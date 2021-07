HotNews.ro, restricționat pe nedrept pe Facebook de o lună și jumătate, fără drept de apel. Cum ajungi „recidivist” în „cazierul” Facebook deși sancțiunile anterioare au fost declarate nefondate

nu am găsit niciun mijloc prin care să putem solicita o revizuire

Singura opțiune a fost să completăm un formular prin care spunem că „nu suntem de acord" cu decizia luată. „Thanks for your feedback", a fost singurul răspuns primit de la Facebook.





Postare blocată arbitrar, fără vreo modalitate de a contesta decizia sau de a solicita o revizuire



Mai mult, pagina HotNews.ro este amenințată că riscă să fie nepublicată, adică efectiv să fie ștearsă de pe rețeaua de socializare, asta pentru că am fi „recidiviști" din cauza unor încălcări continue a standardelor impuse de Facebook.







Pagina HotNews.ro, „recidivistă" în „cazierul" Facebook deși sancțiunile anterioare au fost declarate nefondate



Celelalte trei abateri din trecut însă au avut legătură cu niște postări șterse automat și care, ulterior solicitării HotNews.ro, au fost restituite pe rețea.







Facebook a revizuit atunci deciziile și a decis că postările respective respectă regulile rețelei de socializare.







„We're sorry we got this wrong. We reviewed your post again and it does follow our Community Standards. (Ne pare rău că am greșit. Am examinat din nou postarea dvs. și respectă standardele comunității noastre.)", ne-a anunțat Facebook pentru toate cele trei postări anterioare semnalate.







Am lăsat totuși un răgaz de timp și am așteptat poate-poate decizia respectivă va fi revizuită, iar tentativele noastre de a contesta vor avea un rezultat. Nu s-a întâmplat. Rămași fără vreo alternativă, publicăm acest material pentru a trage un semnal de alarmă.





De ce nu mai permite Facebook să soliciți revizuirea unei decizii de sancționare?

„De obicei oferim ocazia de a solicita o revizuire și asigurăm follow-up, dacă deciziile sunt greșite.





Momentan avem mai puțini revizori, din cauza epidemiei de coronavirus (COVID-19). Încercăm din răsputeri să prioritizăm revizuirea conținutului care are potențialul cel mai mare de a provoca vătămări.





Aceasta înseamnă că este posibil să vezi opțiunea Nu sunt de acord cu decizia, în locul opțiunii Solicită o analiză.





Dincolo de potențialele abuzuri și acuze de cenzură ce pot surveni în urma unui astfel de sistem automat de sancționare și fără posibilitatea de revizuire a deciziilor, se pune problema impactului negativ pe care astfel de restricții le au în dreptul cititorilor și al publicațiilor, atât în termeni de acces al utilizatorilor la conținutul de presă, cât și ca trafic refuzat unor publicații autentice de pe urma cărora chiar și Facebook are de câștigat în definitiv.

Totul a început pe 5 iunie când unul dintre redactorii HotNews.ro a publicat pe pagina de Facebook a publicației un link către un articol despre comemorarea a 77 de ani de la debarcarea din Normandia , un articol cât se poate de benign în conținut și cu referințe la momentele și personajele istorice de atunci.Fără vreo atenționare în prealabil, Facebook a blocat postarea respectivă și a sancționat pagina HotNews.ro pentru că prin acea postare nu ar fi respectate regulile impuse de rețeaua de socializare.Administratorii paginii au primit o notificare cu sancțiunea impusă însă pe rețeaua de socializarea deciziei sau vreo metodă de a contacta un factor uman care să analizeze situația.Din acel moment, pagina HotNews.ro a fost restricționată și postările sale au fost îngropate cu totul de către algoritmii rețelei sociale.În zadar am căutat alte metode de a contesta decizia (prin alte formulare sau opțiuni de feedback) sau de a lua legătură pe căi oficiale și neoficiale cu cineva care să revizuiască decizia.Timp de o lună și jumătate reach-ul zilnic al paginii HotNews.ro, pagină cu peste 459.000 de likeuri și urmăritori, a scăzut cu circa 96%. Acest lucru s-a tradus și într-o scădere al traficului generat pe site: dacă în luna mai traficul din Facebook însemna circa 25% din traficul total, în iulie acesta a ajuns să reprezinte circa 9%.În concret, în „cazierul” întocmit de Facebook, pagina HotNews.ro apare cu patru abateri - cea de acum, detaliată mai sus, precum și alte trei din trecut.Cu alte cuvinte, Facebook ne-a sancționat și în trecut, noi am cerut revizuirea deciziilor, iar, după o analiză a lor, rețeaua de socializare a recunoscut că a greșit. Cu toate acestea, cele trei sancțiuni nedrepte din trecut sunt în continuare menționate în „cazier” și transformă pagina HotNews.ro într-o entitate recidivistă pe Facebook, amenințată acum cu nepublicarea pe rețeaua de socializare.Situația HotNews.ro nu este una singulară. În ultima perioadă și alții, pagini sau conturi de jurnaliști, au acuzat Facebook că le-a restricționat postările în mod arbitrar și nedrept. Colegii de la G4Media.ro au pățit exact la fel ca HotNews.ro, fiindu-le șterse două postări și restricționată expunerea pe rețeaua de socializare. Într-un articol în care detaliau despre sancțiunile primite, jurnaliștii de la G4Media acuzau exact lipsa unei modalități reale de a contesta decizia sau de a solicita intervenția unui factor uman.Și jurnalista Andreea Pavel de la publicația Info-Sud-Est.ro din Constanța a fost sancționată de rețeaua de socializare pentru că a postat un link către un articol despre schimbarea numelui străzii Ion Antonescu din Constanța.Și publicația Mediastandard.ro a inventariat cazuri similare în care postările mai multor jurnaliști români au fost eliminate fără să fie ținut cont de context.Într-o postare la secțiunea „Ajutor”, Facebook explică de ce a „scos” butonul de a solicita o revizuire pentru cei vizați de o restricție: pandemia de COVID19.Atunci când selectezi opțiunea Nu sunt de acord cu decizia, este posibil să nu asigurăm follow-up, dar feedbackul tău ne va ajuta pe viitor.”