTO: Arhiva autorului)Motivul pentru care cristalele strălucitoare sunt folosite ca etalon pentru duritate ține de faptul că acestea au o duritate Vickers (VH) confirmată de aproximativ 70 de gigapascali, cea mai mare cunoscută a oricărui material natural (motiv pentru care denumirea diamantelor vine de la cuvântul grecesc „invincibil”).Însă cercetătorii chinezi au creat o nouă formă de carbon numit AM-III care este cel mai dur și rezistent material amorf cunoscut până acum. Cu un VH de 113 gigapascali materialul este semnificativ mai dur decât diamantele.„Acest material prezintă proprietăți mecanice uluitoare - în comparație cu cristalele de diamante - iar duritatea și rezistența AM-III le depășesc pe cele ale oricăror materiale amorfe cunoscute”, explică aceștia într-un studiu publicat săptămâna trecută în revista National Science Review.„Emergența acestui tip de material din carbon semiconductor ultradur și ultrarezistent oferă un candidat excelent pentru cele mai solicitante aplicații practice”, susțin cercetătorii.O mare parte din rezistența și durabilitatea diamantelor se datorează structurilor sale extrem de regulate, ele fiind alcătuite doar din atomi de carbon aranjați într-o formă tetraedrică. Așa că ar fi de așteptat ca acest nou material și mai rezistent să aibă o structură similară însă acesta nu este cazul.Echipa a descoperit AM-III prin strivirea buckminsterfulerenei (da, știu, ți se încâlcește mintea citind cuvântul dar a fost denumită după cercetătorul care a descoperit-o, Richard Buckminster Fuller) - un material alcătuit din 60 de atomi de carbon conectați într-o structură care seamănă cu o minge de fotbal.Acest lucru face AM-III foarte diferit de diamante, fiind mai degrabă similar sticlei. Faptul că materialul este un semiconductor destul de bun înseamnă că acesta are potențialul de a fi folosit într-o gamă largă de aplicații - gândește-te la electronică, panouri solare sau chiar arme spațiale, scrie IFL Science Model creat pe calculator al structurii buckminsterfulerenei (FOTO: Premium Stock Photography GmbH / Alamy / Profimedia Images)Una dintre cele mai mișto părți ale jocului Life Is Strange: Before the Storm a fost atunci când ai putut juca Dungeons & Dragons cu Steph și Mikey în primul episod. Life Is Strange: True Colors va aduce înapoi unul din acele personaje, pe Steph, mai exact, care va juca un rol important în povestea noului joc.De fapt Steph va fi atât de importantă pentru joc încât va avea propriul DLC numit Wavelengths care va fi lansat la puțin timp după True Colors. DLC-ul va urmări povestea lui Steph ca gazdă a unui post radio nou din Haven și jucătorii o vor putea controla de-a lungul a 4 sezoane, descoperind mai multe lucruri despre trecutul și relațiile ei.Life Is Strange: True Colors va fi lansat pe 10 septembrie în timp ce DLC-ul Wavelenghts va fi disponibil pentru utilizatorii PC, Xbox, PlayStation și Stadia din 30 septembrie, anunță Twinfinite . Ah, și cei de la Square Enix, compania japoneză de jocuri video din spatele Life is Strange, au lansat și un trailer pentru DLC odată cu anunțarea acestuia:Actrița britanică a fost aleasă pentru rolul Morticiei în timp ce Luis Guzmán îl va juca pe Gomez Addams, capul familiei neconvenționale. Actrița americană Jenna Ortega va interpreta rolul lui Wednesday, care va fi personajul principal al serialului creat de Netflix în parteneriat cu MGM Television.Seria, anunțată pentru prima dată înspre finalul anului trecut de legendarul regizor Tim Burton, va fi filmată la studiourile Buftea şi în ţară , potrivit urban.ro, care a anunţat că regizorul s-a aflat vara aceasta la Castelul Bran şi Castelul Peleş, în prospecţie.În 2016, Burton a venit în România pentru a-i face o surpriză actorului Johnny Depp şi a vizitat Castelul Bran alături de starul american şi de colegii lui din trupa The Hollywood Vampires, care au fost în aceeaşi zi şi la Castelul Peleş, înainte de a susţine un concert la Bucureşti.​Serialul Familia Addams se va învârti în jurul lui Wednesday, elevă a Academiei Nevermore, și a problemelor cu care se confruntă o adolescentă cu puteri supranaturale (pe lângă elucidarea unui mister vechi de 25 de ani și oprirea unei serii de crime care a terorizat orașul local), scrie IGN Catherine Zeta-Jones și Luis Guzmán (FOTO: colaj Games Radar)Știm deja de luni de zile că Disney (care a preluat drepturile asupra francizei odată cu achiziționarea 20th Century Fox în 2017) pregătește o interpretare proprie a Home Alone, legendarul film de Crăciun care l-a transformat peste noapte pe Macauley Culkin într-o vedetă internațională.Însă compania a anunțat acum oficial că proiectul a intrat în linie dreaptă și că lungmetrajul va fi lansat în 12 noiembrie pe Disney+. Noul film va avea o distribuție grozavă în care adorabilul Archie Yates din Jojo Rabbit va juca rolul consacrat de Culkin. Alături de el vor juca Ellie Kemper, Rob Delaney, Aisling Bea, Kenan Thompson și alții. Uite descrierea oficială a filmului, potrivit Empire Online „Max Mercer este un tânăr neastâmpărat și descurcăreț care a fost lăsat în urmă în Japonia de familia sa de sărbători. Așa că atunci când un cuplu căsătorit încearcă să recupereze o moștenire de familie neprețuită și ia în vizor casa familiei Mercer, rămâne la latitudinea lui Max să o protejeze de intruși...și el va face orice este necesar pentru a-i ține afară”.Am avut și douăfaine săptămâna aceasta, unul lansat de Warner Bros. pentru Cry Macho, filmul pe care Clint Eastwood nu doar că îl regizează dar în care se și întoarce în fața camerei, și unul pentru Midnight Mass, o nouă serie horror regizată pentru Netflix de Mike Flanagan, omul din spatele celor două serii Haunting of difuzate de gigantul american de streaming.Cry Macho va fi lansat în cinematografe pe 12 noiembrie în timp ce Midnight Mass va avea premiera pe Netflix în 24 septembrie. Uite și trailerele:Ah, și în caz că ești fan al trupei Oasis, te-ar putea interesa și cel al viitorului documentar creat de membrii trupei și regizorul Jake Scott . Oasis Knebworth 1996, care va spune povestea celui mai faimos concert al trupei din perspectiva fanilor, va fi lansat în cinematografe pe 19 noiembrie.